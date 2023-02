LG A3 OLED TV: alles wat we weten over het mysterieuze goedkopere model

Wat gebeurt er met de LG A3 OLED TV? LG heeft dit geheimzinnige scherm bevestigd als opvolger van het instapmodel LG A2 OLED van vorig jaar. Het is momenteel echter onduidelijk wanneer en waar consumenten dit product op de schappen zien verschijnen.

De LG A2 kwam naar de VS, VK en Europa. Maar tot nu toe lijkt het erop dat de A3 OLED van dit jaar alleen naar ons komt. De A2 is momenteel te koop voor minder dan 1.000 euro. Dit kan een teken zijn dat het geen enorme bestseller was en dat er tegenwoordig hevige concurrentie is tussen tv's in het middensegment.

LG heeft eerder OLED-series stopgezet (zoals de prachtige E9 OLED, RIP), en het lijkt er niet op dat het tv-merk zijn A-serie scherm helemaal opgeeft. Dus als je geïnteresseerd bent in een goedkope LG OLED TV, dan is dit wat we tot nu toe weten over de A3 OLED.

LG A3 OLED TV: Verwachte prijs en releasedatum

De LG A3 OLED wordt waarschijnlijk in het voorjaar tot medio 2023 gelanceerd, hoewel hij waarschijnlijk iets later zal verschijnen dan de LG C3 en LG G3. De LG A2 van vorig jaar kwam in 48-inch, 55-inch en 65-inch maten, en we verwachten dat het dit jaar hetzelfde zal zijn.

Er is geen definitieve prijs voor de LG A3 OLED, maar die is waarschijnlijk vergelijkbaar met de A2 lanceringsprijzen van vorig jaar die we hieronder uiteenzetten. Bedenk wel dat deze prijzen in de maanden na de lancering enorm zijn gedaald.

48-inch LG A2: 1.399 euro

55-inch LG A2: 1.799 euro

65-inch LG A2: 2.499 euro

Dit is de LG A2 OLED TV, die momenteel te koop is voor een absurd lage prijs. Goed nieuws als je op zoek bent naar een koopje, maar misschien niet voor de toekomst van de A3. (Image credit: LG)

LG A3 OLED TV: Design en functies, wat is er nieuw?

LG's A-serie is het ondergeschoven kindje. Dat betekent dat het een ander OLED paneel gebruikt dan LG's andere OLED TV's en elders minder geavanceerde functies bevat.

Laten we beginnen met het scherm, dat op basis van online beschikbare informatie hetzelfde 60Hz OLED-scherm lijkt te zijn als het vorige model, wat betekent dat het lang niet zo helder is als het scherm in de LG C3.

In plaats van een high-end Alpha a9 processor lijkt de A-serie gebruik te maken van de goedkopere a7 Gen 6 chipset die dit jaar ook in de B3 te vinden is. Het is een nieuwe chip, maar de a7-chipset is niet zo geavanceerd als zijn a9-tegenhanger. Dat betekent dat je iets meer videoruis in donkere scènes en wat haperingen bij abrupte bewegingen kunt verwachten. In essentie krijg je het soort levendige beelden, heldere kleuren en diep zwart dat je verwacht van een OLED TV, maar met een minder sterke beeldverwerking.

Er bestaat enige verwarring over de specificaties van de LG A3. Sommige bronnen hebben het over HDMI 2.1-ondersteuning en VRR, maar volgens ons is geen van beide aannemelijk voor dit budgetmodel.

De HDMI 2.1 specs worden gewoonlijk bewaard voor schermen in het hogere segment, met name met 120Hz panelen. Dit betekent dat de LG A3 OLED het moet doen met de oudere HDMI 2.0 standaard, die nog steeds 4K video kan overbrengen via de kabel van een spelconsole en dergelijke, maar niet met de hoge framerate of 8K specificatie die technisch mogelijk is op HDMI 2.1 TV's.

Je hoeft ook geen high-end gaming functies zoals VRR of FreeSync te verwachten, hoewel ALLM (auto low latency mode) ondersteund zou moeten worden, evenals eARC voor het aansluiten van een soundbar met lossless audio. Hoewel LG's nieuwe OLED-serie ook een QMS-functie (Quick Media Switching) introduceert om snel tussen HDMI-inputs te wisselen, heeft de A3 waarschijnlijk niet de specificaties om dit te ondersteunen.

LG TV's zijn vrij voorspelbaar wat betreft ingebouwde audio, dus de tweekanaals speakers van de A2 met AI upmixing en Atmos-ondersteuning zullen hier waarschijnlijk terugkeren. Een vernieuwd webOS-platform met aangepaste gebruikersprofielen, gebruikersspecifieke aanbevelingen en avatars is hetzelfde voor alle LG OLED-modellen van 2023.

Dit betekent ook ondersteuning voor Matter, de steeds populairder wordende smart home standaard, multi-view voor het gelijktijdig bekijken van verschillende sources en een gepersonaliseerde picture preset op basis van je kijkvoorkeuren. We verwachten het hier te zien, maar dat is tot nu toe niet bevestigd.

De LG A2 OLED TV is een van onze toppers als je een budget OLED wilt om films te kijken. Wil je topbeelden of de nieuwste gaming tech, kijk dan elders. (Image credit: Future)

LG A3 OLED TV: Wat we er tot nu toe van vinden

Een opvolger van de A2 blijft een uitstekende aanwinst voor wie een budgetvriendelijke instap in LG's OLED-serie zoekt.

Het kan op termijn echter moeilijker worden om de lagere specificaties van de A3 te rechtvaardigen, nu de C3 en G3 gebruik maken van helderheidsverhogende 'OLED evo'-technologie en de B3 OLED HDMI 2.1 biedt, wat steeds meer een verwachte standaard wordt op de beste 4K-tv's.

Hoewel de LG A3 OLED ergens in 2023 moet uitkomen, is het nog maar de vraag of de A-serie in dit tempo nog veel langer meegaat.