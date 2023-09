De LG B3 is misschien wel de meest verrassende OLED TV van 2023

Voor onze komende review hebben we de LG B3 getest en we zijn verrast door de prestaties. Op basis van onze testresultaten denken we dat dit de underdog van de OLED TV's in 2023 is, omdat hij niet alleen een uitstekende beeldkwaliteit laat zien, maar ook naadloze gaming prestaties. Het is echt een tv die het overwegen waard is.



Als je aan OLED's van LG denkt, denk je meestal als eerste aan de tv's uit de C-serie en de G-serie. Beide zijn inderdaad fantastisch: de LG C3 van dit jaar is een indrukwekkende tv die voortborduurt op wat de LG C2 van vorig jaar lange tijd bovenaan onze lijst van beste tv's deed staan. De LG G3 OLED zal nog een verbluffende toevoeging zijn aan LG's OLED line-up (onze review komt eraan). Dit is waar de B3 om de hoek komt kijken.

Toegegeven, bij de lancering was de B3 niet de meest voordelige tv ter wereld. De LG C3 kostte toen ongeveer 2.099 euro voor de 55-inch versie. De B3 is het 'instapmodel' in de serie en werd verkocht voor ruwweg 100 euro minder dan de C3. Voor die 100 euro extra kreeg je meer gaming connectiviteit, een hogere helderheid dankzij het Evo-paneel van de C3 en een betere beeldverwerking.



Dus, waarom denken we dat de B3 zo'n verrassing is? Gelukkig is de LG B3 nu wat in prijs gedaald, zodat er nog maar 200-300 euro verschil is tussen de twee. Met zoveel mensen die tegenwoordig geld proberen te besparen waar ze maar kunnen, maakt dat verschil de B3 een uitstekende tv voor zijn geld.

Geweldig gamen voor minder geld

Het verrassendste aan de LG B3 was hoe goed hij eruit zag toen we ermee gameden. Tijdens Battlefield V op de Xbox Series X bijvoorbeeld, kon de B3 ongelooflijk goed overweg met bewegingen, waarbij het snel schakelen tussen doelen en het op hoge snelheid door landschappen bewegen moeiteloos verliep. De B3 is uitgerust met de Game Optimizer-beeldmodus, die echt het beste uit de Xbox Series X haalde.



Het was niet alleen de bewegingssnelheid die schitterde tijdens het gamen, maar ook de graphics. We hebben de LG G3 naast de B3 gezet en ja, de G3 zag er beter uit met een natuurlijker beeld, maar de B3 was erg sterk. De fijnere details in Battlefield V, zoals de rotsen in bergachtig terrein of dichte bomen in bossen, zagen er sensationeel uit met scherpe details rond de rotsen en het weelderige groen van het gebladerte dat uit het scherm knalde. Het was ook niet alleen de omgeving, maar de kleinere details op wapens zagen er scherp en ingewikkeld uit.



De B3 is ook uitgerust met veelgevraagde gaming functies zoals 4K 120Hz Dolby Vision gaming, VRR en ALLM en FreeSync-mogelijkheden. Hoewel de B3 slechts 2.1 HDMI heeft op twee van de vier poorten (in tegenstelling tot de C3 en G3), is dit niet ongebruikelijk bij OLED's uit het middensegment, zoals de Sony A80L, die ook slechts twee HDMI 2.1-poorten heeft. Nogmaals, de LG B3 is budgetvriendelijker. Ondanks het feit dat hij niet zoveel aansluitingen heeft als zijn duurdere broers en zussen, zal de B3 een van de beste gaming tv's zijn.

Uitstekende beeldverwerking

De B3 heeft serieuze concurrentie op het gebied van beeldkwaliteit. Nu LG de Micro Lens Array (MLA) technologie heeft geïntroduceerd in de G3 om de helderheid van het beeld te verhogen, heeft die tv nog meer contrast toegevoegd aan een toch al indrukwekkend Evo-paneel. Daarnaast is de nieuwe koning van OLED-technologie, QD-OLED, te vinden in TV's zoals de Sony A95L en Samsung S90C. Door dit alles begint het W-OLED paneel van de B3 achter te raken. Maar er blijft een groot prijsverschil tussen veel andere modellen zitten, dus er is nog steeds een plaatsje op de tv-markt.

Tijdens het testen keken we naar allerlei films en seires, waaronder Star Wars Ahsoka, John Wick, Top Gun: Maverick en Guardians of the Galaxy Vol. 3 om er maar een paar te noemen. We keken onder andere naar zwartniveaus, kleur, HDR inclusief Dolby Vision, contrast en beweging. De B3 kon deze tests uitstekend aan.



Tijdens John Wick toonde een scène in een nachtclub niet alleen de diepe zwartniveaus die haalbaar zijn op de LG B3 (in Filmmaker modus), maar ook hoe deze kan omgaan met flitsende kleuren. Toen groene, rode en blauwe kleuren over het gezicht van John Wick flitsten terwijl hij door de club liep, bleef het consistent. In de openingsachtervolging van John Wick 2 kon de B3 de bewegingen van de auto en motor naadloos verwerken en de actie voelde nog steeds even sterk als in de bioscoop.

We moesten zien hoe lightsabers eruitzagen op de B3 en werden niet teleurgesteld. Tijdens een nachtelijk duel verlichtten de lightsabers het scherm volledig. Of het nu rode, groene of Ahsoka's iconische witte lichtzwaarden waren, de B3 toonde de lichtzwaarden in al hun glorie.



Het beeld was echt een aangename verrassing op de B3 en hoewel het niet zo goed was als de LG G3, gaf het zeker de fantastische beeldkwaliteit waarop we hadden gehoopt van een OLED TV.

Budget hoeft niet slecht te zijn

We blijven het maar zeggen: de LG B3 is echt een verrassende tv. Hij kwam tot leven op een manier die we niet hadden verwacht. Oké, hij zal niet bovenaan de lijst van beste OLED TV's staan met zijn gebrek aan helderheid en minder indrukwekkende verwerking in vergelijking met concurrenten, maar als je prestaties aan de prijs koppelt, valt de B3 echt op.



Als je een gamer of filmliefhebber bent, moet je de LG B3 zeker overwegen. Je moet wel kunnen zorgen voor de juiste omgeving, want het zal je niet verbazen dat de B3 zonder Evo-paneel een beetje moeite heeft met schermverblinding. Maar zelfs met de felle lampen in de testruimte, deed hij het nog steeds behoorlijk toen er helderdere beelden op het scherm stonden. De B3 heeft het prestatiegedeelte sowieso voor elkaar. Houd je ogen open als je het donkere paard van de OLED-wereld in 2023 wilt grijpen.