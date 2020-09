LG CX OLED TV (OLED48CX)

LG OLED tv's zijn altijd al geweldig geweest. De nieuwe OLED48CX is het beste wat we ooit van LG hebben gezien. Door een aantal kleine verbeteringen krijgen filmfanaten hier een beeld dat ze nooit zullen vergeten.

Mini-review

De LG CX OLED TV ziet er op papier niet uit als een grote stap voorwaarts ten opzichte van de veelgeprezen C9 modellen van vorig jaar, maar schijnt bedriegt. LG heeft met ongeziene precisie alle ruwe kantjes van zijn bestaande OLED tv's bijgeschaafd. Het resultaat is een betoverende filmische televisie die net zoveel van films houdt als jij.

Ja, het ontwerp en de specificaties lijken op die van het model van vorig jaar, maar met 1.699 euro (48-inch) is hij goedkoper dan de vorige OLED's uit de C-serie bij de lancering. Veranderingen in de Alpha a9 III-processor hebben eventuele problemen met de LG C9 OLED van vorig jaar verholpen.

Als je het geld ervoor hebt, is dit de 4K OLED TV die je in 2020 moet kopen.

Prijs en lanceringsdatum

De LG CX OLED is aangekondigd in augustus 2020 en is inmiddels bij de meeste retailers beschikbaar in de Benelux. Er zijn vier verschillende groottes: 48 inch, 55 inch, 65 inch en tot slot 77 inch. De prijzen zien er als volgt uit:

LG OLED48CX6LB: 1.699 euro

LG OLED55CX6LA: 1.699 euro

LG OLED65CX6LA: 2.499 euro

LG OLED77CX6LA: 5.299 euro

Design

De OLED48CX is prachtig. De ster van de show is, zoals gebruikelijk bij de OLED TV-technologie, hoe ongelooflijk dun zijn scherm is. Als je van de zijkant naar de tv kijkt, zie je een paneel dat slechts enkele millimeters dik is met onderaan een dikker gedeelte waar de speakers, processoren en aansluitingen zitten.

Het scherm wordt bevestigd aan een van de centraal gemonteerde metalen platenstandaards die we al enkele generaties lang in de C-serie zien. Dit is mooi afgewerkt en goed gebouwd, maar ziet er misschien een beetje grof uit in vergelijking met de ongelofelijke slankheid elders.

Aansluitingen op de OLED48CX zijn er in overvloed. Er zijn er vier HDMI's, allemaal geschikt voor 4K tot 120Hz in 10-bit HDR met 4:4:4 chroma sampling. Iets wat belangrijk zou kunnen worden met de volgende generatie spelconsoles.

Een van de HDMI's kan ook ARC/eARC (audio retourkanaal) ondersteunen, zodat de TV Dolby Atmos kan uitvoeren van streaming diensten of 4K Blu-rays naar compatibele soundbars of AV-ontvangers.

Een laatste ontwerppunt dat het vermelden waard is, is de afstandsbediening van de OLED48CX. Dit is een van LG's zogenaamde Magic remotes, wat betekent dat je hem kunt richten op de menuopties op het scherm in plaats van de cursortoetsen te gebruiken om door alle menu's te navigeren. Er is ook een draaiend wiel in het midden van de afstandsbediening waarmee je snel door verticale menulijsten kunt bladeren. Maar nog niet alle apps ondersteunen de scrolfunctie, waaronder Disney Plus.

(Image credit: LG)

Smart TV (webOS met ThinQ AI)

Net als de rest van LG's OLED TV line-up, is het onvermijdelijk dat de LG OLED48CX de WebOS-interface heeft. Zoals gewoonlijk is dit meestal een zeer goede zaak. Het no-nonsense startscherm, met zijn rijtje iconen is direct toegankelijk en eenvoudig te gebruiken en aan te passen.

Het markeren van een van de belangrijkste content apps brengt meestal een tweede niveau van pictogrammen met directe toegang tot shows of films van de app die je hebt gemarkeerd.

Het is ook de moeite waard om toe te voegen dat LG ook voorop loopt als het gaat om spraakherkenning, met de OLED48CX die LG's eigen ThinQ AI-platform, Amazon Alexa en Google Assistant ondersteunt. De ondersteuning voor dit alles is ook ingebouwd.

Op het gebied van ondersteunde apps vind je relatief nieuwe toevoegingen aan het streaming landschap zoals Disney+ en Apple TV+, evenals de gebruikelijke apps zoals Netflix en TV Vlaanderen.

Het Home-Hub scherm dat informatie over en controle over andere slimme apparaten in je netwerk biedt, profiteert van een verbeterde lay-out en je kunt nu de pictogrammen aanpassen die verschijnen als je op de knop Instellingen drukt.

(Image credit: TechRadar)

HD/SDR Prestaties

OLED TV's zijn altijd al bijzonder geschikt geweest voor de standaard dynamische bereik (SDR) technologie. Het is dus geen verrassing dat de OLED48CX er bij elke SDR Blu-ray prachtig uitziet.

De kleuren zijn rijk en levendig, maar ook genuanceerd en evenwichtig. Het contrast is vrij perfect, want de kracht van OLED om elke afzonderlijke pixel zijn eigen licht te laten produceren, brengt schaduwdetails naar voren en donkere tinten met een mate van intensiteit en authenticiteit die LCD-schermen niet kunnen evenaren.

De kleur- en contrastprestaties zijn beide gebaseerd op een spectaculair zwartniveau dat vrij is van de grijze en gelokaliseerde vertroebelingsproblemen die je met vrijwel alle LCD tv's krijgt. Net zo belangrijk is het dat de heldere highlights van overwegend donkere beelden een consistent niveau van intensiteit behouden. Er gaat dus geen helderheid verloren om de donkere gebieden om hen heen neutraal te houden.

LG heeft ook zijn opschaling voor 2020 verbeterd. Vermoedelijk is er dankzij de nieuwe AI-gebaseerde upscaling engine, geïntroduceerd door LG's nieuwe derde generatie Alpha 9-chipset, een schonere, meer consistente en meer gedetailleerde afwerking voor HD-content die opgeschaald wordt naar 4K.

De verbeterde opschaling is vooral effectief op de meest gedetailleerde gebieden van HD-beelden, die er merkbaar schoner uitzien en een dichtere textuur hebben dan vorig jaar.

4K/HDR Prestaties

Hoe goed de OLED48CX ook mag zijn met HD SDR-beelden, het zijn de verbeteringen die het brengt met 4K- en HDR-beelden die echt tellen in de premium tv-wereld.

Om te beginnen zijn de prestaties van de OLED48CX bij zwartniveaus op twee manieren verbeterd ten opzichte van de LG C9 OLED's van 2019. Ten eerste worden de zwartniveaus nog dieper en behouden ze die diepte en neutraliteit op een meer consistente manier. Af en toe kan er plotseling een echt extreem donker shot verschijnen dat is doordrenkt met een lage geelgrijze tint.

Ten tweede combineert de CX zijn verbeterde zwartniveaus met meer schaduwdetails en donkere kleurschakeringen dan de B9 van vorig jaar (die eigenlijk diepere zwarten opleverde dan de duurdere C9). Dus in principe combineert de behandeling van zwartniveau en donkere scènes bij de CX de beste stukjes van zowel de B9 als de C9.

De LG OLED48CX is ook beter ten opzichte van zijn voorgangers aan de andere kant van het helderheidsspectrum. Want hoewel hij niet helderder is dan de modellen van vorig jaar met HDR-testsignaal (iets meer dan 800 nits in de modus Vivid, of 784 en 760 nits in de meer natuurlijke standaard- en filmmodi), blijkt uit vergelijkingen dat heldere pieken in HDR-foto's er op de OLED48CX levendiger uitzien dan op de OLED65C9.

(Image credit: LG)

Over lokaal contrast gesproken, de OLED48CX kan echt de helderste pixels van een HDR-beeld naast de donkerste zetten zonder enige vorm van compromis. In tegenstelling tot LCD tv's hebben contrastrijke scènes dus geen last van zulke storende inconsistenties als plotselinge schommelingen in de algehele helderheid, het zwaar dimmen van kleine opvallende heldere beeldelementen, of duidelijke lichtringen rond heldere objecten.

De OLED48CX verbetert ook de kleurenprestaties van LG. Het verbeterde helderheidsmanagement helpt bijvoorbeeld de helderste kleuren van HDR-beelden een natuurlijker uiterlijk te geven. De kleuren op het scherm zien er consistenter uit. Kleurmengsels zien er subtieler en genuanceerder uit, met behoud van meer tonale subtiliteit in de helderste beeldgebieden.

Native 4K-foto's zien er ook nog eens flitsend scherp en gedetailleerd uit, zonder dat de helderheid er geforceerd of kunstmatig uitziet, hoewel de Vivid-instelling toch iets te veel van het goede is.

Het detail krijgt daarnaast geen zware klappen wanneer er beweging is om te verwerken. De OLED48CX's nieuwste motion processor - in ieder geval in de Cinema Clear-instelling - doet zijn werk goed door ruis te reduceren zonder dat het beeld er te vloeiend uitziet of te veel ongewenste neveneffecten veroorzaakt.

(Image credit: LG)

Nieuwe beeldmodi

De OLED48CX beschikt over twee nieuwe beeldmodi: De Filmmaker Mode is ontstaan door een samenwerking tussen de UHD Alliance en filmcreatives, en is ontworpen om op de tv het soort instellingen na te bootsen dat filmmakers gebruiken. In het algemeen betekent dit dat veel van de beeldbewerkingshulpmiddelen van de tv worden uitgeschakeld, wat resulteert in beelden die sommigen misschien te "saai" vinden om in een lichte kamer te bekijken. Er is ook niet veel verschil tussen de Filmmaker Mode en de Cinema Home preset van LG.

De andere nieuwe beeldmodus is Dolby Vision IQ. Dit is in wezen een Dolby Vision-modus die de extra HDR-beeldinformatie en schermoptimaliseringselementen van Dolby Vision HDR combineert met een beoordeling van de ruimtecondities door een ingebouwde lichtsensor. Het idee is om meerdere aspecten van het beeld in real time aan te passen om ervoor te zorgen dat het resulterende beeld een consistente uitstraling krijgt.

Merk op dat LG niet echt een vooraf ingesteld beeld 'Dolby Vision IQ' labelt. De modus wordt aangezet als je zowel de Dolby Vision Cinema Home modus als de AI-helderheidsfunctie van LG kiest. De modus werkt goed als de TV in een vrij normale huiskameromgeving staat, waar de tv waarschijnlijk in een grote verscheidenheid aan lichtsituaties bekeken zal worden.

De OLED48CX is niet perfect. Hij ondersteunt bijvoorbeeld geen het HDR10+ dat is ontworpen als een concurrent voor Dolby Vision. Hij overwint ook niet op miraculeuze wijze de helderheidsbeperkingen die met de OLED technologie gepaard gaan. Er is nog steeds een beetje ruimte voor verdere verbetering met zijn behandeling van bijna-zwarte beelden, en het scherm kan fel reflecteren op heldere objecten in de ruimte.

De LG OLED48CX is daarnaast een uitstekend scherm voor gaming. In de spelmodus heeft hij slechts last van een geringe invoervertraging van 13 ms. En in tegenstelling tot sommige lcd-tv's leidt het oproepen van de game preset niet tot een duidelijke vermindering van de kleur- en contrastprestaties. Er is ondersteuning voor zowel automatische schakeling van de lage latentiemodus als voor variabele verversingssnelheden. En als we geluk hebben, kunnen de PS5, Xbox Series X en next-gen pc's gebruik maken van de 4K/120Hz/4:4/HDR-ondersteuning van de OLED48CX.

(Image credit: LG)

Geluid

In de meeste opzichten klinkt de nieuwe CX-serie prachtig, vooral bij de volumeniveaus en de schaal van het geluidsbeeld die hij op de een of andere manier uit zijn ongelooflijk dunne behuizing stuurt: er is echte diepte en zelfs enige hoogte in het geluid, vooral als je de standaard Dolby Atmos-geluidsinstelling laat vallen en in plaats daarvan de uitstekende AI Sound Pro-optie van LG gebruikt. Deze modus optimaliseert het geluid naar de mogelijkheden van de luidsprekers van de tv en het resultaat is een veel dynamischer, luider en impactvoller geluid.

Het enige probleem dat we hadden met de OLED48CX's audio is dat echt zware bas in een film soundtrack kan zorgen dat de luidsprekers beginnen te kraken en uitvallen. Gelukkig is er niet veel inhoud in de buurt die extreem genoeg is om dit probleem te veroorzaken.

De Samsung Q95T is een goed alternatief, maar kost een paar honderd euro extra. (Image credit: Samsung)

Toch liever iets anders?

Als je beeld wilt dat helderder is dan de CX OLED maar die toch een uitstekend zwartniveau levert, dan vinkt de Samsung Q95T de juiste vakjes aan voor een paar honderd meer. Hij ondersteunt ook brede kijkhoeken naar LCD-standaarden. Hoewel de combinatie van een zeer goed zwartniveau en een zeer hoge helderheid een vrij zware dimming rond heldere objecten vereist.

Eindoordeel

De LG OLED48CX is een uitstekende tv, vooral als je een serieuze filmliefhebber bent of een gamer die van plan is om met next-gen consoles aan de slag te gaan. Hij vindt het warme OLED-water niet opnieuw uit, maar de kleine verbeteringen die hij op een aantal gebieden aanbrengt, hebben een behoorlijk grote invloed in het totaalplaatje.