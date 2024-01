Wij konden LG's transparante OLED TV al in actie zien en hij is waanzinnig

We hebben al een nieuwe serie LG OLED TV's gezien op CES 2024, maar het merk hield iets extra speciaals achter: een transparante OLED TV die je ook echt kunt kopen. Transparante tv's zijn al jaren een vast onderdeel van CES, maar altijd als een demo, zoals de transparante micro-LED van Samsung. Dit jaar zegt LG dat zijn transparante tv ook te koop zal zijn.

Deze tv heet de LG Signature OLED T en we hadden de kans om hem in actie te zien tijdens een demo op CES. Hij is niet alleen ongelooflijk cool, maar voelt aan als een echt, functioneel product. Zoals veel LG Signature OLED-producten heeft hij een uniek ontwerp. Hij is namelijk ingebouwd in een set planken, hoewel LG nog niet heeft besloten hoeveel van de planken in de uiteindelijke versie zullen zitten... en ja, dat klinkt inderdaad raar.

In die planken zit een doorzichtig paneel van 77 inch. Onder dit paneel zit een doos met een krachtig, naar beneden gericht luidsprekersysteem en wat andere verborgen technologie, waarover verderop meer.

De kleine vaas staat achter de tv. (Image credit: Future)

De tv wordt bovendien geleverd met een LG Zero Connect box, die we kennen van de draadloze LG M4 OLED TV. Dit betekent dat er geen HDMI-kabels of andere rommel naar de transparante tv hoeft te lopen. De Zero Connect box kan elders in de kamer staan met je gameconsole of andere randapparatuur en stuurt een draadloos 4K/120Hz-videosignaal met HDR naar de Signature OLED T.

De LG Zero Connect Box (Image credit: Future)

Zoals bij alle transparante OLED TV's is het glas niet echt zo helder als een raam, maar je kunt er absoluut dwars doorheen kijken en LG heeft slim lichtstroken toegevoegd aan de boven- en onderkant van de lege ruimte achter het glas. Daardoor ziet het er gestileerd uit en het troebele effect van het glas wordt op die manier verminderd.

Maar toen LG wat demo's met content liet zien, begon de magie. Sterren fonkelen en verschuiven in de zwevende ruimte, met een direct 3D-effect zodat je kunt zien dat ze echt zweven. Het beeld is niet 3D, maar omdat er vijf centimeter ruimte zit tussen het glas en de muur erachter, wordt er een soort optische 3D-illusie gecreëerd.

LG had een paar animatiedemo's en wat originele beelden van een live optreden van een zangeres die gewoon in de ruimte zweeft. LG zei dat het hoopt originele content te inspireren die transparante schermen in gedachten heeft. Het concept is het gevoel te geven dat de zangeres bij jou in de woonkamer zingt, omdat jouw muur letterlijk achter haar te zien is.

(Image credit: Future)

Dit zijn de demo's die we altijd zien voor dit soort dingen. De echte test is de overstap naar normaal tv kijken. Het is meteen duidelijk dat er problemen zijn met het contrast, maar toen veranderde er iets. Van de onderkant naar de bovenkant van het scherm werd het rijker en kleurrijker, met een duidelijke lijn die door het beeld liep tot het er na een paar seconden uitzag als een gewone OLED TV.

Dit is het geheime wapen van deze tv. Het is een contrastverhogende laag die met een druk op de knop omhoog of omlaag kan worden gebracht. Dit is blijkbaar gebaseerd op technologie die is ontwikkeld voor de oprolbare LG Signature R OLED TV. LG wil niet onthullen wat dit materiaal precies is, maar het zit in principe net achter de laag OLED-pixels en ziet eruit als een laag zwart. Net zoals bij die oprolbare tv wordt die laag hier naar beneden in de basis van de tv gerold wanneer hij niet wordt gebruikt.

(Image credit: Future)

Zelfs met deze laag ervoor zit de helderheid van het OLED-paneel niet op hetzelfde niveau als de LG C4. Dat is trouwens geen willekeurige vergelijking, aangezien die tv in dezelfde demoruimte stond. Het scherm voelt aan als een OLED TV van een paar jaar geleden, met meer gedempte highlights, maar nog steeds een geweldig contrast.

Dat vinden we geen regelrechte ramp. Als beeldkwaliteit je grootste zorg is, heeft LG meerdere gewone OLED TV's met een traditioneel ontwerp. Dit gaat om de innovatie. Dit is een product dat er bijna onmogelijk uitziet en toch kan het binnenkort in je woonkamer staan.

Hoeveel kost het om deze futuristische tv in huis te halen? Daar is nog geen antwoord op. Er is ook geen definitieve releasedatum. We weten voorlopig alleen dat hij "in 2024" te koop zal zijn. Hij zal bovendien alleen beschikbaar zijn in een formaat van 77 inch. Besef wel dat deze tv in feite een hele kast is en dat je je tv-meubel wellicht op Marktplaats mag zetten als je hem in huis haalt.