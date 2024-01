Fitbit in 2024? Garmin is beter in bijna elk opzicht

Vorig jaar hebben we de Fitbit Charge 5 getest en we waren echt onder de indruk. Het is de beste fitnesstracker van Fitbit en een van de beste Fitbits ooit: hij bevat veel functies, een groter scherm dan de Fitbit Luxe en nauwkeurige aanraakbediening. Na de testperiode zijn we sporadisch teruggegaan naar de Charge 5 toen we het Fitbit Premium-abonnement nog hadden. Dat zit namelijk standaard bij elke nieuwe Fitbit.

Fitbit Premium is op papier een geweldige service. Het is goed ontworpen, met een zeer toegankelijke interface die perfect is voor beginners. Eenvoudige scores, zoals je dagelijkse Daily Readiness-score, slaapscore en meer bieden duidelijke feedback over hoe je het doet, met meer gedetailleerde statistieken die beschikbaar zijn als je dieper wilt ingaan op hoe je lichaam functioneert.

Er zijn programma's die je helpen om specifieke bewegings- en dieetplannen te volgen, inclusief gepersonaliseerde workouts en recepten. Het is ontworpen als een verzamelpunt voor al je vitale gezondheids- en fitnessgegevens die zijn verzameld door je telefoon, weegschaal en fitnesstracker. Het dashboard "Health Metrics" geeft alle gegevens eenvoudig en duidelijk weer in mooie gebruikersinterface.

Er is alleen één groot probleem: dit kost 8,99 euro per maand. Hoewel je zes maanden gratis krijgt bij een nieuwe Fitbit, moet je daarna gewoon betalen voor bepaalde functies. Koop je een tweedehands Fitbit? Dan krijg je waarschijnlijk alleen toegang tot de gratis proefperiode van 90 dagen die wordt aangeboden aan nieuwe gebruikers van de app, waardoor de kosten van je nieuwe gadget verder oplopen.

Dit is allemaal leuk en aardig als er echt geen enkel ander platform zou bestaan die dezelfde functies aanbiedt voor minder (of geen) extra geld. Helaas is er een dingetje genaamd Garmin Connect dat gratis is en al deze functies bevat.

(Image credit: Garmin/Shutterstock)

Toen mijn proefperiode van Fitbit Premium was afgelopen, was verlenging niet eens een optie, hoe goed Fitbit Premium ook was. Voor TechRadar hebben we veel smartwatches gereviewd, maar sinds juni 2023 gebruik ik zelf de Garmin Instinct Crossover Solar en daar blijf ik bij. Waar ik ga, mijn Garmin gaat mee, en ja, dat is een beetje het hele idee van een horloge, maar het is echt een prachtig apparaat.

Natuurlijk ga ik de Charge 5 niet vergelijken met een horloge dat minstens 5 keer zo duur is, maar dat is het mooie van Garmin. Het horloge mag dan duur zijn, de uitgebreide software die erbij zit, is gratis.

Garmin Connect is niet alleen een completer hulpmiddel dan Fitbit Premium, het zit ook niet verstopt achter een paywall. Hoewel Garmin's UX iets meer moeite kost om in te duiken (het is lang niet zo mooi gepresenteerd), voegt het een overvloed aan details toe die ontbreken bij Fitbit Premium. Eenvoudige scores zoals de Training Readiness (vroeger de "Body Battery") zijn nog steeds aanwezig. Hier kan je zien hoe uitgerust je bent (Garmin maakt zich met de dag meer zorgen om mij), en je stressniveau wordt gepresenteerd in een efficiënt diagram, met rode blokjes die wijzen op ernstige stress (wederom, Garmin haat mij) en blauwe balkjes die wijzen op ontspanning.

Afgelegde stappen, verbrande calorieën en beklommen verdiepingen worden vergeleken met de doelen die je zelf hebt gesteld. Heat maps van het lichaam laten zien welke spieren het meest recent zijn getraind. Hartslagvariabiliteit en ademhalingsstatistieken dragen bij aan je slaapscore, maar je kunt deze functies ook afzonderlijk bekijken.

Verzamelde data in de Garmin Connect app met de Garmin Vivosmart 5. (Image credit: Future)

Maar het is bij duursport waar Garmin Connect echt uitblinkt. Neem bijvoorbeeld hardlopen, waarbij de gps van Garmin een gedetailleerde kaart maakt van het parcours dat je hebt afgelegd en je route verschillende kleuren toont afhankelijk van je snelheid en inspanning. Details over je cadans, tempo en meer kunnen worden getoond, variërend van toestel tot toestel, waarbij duurdere, krachtigere toestellen duidelijk meer meetgegevens laten zien. Maar voor een gratis begeleidend stukje software geeft het je veel meer informatie dan Fitbit Premium.

Normaal gesproken zou ik zeggen dat de aanpak van Fitbit Premium geweldig is voor beginners, terwijl Garmin Connect bedoeld is voor mensen die serieuzer met hun training bezig zijn. De paywall van Fitbit suggereert echter dat het andersom zou moeten zijn. Voor de prijs van 8,99 euro per maand kun je twee obstacle runs doen, nieuwe workoutkleding kopen, misschien een paar hardloopschoenen in de uitverkoop scoren of gewoon sparen voor je volgende horloge. Je hoeft mij geen twee keer te vragen wat de betere deal is.