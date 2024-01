Samsung OLED TV's waren fantastisch in 2023 - dit is hoe ze aan de top kunnen blijven

De beste tv's van 2023 zijn gemaakt door Samsung, althans dat denken wij. De Samsung S90C was veruit onze favoriete tv van het jaar en onze nummer één keuze op vlak van prijs-kwaliteit. Als je de best mogelijke tv wilde hebben zonder daarvoor een fortuin te betalen, moest je bij de S90C zijn.

Het feit dat de Samsung S90C en de duurdere Samsung S95C zo goed hebben gepresteerd, betekent niet dat alle concurrentie is weggeblazen. Maar het betekent wel dat LG, de tv-fabrikant die in het verleden veel van onze lijsten met beste tv's heeft aangevoerd, op de achtergrond is verdwenen.

Dus hoe heeft Samsung met zijn unieke QD-OLED-panelen de tv-markt zo grondig veranderd in 2023? Laten we eens kijken naar de grootste nieuwe tv-ontwikkelingen die Samsung de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan en wat het moet doen om aan de top te blijven.

OLED vs QD-OLED

We zeggen al maanden dat het einde voor gewone OLED TV's nabij is en we denken dat het succes van Samsungs OLED TV's het bewijs is. Gewone OLED's zijn geweldig. Ze behoren al jaren tot de beste tv's dankzij hun uitstekende beeldkwaliteit, uitstekende contrast en diepere zwarttinten. OLED kan een veel beter contrast leveren dan LED-schermen. Maar er is één probleem met OLED: helderheid... of eerder het gebrek eraan. OLED TV's hebben altijd moeite gehad om hun geweldige beeldkwaliteit optimaal te benutten en schittering op het scherm is vaak een probleem.

Hoewel tv-makers zoals LG manieren hebben geïntroduceerd om hun OLED's extra helderheid te geven, zoals een Micro Lens Array paneel in de LG G3 OLED, maken ze nog steeds gewone OLED TV's die bekend staan als W-OLED. Samsung veranderde dit in 2022 toen het de S95B uitbracht, het eerste paneel dat QD-OLED-technologie introduceerde. Dit staat voor Quantum Dot OLED en combineert elementen van zowel OLED als Quantum Dot technologieën: minuscule deeltjes die specifieke kleuren kunnen uitstralen wanneer ze aan licht worden blootgesteld. Het resultaat is een helderder, levendiger beeld.

Extra helderheid dankzij nieuwe technologie

In 2023 debuteerde Samsung nog twee QD-OLED TV's, de S90C en de S95C. Toen we deze tv's testten, hebben we de piekhelderheid gemeten op 1.100 en 1.400 nits. Maar het gaat niet alleen om helderheid. De beelden zijn verbluffend en de high-end functies die worden aangeboden passen probleemloos bij de W-OLED (white OLED, het gewone OLED paneel dat de quantum dot laag mist die in QD-OLED zit) TV's van LG.

Samsung is niet de enige tv-maker die experimenteert met QD-OLED. Sony heeft de A95K, die niet de helderheidsniveaus haalt van Samsung maar wel een geweldig beeld heeft, en de nieuwere Sony A95L. Het punt is dat OLED geweldig is, maar niet perfect. Samsung heeft met zijn QD-OLED technologie panelen gemaakt die helderder, gedurfder en gewoon beter zijn dan de concurrentie.

Het grotere geheel

Dit soort technische ontwikkelingen op het gebied van tv's zijn misschien interessant voor degenen onder ons die graag de functies in de nieuwste schermen willen analyseren. Maar kan het de meeste consumenten iets schelen? Ze zijn misschien niet zo geïnteresseerd in de specificaties, maar ze kunnen zeker het verschil zien. Zeker als je kijkt naar het totaalpakket van de nieuwe tv's van Samsung.

De Samsung S90C heeft bijvoorbeeld misschien niet dezelfde helderheid als de objectief betere S95C (of zelfs veel mini-LED TV's), maar hij slaagt erin om een goede plek te vinden. Hij is helder genoeg om de schitteringsproblemen op te lossen die velen zouden kunnen ervaren met een W-OLED. We hebben 1.100 nits gemeten in de S90C, waarmee het veel hoger is dan dat van rivaliserende OLEDs. De LG C3 heeft bijvoorbeeld een piekhelderheid van 830 nits.

Dit betekent dat de S90C veel prettiger zal zijn om naar te kijken dan een W-OLED, vooral in lichte en zonnige kamers. Maar tegelijkertijd geven mensen misschien de voorkeur aan de minder dynamische look in vergelijking met de S95C of bijvoorbeeld een veel helderdere mini-LED TV. Hij dekt dus een heleboel lichtomstandigheden en laten we niet vergeten dat hij boordevol gamefuncties zit. Deze tv doet het echt allemaal.

Je krijgt ook ongelooflijk veel waar voor je geld. De S90C is aanzienlijk goedkoper dan de S95C, evenals Sony's QD-OLED TV's. Dus wat je hier krijgt is een multifunctionele tv die ongelooflijk helder en mooi is dankzij de interessante nieuwe QD-OLED-technologie.

De toekomst van QD-OLED

Samsung domineert op dit moment in de OLED-ruimte met zijn QD-OLED-aanbod. Maar wat moeten ze doen om aan de top te blijven? De relatief betaalbare en populaire Samsung S90C is een voorbeeld van hoe je een krachtige, heldere tv kunt maken die aantrekkelijk is voor het grote publiek. Als Samsung het succes van die televisie herhaalt, heeft het een winnaar te pakken.

Als we bedenken dat de Consumer Technology Association (CTA) in de aanloop naar CES 2024 (de techbeurs die elk jaar in januari in Las Vegas wordt gehouden) LG al 12 Innovation Awards heeft toegekend voor de categorie OLED TV's, kunnen we gerust zeggen dat de concurrentie moordend is. Hoewel W-OLED qua helderheid misschien niet kan tippen aan QD-OLED, zijn er andere manieren om OLED extra kracht te geven.

CES 2024 zou een goede indicatie moeten zijn van wat we de komende twaalf maanden kunnen verwachten. Hoewel we pas echt de wow-factor van zo'n indrukwekkende helderheid konden ervaren toen we de QD-OLED sets van Samsung in onze handen hadden. We kunnen niet wachten om uit te vinden hoe de reeks van dit jaar het doet.

De beste Samsung OLED TV's van 2023

Hieronder staan enkele van de beste tv's van Samsung uit 2023. Het is zeer waarschijnlijk dat we in 2024 nieuwere versies van elk van deze modellen zullen zien.

De Samsung S90C is onze top OLED TV voor de meeste mensen. LG's C-serie OLED's heeft deze plaats lange tijd gedomineerd, maar de S90C is helderder en klinkt beter dan de LG C3 voor in principe dezelfde prijs. Hij wordt geleverd met een groot aantal aansluitmogelijkheden en game-ondersteuning, met volledige 4K/120Hz en gaming graphics met variabele vernieuwingsfrequentie via alle vier de HDMI-poorten.

Het heeft dezelfde Samsung Neural Quantum 4K-processor als het vlaggenschip van de S95C QD-OLED TV's, wat zorgt voor verfijnde, natuurlijk ogende beelden. Deze maakt gebruik van 20 neurale netwerken om meerdere 'AI'-gebaseerde verfijningen te introduceren in de manier waarop de TV binnenkomende bronnen behandelt, inclusief betere upscaling van HD- en SD-inhoud naar de native 4K-resolutie van het scherm.

De beeldkwaliteit is hier verbluffend helder, door ons gemeten op meer dan 1.000 nits, waardoor je zelfs volgens OLED-normen verbluffend contrastrijke beelden krijgt. De S90C geeft je misschien niet de 1.400 nits helderheidservaring die je krijgt met de S95C, maar slaagt er nog steeds in om een hoger niveau van helderheid en kleurdiepte te ontgrendelen dan andere OLED's voor dezelfde prijs. Zo zit de LG C3 rond de 800 nits.

Lees hier onze Samsung S90C review

Samsung S95C De beste OLED TV voor helderheid Our expert review: Specificaties Schermformaat: 55, 65 en 77 inch Resolutie: 4K Type: QD-OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Redenen om te kopen + Toonaangevende kleur en contrast + Prachtig ultraslank ontwerp Redenen om te vermijden - Geen ondersteuning voor Dolby Vision - Beeld moet worden aangepast om het te perfectioneren

In onze metingen is de Samsung S95C in essentie de helderste OLED TV die we ooit hebben getest, en verslaat het bijvoorbeeld de LG C3 met ongeveer 70%. We hebben gemeten dat de LG G3 een heel klein beetje helderder was voor HDR-highlights, maar de Samsung was helderder over het hele scherm. Dit betekent dat het niet alleen enkele van de beste HDR-beelden tot nu toe levert, maar ook rijke, heldere en nauwkeurige kleuren biedt die hun gelijke niet kennen.

Inhoud met een hoog dynamisch bereik ziet er bijvoorbeeld veel krachtiger en realistischer uit, vooral omdat de intensiteit waarmee heldere highlights zoals opnamen van de zon, felle lampen en weerkaatst licht worden weergegeven zonder enig compromis aan het soort diepe, rijke, inktzwarte kleuren die de basis vormen van de traditionele thuisbioscoop talenten van OLED.

Het heeft wel wat moeite met de bewegingsverwerking, het mist Dolby Vision HDR ondersteuning, en we raden aan om de standaardinstellingen te tweaken om het beste beeld te krijgen, daarom denken we dat veel filmliefhebbers de voorkeur zullen geven aan de Sony A95K voor pure nauwkeurigheid. Maar als het aankomt op spektakel, of gewoon iets dat overdag beter zichtbaar is in een lichte kamer, is de S95C verbazingwekkend.

Als je daar geluid bij optelt dat volgt wat er op het scherm gebeurt, uitgebreide ondersteuning voor streaming en ondersteuning voor alle nieuwste HDMI 2.1 gamingfuncties (waaronder 4K/120Hz en variabele refresh rates), is dit absoluut een van de beste tv's die momenteel verkrijgbaar is.

Lees hier onze Samsung S95C review