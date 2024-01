Waarom de 5x zoom van de Samsung Galaxy S24 Ultra helemaal geen ramp is

Toen er steeds meer geruchten verschenen over de nieuwe 5x optische zoom op de Samsung Galaxy S24 Ultra, waren we onaangenaam verrast. Samsung schept namelijk al jaren op met zijn 10x optische zoom en 100x digitale Space Zoom. Enerzijds was de 10x optische zoom voor velen een reden om voor de Ultra-versie te kiezen en anderzijds was dit lange tijd drie keer meer zoom dan de Pro-versies van de iPhone.

10x optische zoom in een smartphone van 8,9 mm dik persen is niet eenvoudig. Samsung moet periscooptechnologie gebruiken om het licht van de lens 90 graden te draaien en het door de behuizing naar de sensor te sturen. Dat vergt ervaring, innovatie en ruimte. Smartphones zonder periscoopcamera kunnen meestal maximaal 3x inzoomen. Vanaf ongeveer 5x zoom hebben smartphones een periscoopcamera nodig, die meer plaats in beslag neemt. Het is ook geen verrassing dat telefoons met dit type camera groter zijn. In een kleine smartphone van 6,1 inch is er simpelweg niet voldoende ruimte voor een periscoopcamera.

De 100x Space Zoom mag dan wel een van de grootste gimmicks zijn die we ooit hebben gezien, maar de sterke 10x optische zoom was wel een nuttige toevoeging voor veel gebruikers. Zodra je eenmaal die 10x optische zoom hebt gebruikt, is de 3x optische zoom in de meeste andere telefoons teleurstellend. Hoewel de telefotocamera een sensor van slechts 10MP had, kon dat de pret niet bederven. Geen enkele andere telefoon wist zo'n sterke foto's met 10x zoom te nemen als de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Nu de Samsung Galaxy S24 Ultra is overstapt op 5x optische zoom staat hij op gelijke voet met de iPhone 15 Pro Max. Een telefotocamera is echter meer dan alleen zoombereik. Samsung heeft deze 5x zoom gekoppeld aan een verbeterde 50MP-sensor, terwijl Apple vasthoudt aan de 12MP-sensor. Die 50MP-sensor mogen we zeker niet over het hoofd zien, want die creëert extra mogelijkheden.

Samsung zelf zegt dat de Samsung Galaxy S24 Ultra is uitgerust met een "Quad Tele Systeem" en volgens hen levert dit optische kwaliteit bij zoomniveaus van 2x, 3x, 5x of 10x dankzij de Adaptive Pixel Sensor. In de kleine lettertjes lezen we dat 3x en 5x zoom gebruikmaken van fysieke optische lenzen. 2x en 10x zoom combineren daarentegen fysieke lenzen met AI-verbeteringen voor "optisch gelijkwaardige" beeldkwaliteit.

In de camera-app van de Samsung Galaxy S24 Ultra zie je dus ook exact dezelfde zoomniveaus en de 100x Space Zoom is wederom van de partij. Om 10x in te zoomen wordt er nu eerst 5x optisch ingezoomd en de rest gebeurt met digitale zoom. We konden dit al kort uittesten voor de lancering en op het eerste gezicht is er geen kwaliteitsverlies tegenover de 10x optische zoom van de Samsung Galaxy S23 Ultra. We durven zelfs te zeggen dat de 10x zoom er beter uitziet op de Galaxy S24 Ultra.

Vaarwel 10x optische zoom

Je kan nu eenmaal niet alles hebben in een smartphone. Sommigen willen een compacte telefoon die nooit oververhit en kilometers ver kan zoomen, maar deze geavanceerde onderdelen hebben meer ruimte nodig. Zowel Apple, Samsung als Google hebben hun krachtigste smartphone nu uitgerust met een periscoopcamera met 5x optische zoom, maar we hopen toch dat ze hier niet blijven hangen.

In een gewone camera kan je de zoom vergroten door een langere lens te gebruiken. Om goed in te zoomen, is er afstand nodig tussen de lens en de sensor, terwijl de sensor voldoende licht moet opvangen. Onze telefoons van een paar millimeter dik maken dit niet bepaald makkelijk. Een periscoopcamera lost dit probleem gedeeltelijk op maar heeft tegelijkertijd grenzen. Hoe groter deze camera-opstelling, hoe minder ruimte voor andere onderdelen zoals de batterij, processor, koelsystemen en meer. Daarnaast zijn de iPhone 15 Pro Max en Galaxy S24 Ultra momenteel al groot genoeg, dus de smartphone zelf groter maken, is niet meteen een optie.

We zijn nu vooral benieuwd hoe goed de nieuwe 50MP-camera met 5x optische zoom zal presteren tegenover de vorige generaties met 10MP-camera en 10x optische zoom. Samsung zelf heeft alvast genoeg vertrouwen in deze camera en tijdens onze korte hands-on merkten we geen drastische verschillen. Ons uiteindelijke oordeel over de Samsung Galaxy S24 Ultra (en zijn camera's) lees je binnenkort in de volledige review!