LG B3 vs LG C3: wat is het verschil tussen deze LG OLED tv's?

LG B3 OLED TV Schermgroottes: 55, 65, 77 inch

Schermtechnologie: OLED

Processor: Alpha a7 Gen 6

HDMI: 4 (2x HDMI 2.1)

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision De LG B3 OLED TV wordt waarschijnlijk een van LG's goedkoopste OLED-tv's van dit jaar. Hij beschikt over de minder geavanceerde a7 Gen 6-processor vergeleken met de a9 Gen 6-processor in de LG C3 en hij heeft een minder helder scherm. Verder beschikt deze tv echter wel over de premium specs die je verwacht van een LG OLED TV, waaronder een aantal next-gen gaming-functies en een verbeterd interface. Voor Een van de goedkoopste LG OLED TV's

4K 120Hz OLED-paneel

Verbeterde webOS-software Tegen Minder sterke beeldkwaliteit dan de C3

Minder opties qua schermgrootte

Maar twee HDMI-poorten LG C3 OLED TV Schermgroottes: 42, 48, 55, 65, 77, 83 inch

Schermtechnologie: OLED Evo

Processor: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4 (4x HDMI 2.1)

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision De C3 maakt gebruik van LG's nieuwste en krachtigste beeldprocessor. Die processor belooft een nog beter contrast en op de modellen vanaf 55 inch en groter is de helderheid van de C3 ook hoger dan op de B3. Met vier HDMI 2.1-poorten ben je klaar voor de toekomst en de C3 heeft ook meer opties qua schermgrootte. Als je bereid bent om toch wat meer te betalen, dan krijg je toch wel groot aantal upgrades vergeleken met de B3.

Voor LG's beste processor

Feller scherm dan de B3

Vier HDMI 2.1-poorten Tegen Weinig veranderingen ten opzichte van de LG C2

Duurder dan de B3

Niet alle schermgroottes leveren dezelfde helderheid

De LG B3 OLED en LG C3 OLED -panelen die dit jaar uitkomen, zullen waarschijnlijk de beste prijs-kwaliteitverhouding leveren van alle high-end tv's in 2023. Beide zullen geweldige tv's zijn en betere prestaties leveren dan de B2 en C2-modellen van vorig jaar, die we ook al geweldig vonden. De C2 staat niet voor niets bovenaan op onze lijst van de beste tv's .

Er zijn wel een aantal belangrijke verschillen tussen de twee OLED's. Het is belangrijk dat je weet wat deze verschillen zijn, zodat je weet wat voor jou de beste OLED-tv is. LG’s C-serie van OLED's is meestal het meest aantrekkelijk met zijn prachtige beeldweergave voor een stuk minder geld dan de premium modellen van de G-serie. De goedkopere B-serie biedt, zoals we vorig jaar ook merkten op de LG B2 OLED , meestal minder beeldschermopties om de prijs zo laag mogelijk te houden.

Een eerste blik op de specs van deze twee LG OLED-varianten laat zien dat de verschillen vooral op het gebied van prijs, schermgrootte en helderheid zijn. Hieronder zetten we de LG B3 OLED en de C3 OLED dan ook tegenover elkaar (met hun belangrijkste functies en verschillen) om je te helpen bij het kiezen van de beste LG OLED TV voor jou (en je budget).

Dankzij een aantal upgrades verwachten we dat de LG C3 toch wel echt levendigere beelden kan produceren dan de B3. (Image credit: LG)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Prijs, schermformaten en beschikbaarheid

Net als bij de B2 en C2 OLED-tv's uit 2022, zijn er voor de C3 meer schermformaten beschikbaar dan voor de B3. De C3-reeks gaat van 42-inch tot 83-inch (met daartussen 4 andere maten), terwijl het erop lijkt dat de B3 alleen beschikbaar wordt in 55, 65 en 77 inch.

Als je op zoek bent naar een nieuwe OLED-tv voor in een kleinere ruimte of juist een enorm grote ruimte, dan biedt de C3-serie iets meer flexibiliteit. De 42-inch C2 van vorig jaar bleek ook een goed alternatief te zijn voor een traditionele monitor.

We hebben nog geen officiële prijzen voor de B3 en C3, maar we verwachten dat de prijzen redelijk overeen zullen komen met de lanceringsprijzen van de B2 en C2-modellen van vorig jaar. Dit is dus wat je ongeveer zou kunnen verwachten:

Swipe to scroll horizontally LG B2 en C2-lanceringsprijzen Schermgrootte LG B2 prijs LG C2 prijs 42 inch N.v.t. 1.599 euro 48 inch N.v.t. 1.799 euro 55 inch 1.999 euro 2.299 euro 65 inch 2.799 euro 2.999 euro 77 inch 3.999 euro 4.299 euro 83 inch N.v.t. 5.999 euro

Qua prijs zal er dus geen enorme kloof zitten tussen de 55-inch varianten van de B3 OLED en de C3 OLED en dat is waarschijnlijk in 2023 toch wel de schermgrootte die voor de meeste mensen ideaal is. Als je niet bang bent om net iets meer uit te geven dan is de C3 de extra kosten wel echt waard.

We verwachten dat de LG C3 ergens in maart 2023 verschijnt, terwijl de LG B3 naar verwachting pas daarna volgt, tussen april en juni 2023.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Functies

De LG B-serie van OLED's is duidelijk minder krachtig dan de C-serie, maar zal het verschil daadwerkelijk groot zijn tussen de B3 en de C3? Sommige functies die wel op de C3 zitten, zijn niet beschikbaar op de B3, maar dat is ook wel logisch gezien de lagere prijzen bij de B-serie. Voor mensen die de meest budgetvriendelijke nieuwe OLED-tv zoeken in 2023, is de B3 zeker het overwegen waard.

Op het eerste gezicht hebben de B3 en C3 grotendeels dezelfde functies als hun voorgangers. Het gaat dit jaar nog steeds om twee 4K/120Hz OLED-panelen met allerlei handige functies voor gamers, zoals VRR-, FreeSync Premium- en Nvidia G-Sync-ondersteuning en modi voor low latency. Als je een PS5 of een Xbox Series X hebt, dan zijn de B3 en de C3 ideaal om op te gamen.

Er zijn logischerwijs wel wat vlakken waarop de B3 wat geld heeft bespaart. Vergeleken met de high-end Alpha a9 AI Gen 6-processor van de C3 is de a7-processor van de B3 toch wel wat minder indrukwekkend. Wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, de B3 zal waarschijnlijk iets meer beeldruis vertonen tijdens donkere scènes dan de C3, upscaling van lagere resoluties naar 4K zal er minder scherp uitzien dan op de C3 en bewegende beelden zullen er iets minder duidelijk en vloeiend uitzien.

De LG C3 OLED TV heeft meer beschikbare schermgroottes dan de B3. (Image credit: LG )

Het verschil tussen de twee panelen zal je ook merken aan de helderheid. De B3 zal niet beschikken over de nieuwe 'Evo Brightness Booster'-technologie van de C3 (wat op zichzelf al een zwakkere variant is van de 'Brightness Booster Max'-technologie van de aankomende premium LG G3 OLED). Dit betekent dat de C3 ongetwijfeld een levendiger beeld weergeeft dan de B3 bij dezelfde schermgroottes. Dat is niet zo'n grote verrassing, want dat was ook vorig jaar al het geval en de panelen zelf zijn niet veranderd sinds de B2 en de C2. De 42-inch en 48-inch modellen van de LG C3 zullen wel ongeveer even helder zijn als de LG B3, maar de B3 heeft verder ook geen modellen met die schermgroottes om dit mee te vergelijken.

Als je liever niet met de afstandsbediening door alle menu's gaat, dan is het wel belangrijk om te weten dat de B3 geen ingebouwde microfoon heeft voor stembediening. De C3, G3 en Z3 hebben dit namelijk wel. De B3 maakt ook geen gebruik van de nieuwe lichtgewicht behuizing, die wel wordt gebruikt op de C3 (en hoger).

Toch kunnen potentiële wel blij zijn met een aantal functies die de B3 deelt met de C3. Beide panelen gebruiken LG's verfijnde webOS-interface. Op dat interface zijn nu ook gebruikersprofielen en avatars beschikbaar. Een andere highlight van het nieuwe besturingssysteem is de ondersteuning voor 'Matter'. Dat is een technologie die gebruikt wordt voor smarthome-apparaten en daarmee kan je bijvoorbeeld ook beelden van meerdere bronnen tegelijk bekijken op de tv.

De B3 en C3 hebben ook allebei toegang de nieuwe 'Quick Media Switching'-functie (QMS-VRR). Dat klinkt misschien niet echt interessant, maar die functie is ervoor bedoeld om de tijdelijke zwarte schermen te elimineren die je meestal krijgt als je wisselt tussen de verschillende HDMI 2.1-poorten. Met deze nieuwe functie kunnen streamingapparaten of set-top boxen nu ook gemakkelijker van framerate wisselen (zonder onderbrekingen). Dat kan dus handig zijn als ze moeten wisselen tussen 24 fps bij een film en 30 fps bij een tv-programma. Tot nu toe wordt deze functie echter alleen nog maar ondersteund door de Apple TV 4K (2021) en de Apple TV 4K (2022).

De LG B2 OLED TV is waarschijnlijk een goede indicatie voor wat we van de B3 kunnen verwachten, maar dan met een paar upgrades. (Image credit: Future/TechRadar)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Design

Qua design is het momenteel nog lastig om te zeggen wat de verschillen precies zullen zijn tussen de B3 en de C3-series. We hebben nog niet veel promotiebeelden gezien van de B3, maar gelukkig heeft LG de C3 OLED wel al vertoond tijdens CES 2023. Het is niet echt een verrassing, maar deze midrange tv van LG heeft dezelfde dunne randen als de C2 en we verwachten dat de B3 er ook niet heel erg anders uit gaat zien.

Aan de hand van het design van de vorige generaties zal je waarschijnlijk het verschil tussen de B3 en de C3 niet merken als je de OLED-tv's aan de muur ziet hangen. Het enige duidelijke verschil is meestal te zien aan de standaarden. De C3 heeft een dunnere standaard met een Apple-achtig design, terwijl de B3 waarschijnlijk een grotere plastic standaard krijgt met iets meer rondingen.

We hebben de LG C3 OLED TV al goed kunnen bekijken tijdens CES, maar we hebben nog geen officiële beelden van de B3 gezien. (Image credit: Future/TechRadar)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Conclusie

De C3 is, vanwege de extra opties qua schermgrootte en de extra helderheidsboost, iets beter aan te bevelen momenteel voor mensen die echt de beste OLED-tv van 2023 zoeken. De B3 lijkt maar heel weinig te veranderen ten opzichte van de B2 van vorig jaar, maar het vernieuwde webOS-interface zal in ieder geval voor een soepelere menu-navigatie zorgen.

Toch is de B3 zeker geen verkeerde keuze gezien de huidige economische situatie. Het is fijn dat OLED vanwege de B3 (en de nog goedkopere LG A3 OLED) toch nog een optie blijft voor mensen die een beetje op hun geld willen letten in 2023. Aan de hand van onze ervaring met de C2 zou de C3 best wel eens onze favoriete tv van 2023 kunnen worden, maar het is ook mooi om te zien dat de B3 toch een redelijk goed budgetvriendelijk alternatief lijkt te worden.