Wij hebben de Samsung S95D QD-OLED TV een week in huis gehad en het is echt een gamechanger

Ondanks het feit dat de technologie nog relatief nieuw is binnen de wereld van displays, hebben Samsungs Quantum Dot OLED-panelen toch al voor veel opschudding gezorgd. De eerste paar generaties van deze zelfverlichtende OLED-technologie met pure RGB hebben er al voor gezorgd dat concurrerende lcd-tv's en traditionele W-OLED TV's (met een extra wit element) ook sneller dan ooit verbeterd zijn om relevant te blijven.

Nu we recentelijk een paar dagen hebben kunnen doorbrengen met de Samsung S95D QD-OLED TV durven we ook te zeggen dat het erg lastig zal worden voor andere tv-technologieën om op sommige vlakken nog met deze technologie te concurreren. QD-OLED kan simpelweg bepaalde dingen die bij andere technologieën momenteel niet mogelijk zijn. Aan de hand van wat we tot nu toe gezien hebben, durven we toch wel te stellen dat Samsung opnieuw voor opschudding zal zorgen bij de beste tv's met deze volgende generatie van QD-OLED TV's.

Samsungs S95D tilt OLED-helderheid naar een nieuw niveau

(Image credit: Future)

De eerste QD-OLED TV's van een paar jaar geleden wisten al indrukwekkende helderheden te leveren voor OLED TV's, maar de S95D heeft echt een heel nieuw niveau bereikt. Hij weet bij een wit HDR-venster van 10% (niet bij een miezerige 2%) een piekhelderheid van bijna 1.800 nits te bereiken.

Bij 2% weet hij daarentegen 2.144 nits te halen, maar het is vooral het resultaat bij het venster van 10% dat er echt toe doet. Dat resultaat laat namelijk zien dat de S95D in staat is om een ongekende helderheid te leveren voor een OLED-paneel bij een grote hoeveelheid HDR-beelden (niet alleen bij de felste highlights). De voorganger van de S95D, de Samsung S95C, en de LG G3 OLED TV (met zijn MLA-technologie uit 2023) wisten beide bij een wit HDR-venster van 10% een piekhelderheid rond 1.400 nits te bereiken.

Zo'n grote vooruitgang op het gebied van helderheid binnen één generatie heeft ook een indrukwekkend effect op de beeldkwaliteit van de nieuwe tv. Al dat extra licht wordt namelijk ook nog eens gecombineerd met een flinke upgrade voor Samsungs beeldverwerking. Op die manier wordt er echt het beste gehaald uit dit QD-OLED-paneel.

De kracht van Samsungs Neo Quantum Processor 4K

(Image credit: Samsung)

Hij heeft misschien geen catchy naam, maar de Neo Quantum Processor 4K van de S95D weet zijn hoge helderheid beter te combineren met de pure kleurweergave van QD-OLED dan zijn voorganger. Hij levert dus nog levendigere kleuren, zonder dat het beeld er daardoor overdreven verzadigd uitziet (zoals bij de S95C wel af en toe het geval was). Dit is zelfs in de Game-modus geen probleem.

Het eindresultaat bestaat uit werkelijk prachtige beelden in de Staandard-beeldmodus van de S95D én in de flink verbeterde Film-modus. Dankzij de zelfverlichtende, individuele pixels van OLED kan je genieten van superheldere, kleine highlights bij scènes die er verder grotendeels donker uitzien, zonder dat dit zorgt voor effecten zoals blooming. Dat is iets waar zelfs premium lcd-panelen overigens nog geregeld last van hebben.

De indrukwekkende helderheid van de S95D heeft daarnaast geen negatieve impact op de fantastische zwartwaardes waar OLED-technologie bekend om staat. Je krijgt dus gewoon nog betere kleuren naast die inktzwarte weergave te zien. De felste pixel kan recht naast de donkerste pixel staan en de twee hebben geen negatieve impact op elkaar.

Samsungs premium tv's waren al sterk op het gebied van scherpte en dat merken we ook bij de S95D weer. Dit is vooral het geval bij native 4K-bronnen, maar dankzij het gebruik van 20 neurale netwerken bij de ontwikkling van het videoverwerkingssysteem van de S95D is de upscaling van bronnen met lagere resoluties enorm verbeterd.

Samsungs nieuwe antireflectielaag is een hoogtepunt

(Image credit: Future)

De S95D weet ook nog beter om te gaan met donkere scènes dankzij zijn verrassen effectieve antireflectielaag. Deze laag vermindert de reflecties van objecten en directe lichtbronnen echt verbazingwekkend goed. Bijna alle reflecties waar je normaal last van hebt bij het bekijken van donkere scènes in felverlichte ruimtes worden hier weggefilterd, zodat meeslepende kijkervaring zo min mogelijk worden verstoord. Door deze antireflectielaag lijkt het dus ook meer alsof je naar een mat schilderij kijkt dan naar het gebruikelijke glazen tv-scherm.

Deze antireflectielaag brengt helaas wel wat negatieve effecten met zich mee. Zwarte tinten kunnen er net iets grijzer uitzien in felverlichte ruimtes dan in donkere ruimtes en we dachten ook af en toe een heel klein beetje blooming te zien bij de meest felle objecten in beeld en dat zijn we bij voorgaande QD-OLED TV's niet tegengekomen. Dit zijn echter vrij kleine minpunten en het is het over het algemeen dan ook wel waard om op deze vlakken een klein beetje in te leveren voor een verbeterde kijkervaring in de grote meerderheid van de huizen waar de S95D in zal belanden.

Geluidskwaliteit is niet zo revolutionair

(Image credit: Future)

Op het gebied van geluidskwaliteit legt de Samsung S95D de lat niet zo hoog als op het gebied van beeldkwaliteit. We merken vaak bij Samsungs premium tv's dat het een beetje klinkt alsof het geluid vastzit achter het scherm in plaats van dat het voorwaarts wordt geprojecteerd. De ingebouwde speakers kunnen dus ook niet echt het soort ruimtevullende volume produceren dat de prachtige beelden verdienen.

Samsungs Object Tracking Sound-systeem weet geluidseffecten wel weer redelijk goed te positioneren. Zelfs wanneer meerdere lawaaierige objecten tegelijk over het scherm heen bewegen, kan je de individuele geluiden nog goed volgen.

Maakt QD-OLED een einde aan de strijd tussen LCD en OLED?

(Image credit: Samsung)

Deze nieuwe generatie van QD-OLED heeft ook een invloed op de markt van premium lcd-tv's. De reden waarom er een lange tijd ruimte was op de markt voor premium lcd-tv's naast de beste OLED TV's, was vanwege het feit dat premium lcd-tv's een veel hogere helderheid wisten te leveren dan OLED TV's. Dat maakte lcd over het algemeen beter voor in felverlichte ruimtes. OLED TV's leveren echter een beter (lokaal) contrast en lichtcontrole per pixel. Dat maakt die tv's juist weer meer geschikt voor in een donkere thuisbioscoopsetup. Nu levert de S95D echter een helderheid die zelfs veel premium lcd-tv's niet kunnen verslaan, of zelfs evenaren. Is het dan tijd geworden om vaarwel te zeggen tegen premium lcd-tv's?

Samsungs eigen aankomende QN95D flagship 4K LCD TV zal waarschijnlijk nog wel een reden weten te geven waarom dit niet het geval is. Daarnaast heeft Sony eerder dit jaar tijdens CES nog een interessante nieuwe mini-LED-schermtechnologie onthuld en zegt deze tv-fabrikant ook dat we voor toekomstige HDR-content misschien een nog hogere piekhelderheid nodig hebben bij een 10% wit venster dan zelfs de 1.800 nits die de S95D weet te bereiken. Daarnaast kan zelfs de indrukwekkende helderheid van de S95D nog niet op tegen de helderheid van premium lcd-technologieën als het gaat om de vertoning van felle beelden op het volledige display.

De S95D kan met zijn spectaculaire OLED-helderheid in de komende maanden en jaren echter wel zorgen voor een aantal grote veranderingen binnen de wereld van tv-technologie. Hopelijk zullen die veranderingen uiteindelijk allemaal positief uitpakken voor de consument.