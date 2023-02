Nieuwe OLED TV's van Philips kunnen LG van gaming troon stoten

Philips heeft zojuist zijn nieuwste generatie OLED TV's aangekondigd, met twee nieuwe modellen: de Philips OLED808, die is opgewaardeerd tot een krachtpatser op het gebied van gaming en wordt geleverd in een nieuw 42-inch formaat, en de high-end Philips OLED+908, die een baanbrekende helderheid belooft die zich kan meten met de beste OLED TV's van dit jaar.

Deze tv's delen hun geüpgradede beeldprocessor, met name de Philips P5 7e gen. De nieuwe processor heeft een grote focus op real-time aanpassingen van het beeld op basis van omgevingslicht, inclusief aanpassingen van de kleurtemperatuur van het scherm op basis van de kleur van de verlichting in de kamer. Dit is hetzelfde principe als Apple's True Tone, wat wordt gebruikt in producten als de iPad Pro 12,9-inch (2022) en de MacBook Pro 16-inch (2023). Het idee is om ervoor te zorgen dat wit op de tv eruit ziet als wit in de kamer om je heen, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. Er zijn ook verbeteringen aan de detailverwerking in de nieuwe chip.

Naast de nieuwe processor delen deze tv's ook een grote upgrade van hun gaming-functies in vergelijking met eerdere OLED-modellen van Philips. Er is een uitgebreide checklist van gaming tech, waaronder het feit dat dit pas de tweede serie tv's is die Dolby Vision gaming in 4K 120Hz aanbiedt. Tot op heden was dit iets dat alleen LG in zijn assortiment had, maar daar komt nu concurrentie van Philips bij.

Bovenop de Dolby Vision upgrade, heb je ondersteuning voor elke belangrijke smaak van Variable Refresh Rate (inclusief de HDMI 2.1 standaard, AMD FreeSync Premium, en Nvidia G-Sync), plus Auto Low Latency Mode.

Dit alles komt in principe overeen met wat je krijgt van LG tv's, dus we zouden kunnen kijken naar nieuwe opties voor iedereen die op zoek is naar de beste gaming tv's. De grote vraag is of Philips meer dan twee HDMI 2.1-poorten zal hebben.

Wat de toestellen van Philips boven die van LG zou kunnen plaatsen, is Philips' geheime wapen: Ambilight. LED's rond de frames van deze tv's schijnen gekleurd licht dat overeenkomt met wat er op het scherm te zien is, wat een geweldig meeslepend effect heeft in de juiste setting.

(Image credit: Philips / TP Vision)

Ongeziene helderheid

Terwijl de OLED808 de belangrijkste upgrades krijgt in de vorm van gaming functies, krijgt de OLED+908 een belangrijke upgrade die homecinemafanaten zal aanspreken. Het maakt gebruik van een nieuw OLED-paneel met Micro Lens Array-technologie, die het licht van de pixels directer op je richt, waardoor minder licht wordt verspild en een hogere helderheid wordt bereikt.

Philips claimt een potentiële piekhelderheid in HDR van 2100 nits, wat een enorme verbetering zou zijn ten opzichte van alle OLED TV's die tot nu toe zijn uitgebracht. Het overtreft zelfs de geclaimde helderheid van het next-gen QD-OLED-scherm dat we krijgen in de Samsung S95C. Dit nieuwe paneel is trouwens hetzelfde als dat in de LG G3 (hoewel LG verwijst naar 'Light Control Architecture' in plaats van 'Micro Lens Array').

Het zal een interessante strijd worden tussen de Philips en LG in 2023. Ze gebruiken hetzelfde paneel dat door LG Display is gemaakt, maar Philips heeft bewezen dat het in staat is om een indrukwekkende helderheid te halen uit dezelfde OLED-panelen.

Nu verwachten we niet dat 2.100 nits een standaard niveau zal zijn, maar eerder een modus die ingeschakeld wordt bij enorm fel omgevingslicht of door middel van een handmatige switch. Als hij zelfs maar in de buurt van 1.500 nits kan komen in een nauwkeurige, filmvriendelijke modus, zou dat al baanbrekend zijn.

De OLED808 is naar verwachting in de loop van mei 2023 beschikbaar en de OLED+908 zou in de herfst moeten verschijnen. Over de officiële prijs is nog niets bekend, maar die zal naar verwachting in lijn liggen met de overeenkomstige modellen van vorig jaar.