Het begin van het einde voor gewone OLED TV's is aangebroken

Als groot film- en gameliefhebber hebben OLED TV's voor mij alles op een positieve manier veranderd. Ik heb in de loop van de jaren fenomenale ervaringen opgedaan met deze technologie, dankzij hun perfecte contrast, de diepe zwarttinten en de snelle reactiesnelheid. Maar het wordt steeds duidelijker dat de originele versie van OLED waar ik van hield, zijn beste tijd wel gehad heeft en moet evolueren.

Vergis je niet: ik hou van de beste OLED TV's. Aangezien ik de LG C2 OLED heb getest en een perfecte score heb gegeven, zou het idee dat ik traditionele W-OLED-panelen de deur wijs, ketterij moeten zijn. Maar als de toekomst van nieuwe OLED-technologieën er zo helder uitziet, vind ik dit niet helemaal onterecht.

Eerst een woordje uitleg: W-OLED is de technologie die in de overgrote meerderheid van OLED TV's wordt gebruikt. Het betekent dat het scherm wit licht gebruikt naast rood, groen en blauw licht om de helderheid te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat de kleuren iets minder zuiver zijn en in zijn eenvoudigste vorm is het nog steeds niet zo helder als een LED TV van goede kwaliteit.

Dit zijn de beste tv's van het moment

Een lichtspel

Deze onderliggende zwakte van de technologie betekent dat heldere LED of mini-LED TV's meer opvallen in etalages dan klassieke OLED-schermen. Het is ook de reden waarom OLED's minder geschikt zijn voor mensen met woonkamers waar veel lichtinval is. De helderheid is nu eenmaal niet hoog genoeg om reflecties in het beeld tegen te gaan.

Een paar jaar geleden heb ik de LG CX OLED aanbevolen aan een vriend die onlangs was verhuisd. Zijn eerste feedback na aankoop van de tv? Hij kon de actie op het scherm van zijn favoriete games nauwelijks zien omdat het OLED-scherm te reflecterend was.

Toegegeven, deze klachten kwamen van iemand die een kartonnen doos als tv-meubel gebruikte en ernaar keek in een zuidgerichte woonkamer die helderder werd dan het oppervlak van de zon zodra de klok twaalf sloeg. Toch had hij een punt: klassieke OLED TV's zoals de CX hebben al lang last van een helderheidsprobleem. Zelfs de C2 uit 2022 is niet zoveel helderder dan die tv.

Door de beperkte helderheid van oude OLED-panelen, heb je vaak reflecties als deze op je scherm. (Image credit: Future)

Ontwikkelingen op het gebied van antireflectietechnologie, zoals de 'Vanta Black'-polarisator, die onder meer in de nieuwe OLED+908 van Philips zit, kunnen de helderheid helpen verhogen. Het probleem is dat deze technologie om reflectie tegen te gaan momenteel exclusief voor de duurste schermen op de markt is.

De toekomst van old school OLED TV's wordt niet geholpen door de nieuwe schermtechnologie van Samsung en Sony. Sinds Samsung zijn eerste QD-OLED TV uitbracht (de prachtige Samsung S95B van vorig jaar), is het moeilijk om het gevoel te ontkennen dat de tijd van klassieke OLED TV's voorbij is.

Door het gebruik van een blauwe laag OLED-pixels onder een uiterst efficiënte quantum dot filter om het te veranderen in andere kleuren, haalt de S95B meer dan 1.000 nits piekhelderheid in de standaardmodus. In onze hands-on review van de Samsung S95C, zagen we een toename tot 1.374 nits. Vergelijk dit met de ongeveer 800 nits van de LG C2 en de toekomst voor standaard W-OLED technologie ziet er in alle opzichten somber uit.

Dat wil niet zeggen dat de basis van W-OLED TV's geen toekomst heeft, maar alleen in een aangepaste en geëvolueerde vorm. De nieuwe LG G3 OLED heeft een Micro Lens Array-paneel, waarbij miljarden microscopische lenzen worden gebruikt om het licht van de OLED-pixels te focussen en zo de helderheid te verbeteren. Daarnast krijg je nog nieuwe software die de helderheid kan aanpassen en de Vanta Black reflectieverminderaar. Het is een totaal ander toestel, ook al zit er dezelfde soort pixelstructuur onder.

LG zegt dat de G3 1.470 nits kan bereiken in dezelfde soort omstandigheden die we zagen bij de Samsung S95C. Met hetzelfde soort paneel in de Philips OLED+908, zullen er dit jaar een heleboel tv's zijn die bijna dubbel zo helder zijn als de meer traditionele OLED-panelen waarmee we tot nu toe hebben geleefd. De LG C3 OLED lijkt wederom zo helder te worden als de C2. De prijs is hoog, maar hij zal ouderwets aanvoelen in vergelijking met wat er nog meer beschikbaar is.

De LG G3 is de helderste OLED TV van het merk tot nu toe. (Image credit: LG)

Als onderliggende technologie heeft OLED altijd de grenzen verlegd. LG, Samsung en Sony (hun nieuwe A95L QD-OLED ziet er schitterend uit) brengen OLED allemaal naar een helderder, levendiger niveau.

Het traditionele OLED-paneel met middelmatige helderheid zit in een benarde positie. Aan de ene kant dalen mini-LED TV's elk jaar snel in prijs. Qua contrast komen ze steeds dichter bij het precisieniveau van OLED, terwijl ze een hoge helderheid leveren. QD-OLED biedt aan de andere kant meer helderheid en wordt snel goedkoper. Micro Lens Array zorgt er tot slot voor dat alle andere panelen gewoon gedateerd lijken.

Terwijl deze technologieën binnenstromen en om je geld vechten, ziet het ernaar uit dat de eenvoudigere versie van OLED wordt vertrappeld door nieuwere, fellere opties. Het gebeurt nog niet meteen, maar het begin van het einde voor de klassieke OLED TV is aangebroken.