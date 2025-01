Meer details uitgelekt over de Sony WH-1000XM6 koptelefoon

Sony heeft details ingediend over zijn aankomende premium koptelefoon, de WH-1000MX6, en het lijkt erop er twee belangrijke upgrades onderweg zijn tegenover de Sony WH-1000MX5. Zowel het ontwerp als de audiokwaliteit zullen namelijk verbeterd worden.

De aanvraag is ingediend bij de Amerikaanse FCC, zoals gespot door The Walkman Blog. Hoewel er geen concrete details zijn, zijn er een aantal interessante stukjes informatie over Sony's nieuwe koptelefoon.

(Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM6: wat is er nieuw?

De Sony WH-1000XM6 wordt beschreven als een "draadloze noise-cancelling stereo koptelefoon" en heeft dezelfde batterijcapaciteit als het huidige model. Dat wil niet zeggen dat de batterijduur hetzelfde is, aangezien dit deels bepaald wordt door andere onderdelen in de koptelefoon.

De Bluetooth-versie is dit keer Bluetooth 5.3 met Bluetooth LE, maar er wordt niet vermeld of Bluetooth LE Audio aanwezig is of gewoon een standaard energiezuinige verbinding. Als het het eerste is, kan dat ook ondersteuning voor Auracast betekenen. Dat lijkt wel waarschijnlijk, aangezien steeds meer nieuwe koptelefoons dit ondersteunen.

Een van de interessante details in het dossier is wat lijkt op een herontworpen scharnier. Dat is niet iets waar we normaal gesproken in geïnteresseerd zouden zijn, maar we hebben berichten gehad van eigenaars van de Sony WH-1000XM5 die een gebroken scharnier hadden. Ook op online forums kom je gelijkaardige klachten tegen.

Er is nog geen indicatie van een officiële lancering, maar de vertrouwelijkheid van de FCC-aanvraag verloopt in juli 2025, dus een lancering in de zomer lijkt waarschijnlijk. We zijn alvast benieuwd naar wat Sony in petto heeft. Hoewel de Sony WH-1000XM5 geen slechte koptelefoon is, raden we nu nog steeds zijn voorganger aan, de Sony WH-1000XM4. Die is namelijk sterk in prijs gedaald en bijgevolg interessanter qua prijs-kwaliteit.