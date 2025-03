Lancering van de Sony WH-1000XM6 lijkt dichtbij en leak suggereert dat er drie kleuropties zijn

In onze Sony WH-1000XM5 review kan je lezen dat we sinds zijn release in mei 2022 al erg onder de indruk waren van Sony's flagship over-ear koptelefoon, maar die release vond inmiddels dus al ongeveer drie jaar geleden plaats. Nu lijkt het erop dat het bijna tijd is voor de lancering van zijn opvolger.

Het team bij The Walkman Blog (via Notebookcheck) heeft zogenaamde importdocumenten gespot waarin een aantal landen genoemd worden waarin de langverwachte Sony WH-1000XM6 waarschijnlijk zal verschijnen: India en Vietnam.

Verder wordt er ook gerefereerd naar drie kleuren voor de nieuwe koptelefoon: zwart, 'platinum silver' en 'midnight blue'. Het huidige Sony WH-1000XM5-model is ook beschikbaar in die drie kleuren, plus 'smoky pink', maar die werd voor dat model ook pas later toegevoegd.

Deze leak biedt verder geen andere informatie, maar draagt dus wel bij aan het idee dat de Sony WH-1000XM6 waarschijnlijk heel snel zal verschijnen. Misschien wordt hij in de eerste helft van dit jaar nog onthuld.

De beste nieuwe koptelefoon van 2025?

(Image credit: Future)

Er zit vaak maar twee jaar tussen de lanceringen van Sony's flagship over-ear koptelefoons, maar we denken dat het bedrijf dit keer iets langer heeft gewacht om de releases te synchroniseren met die van zijn flagship oortjes, waarvan de meest recente de Sony WF-1000XM5 zijn.

Wat de reden voor deze late release dan ook is, het voelt wel alsof het tijd is voor deze nieuwe koptelefoon en het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat hij in 2025 zal arriveren. Wanneer het nieuwe model wordt onthuld, zal hij ongetwijfeld meteen kans maken op een plaats in onze koopgids voor de beste koptelefoons.

Dit is zeker niet de eerste leak over de Sony WH-1000XM6 die we zijn tegengekomen. Vorige maand zagen we al wat wettelijke documenten voor het apparaat en dat is altijd een duidelijk teken dat nieuwe hardware binnenkort beschikbaar zal zijn voor consumenten.

Het lijkt erop dat we misschien een upgrade voor de Bluetooth-technologie in deze koptelefoon kunnen verwachten. Verder hebben we ook het een en ander gehoord over aanpassingen voor het design. Zodra de koptelefoon officieel wordt aangekondigd, zullen we je natuurlijk ook op de hoogte brengen.