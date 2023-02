Verwacht geen Apple AirPods Max 2 in 2023

Als je erover denkt om een AirPods Max koptelefoon aan te schaffen, maar bang bent dat een tweede versie er binnenkort aankomt, dan hebben we goed nieuws (of slecht afhankelijk van hoe je het bekijkt). Een Apple-analist zegt namelijk dat de AirPods Max 2 misschien pas eind 2024 of zelfs 2025 wordt gelanceerd.

De Apple AirPods Max verscheen in 2020, maar op vlak van audio overtreft hij de AirPods Pro 2 met gemak. In onze Apple AirPods Max review noemden we hem "de perfecte koptelefoon voor Apple-fans". Hij klinkt niet alleen geweldig, maar de noise-cancelling is van hetzelfde niveau de Sony WH-1000XM4 en de Bose 700. Gebruik je een Android-telefoon of is je budget niet onbeperkt, dan kan deze Apple-koptelefoon van 629 euro niet de beste keuze zijn.

Bekend Apple-analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab) heeft informatie over de toeleveringsketen van Apple om voorspellingen te doen over de producten die het bedrijf ontwikkelt. Hij heeft het ook bijna altijd bij het rechte eind, vooral als het op lanceringsdata aankomt. Hoewel zijn analyse geen officiële informatie is, kunnen we wel stellen dat de nieuwe AirPods Max 2 dit jaar het levenslicht niet zal zien.

(Image credit: Future)

Stilte voor de storm

Wat Kuo's voorspelling kracht bijzet, is het feit dat we nog maar weinig hebben gehoord over de volgende AirPods Max. Als er later dit jaar een lancering komt, dan hadden we al enkele lekken of geruchten verwacht. Op dat vlak is het bijna volledig stil.

Als je huidige koptelefoon dringend aan vervanging toe is, dan kan je dus prima de AirPods Max aanschaffen. Eigenaars van de koptelefoon die hadden gehoopt dat ze na drie jaar wel een upgrade zouden krijgen, moeten dan weer op hun honger wachten. Aangezien we nog niets weten over de nieuwe koptelefoon, kunnen we zelfs niet inschatten of de upgrade de moeite (en het geld) waard zal zijn.