Vijf dingen die je moet weten over de nieuwe OLED TV's van LG, Samsung en andere merken

Nu een aantal van de meest verwachte OLED TV's van 2024 eindelijk beschikbaar zijn, waaronder de nieuwe toestellen van LG en Samsung, zijn er natuurlijk ook weer allerlei nieuwe upgrades en helaas ook problemen waar je rekening mee moet houden als je op zoek bent naar een nieuwe OLED TV.

OLED is misschien nog steeds wel de meest populaire tv-technologie op de markt en de beste OLED TV's blijven dan ook natuurlijke beelden leveren, met levendige kleuren en rijke, diepe zwartwaardes die ook nog steeds accurater zijn dan bij andere tv-technologieën. Onze lijst met de beste tv's van vorig jaar stond ook niet voor niets vol met OLED TV's, zoals de Samsung S90C, LG C3, Sony A80L en meer. De verschillende tv-fabrikanten moeten in 2024 dus goed hun best doen om nog betere OLED TV's te leveren.

We hebben helaas nog geen kans gehad om veel nieuwe OLED TV's van 2024 uitgebreid te kunnen testen, maar we hebben veel van de aankomende toestellen wel al tijdens CES 2024 en andere lanceringsevenementen in actie gezien. Het lijkt erop dat veel OLED TV's van dit jaar zeker een verbetering zullen zijn ten opzichte van hun voorgangers. Nu er ineens allerlei nieuwe OLED TV's verschijnen, kan het echter wel een beetje lastig zijn om bij te houden wat er allemaal is veranderd bij al deze merken. Hieronder vind je daarom vijf van de belangrijkste dingen die je moet weten over de OLED TV's van 2024.

1. LG’s populairste OLED TV is nog feller geworden

De LG C4 (hierboven) is nog feller dan zijn voorganger, de LG C3. (Image credit: Future)

LG’s middenklasse OLED, de C-serie, is elk jaar weer de meest populaire OLED TV van het bedrijf. Dit komt door de combinatie van de uitstekende OLED-beeldkwaliteit met een groot aanbod aan features voor gamers én filmliefhebbers. De LG C3 van vorig jaar had echter wel nog wat moeite met helderheid. Hij was namelijk minder helder dan mini-LED TV's en zelfs sommige middenklasse LED TV's. Dat is dan ook nog steeds wel een minpunt van OLED ten opzichte van andere tv-technologieën. Steeds meer OLED TV's krijgen inmiddels wel een verbeterde helderheid, maar dit zien we vooral gebeuren bij de duurste modellen.

Wat we tot nu toe hebben gezien, suggereert echter dat de LG C4 van 2024 nu toch een indrukwekkende helderheid naar de middenklasse weet te brengen. De piekhelderheid van de LG C3 was in onze metingen 830 nits en dat was in principe respectabel voor een middenklasse OLED, maar toen we de LG C4 in actie zagen was het duidelijk dat de helderheid hier een flinke boost had gekregen ten opzichte van de C3. HDR-highlights zagen er dynamischer uit en toen we LG om de piekhelderheid van de C4 vroegen, werd ons verteld dat deze ergens rond de 1.000 nits zou zitten.

We hebben zelf dus nog geen metingen kunnen doen om een nog specifieker getal te krijgen voor de piekhelderheid, maar we kunnen dus niet wachten om de LG C4 zelf te testen. Aan de hand van wat we tot nu toe gezien hebben, maakt de C4 zeker kans op de titel van de beste OLED TV van 2024.

2. Bij Samsungs opvolger voor de beste tv van 2023 moet je maar geluk hebben

Bij de Samsung S90D krijg je te maken met een "paneelloterij". Dit betekent dat er verschillende soorten OLED-panelen worden gebruikt, zelfs in de grotere modellen zoals de 65-inch variant. (Image credit: Future)

De Samsung S90C was onze favoriete tv van 2023, omdat dit model het beste van QD-OLED-technologie levert (hogere helderheid in combinatie met het contrast en de zwartwaardes van OLED) aan een redelijk betaalbare prijs. Met deze prijs kon de S90C zelfs concurreren met traditionele W-OLED TV's.

Daarom hadden we natuurlijk hoge verwachtingen voor de Samsung S90D. Toen Samsung eenmaal zijn kleinere modellen (42 en 48 inch) onthulde, kwamen we erachter dat deze kleine modellen geen QD-OLED-panelen hebben. In plaats daarvan krijgen deze varianten W-OLED-panelen. Deze panelen vind je ook op veel andere OLED TV's van LG, Sony Panasonic en Philips. Vervolgens werd er gesuggereerd dat er bij de 55-, 65- en 77-inch modellen van de Samsung S90D een mix van W-OLED- en QD-OLED-panelen zal worden gebruikt. Er lijkt helaas ook niet echt een manier te zien waarop je kan achterhalen wat voor paneel je krijgt als je een van deze modellen koopt. Samsungs reactie op deze "paneelloterij" was ook niet echt geruststellend.

Deze situatie is wel een beetje jammer. Nou leek de Samsung S90D op papier al niet echt veel upgrades te hebben gekregen ten opzichte van de S90C, naast een verbeterde helderheid, maar hij maakte zeker weer kans op de titel van de beste OLED TV. Deze mogelijke paneelloterij maakt de nieuwe tv echter minder aantrekkelijk.

3. LG’s budget OLED TV is een nog betere deal voor gamers

De LG B4 is nu nog aantrekkelijker voor gamers dankzij vier HDMI 2.1-poorten. Daarnaast belooft LG verbeterde helderheid en prestaties. (Image credit: Future)

De LG B3 was misschien wel de meest verrassende OLED TV van 2023. Deze OLED TV kreeg een relatief budgetvriendelijke prijs en beschikte nog steeds over een mooi aanbod aan handige features. Helaas had die tv wel maar twee HDMI 2.1-poorten en dat betekende dat hij niet ideaal was voor gamers met meerdere consoles. Hij had ook niet dezelfde krachtige beeldverwerking en helderheid als sommige andere OLED TV's.

Dit jaar heeft LG de LG B4 echter een aantal mooie upgrades gegeven. Dit model is niet alleen voorzien van vier HDMI 2.1-poorten, maar er zal nu ook een 48-inch formaat beschikbaar zijn. Dat is heel fijn voor gamers die liever een kleiner OLED-scherm willen en/of de prijs een beetje willen drukken. De LG B4 beschikt ook over de nieuwe Alpha 8 AI-processor en LG claimt dat hij hiermee hetzelfde prestatieniveau moet bieden als de LG C3. Dat betekent hopelijk dus ook dat we te maken krijgen met een verbeterde helderheid. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat onze verwachtingen voor de LG B4 erg hooggespannen zijn.

4. Samsungs duurste OLED TV krijgt als eerste een antireflectiescherm

De Samsung S95D (rechts) maakt gebruik van antireflectietechnologie om het soort reflecties uit beeld te verwijderen die je bij zijn voorganger, de Samsung S95C (links), veel duidelijker ziet. (Image credit: Future)

De S95C, Samsungs flagship OLED TV van 2023, was de beste premium OLED TV van vorig jaar en was waarschijnlijk ook de beste tv van het jaar geweest als de Samsung S90C niet had bestaan. De S95C toonde namelijk heel goed wat alle pluspunten van QD-OLED precies zijn. De diepe zwartwaardes en lagere helderheid voor het volledige scherm dan bij mini-LED en QLED TV's waar OLED TV's mee te maken hebben, betekenen helaas ook dat je vrij snel te maken hebt met reflecties op het scherm. Voorheen kon je alleen een aantal traditionele methoden gebruiken om deze reflecties te bestrijden.

Later kondigde Samsung aan dat zijn nieuwe flagship QD-OLED TV, de Samsung S95D, gebruik zal maken van antireflectietechnologie (en een mat scherm zal hebben, net als de The Frame) om de weerspiegelingen op het scherm aan te pakken. Aan de hand van wat we tot nu toe gezien hebben, lijkt de technologie erg effectief te zijn. In onze demo had de S95D totaal geen last van weerspiegelingen, terwijl er meerdere lampen boven het scherm aanstonden. Dit was zelfs het geval tijdens een erg donkere scène uit Dune. Samsung lijkt dus nogmaals voor een revolutie te gaan zorgen binnen de markt van OLED TV's en we kijken er dan ook erg naar uit om de nieuwe tv uitgebreid te testen.

5. Mini-LED is misschien de toekomst voor Sony, niet OLED

Er zijn nog geen officiële beelden van Sony's nieuwe mini-LED TV's, dus hierboven zie je een afbeelding van Sony's flagship mini-LED TV van 2023, de Sony X95L. (Image credit: Future)

Sony’s OLED TV's van 2023, de Sony A80L en de Sony A95L (die respectievelijk een OLED- en een QD-OLED-paneel gebruiken), waren beide erg succesvol dankzij Sony's indrukwekkende ingebouwde geluid, scherpe en gedetailleerde beelden en handige gaming-features voor de PS5. Ze hadden wel echt premium prijzen en daarom wisten ze de concurrentie van LG, Samsung en Philips niet te verslaan.

Eerder dit jaar hoorden we echter dat Sony werkt aan een nieuwe soort mini-LED-technologie die zich focust op een betere lichtcontrole en die ook energie-efficiënter moet zijn. Zou dit dan ook kunnen betekenen dat Sony zich minder op OLED gaat focussen? We weten momenteel nog niet wanneer deze nieuwe mini-LED-technologie beschikbaar zal zijn, maar Sony heeft het al wel getoond naast zijn Sony A80L OLED en Sony X95L mini-LED om de voordelen te laten zien. Sony heeft nog niet zijn volledige tv-line-up van 2024 onthuld, dus het zal zeker interessant zijn om te zien of Sony minder aandacht zal besteden aan OLED vanwege deze nieuwe technologie of dat deze mini-LED-technologie gewoon aan de line-up zal worden toegevoegd naast de bestaande modellen.