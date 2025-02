Sinds zijn release in 2022 staat de Sony WH-1000XM5 al op onze lijsten met de beste noise-cancelling koptelefoons en de beste koptelefoons in het algemeen. Hij heeft een fantastische geluidskwaliteit, sterke actieve noise-cancelling (ANC) en een comfortabel design.

Nu het alweer 2025 is, komen er weer nieuwere modellen van Sony en zijn concurrenten om de markten van middenklasse en premium over-ear koptelefoons te veroveren. Nieuwe features, een betere batterijduur en (in sommige gevallen) ook lagere prijzen worden inmiddels de nieuwe standaard. Is het dan nu nog een goed idee om de XM5 te kopen?

Ja en nee. Het blijft aan de ene kant een uitstekende keuze, zeker nu de prijs ietwat gedaald is. Toch zijn er ook sterke concurrenten van Bose, Sennheiser en van Sony zelf te vinden met hun eigen unieke voordelen bij verschillende prijspunten. De keuze hangt uiteindelijk af van wat voor jou het belangrijkst is. Er is hier dus niet per se een duidelijke winnaar.

In dit artikel zullen we dan ook bekijken wat de plaats van de Sony WH-1000XM5 is binnen de huidige markt van koptelefoons, voor wie hij het meest geschikt is, wat de beste alternatieven te bieden hebben en waar je in 2025 het beste je geld aan kan uitgeven. Of je nou bereid bent om flink te investeren in een van de beste koptelefoons, je liever wat geld bespaart op een budgetmodel of je al een WH-1000XM5 hebt en je je afvraagt of het tijd is om te upgraden, wij zullen je helpen.

Is de Sony WH-1000XM5 vandaag nog een goede keuze?

De Sony WH-1000XM5-koptelefoon blijft nog steeds een goede koptelefoon op vrijwel elk vlak. Hij biedt betrouwbare prestaties, geweldig geluid, sterke ANC en een comfortabel design. Toch zijn er zeker concurrenten te vinden met een betere prijs-kwaliteitverhouding of betere features op sommige vlakken.

Zelfs vandaag de dag is de XM5 nog steeds een dure koptelefoon. Er zijn meerdere alternatieven te vinden die vergelijkbare of betere prestaties bieden voor een lagere prijs. Vooral de batterijduur stelt nu niet zoveel meer voor. De XM5 biedt 30 uur met ANC en 40 uur zonder ANC, terwijl modellen zoals de Cambridge Audio Melomania P100 nu tot 100 uur bieden zonder ANC en 60 uur met ANC.

Het design is ook altijd al minder draagbaar geweest dan dat van sommige van zijn rivalen. Je kan de XM5 niet opvouwen en mooi compact opbergen. Dat aspect valt ook steeds meer op, aangezien veel merken nu juist heel erg fijn zijn om onderweg mee te nemen en ook vrij premium opties van Bose kan je gewoon nog opvouwen.

Op het gebied van features mist de XM5 ook Dolby Atmos ruimtelijk geluid, wat sommige concurrenten zoals de Sonos Ace wel bieden. Ook is er geen ondersteuning voor audio via USB-C. Sony's ANC blijft erg goed, maar Bose heeft inmiddels op dit vlak een duidelijke voorsprong en andere merken komen ook dichterbij door sterke noise-cancelling te bieden voor lagere prijzen.

De WH-1000XM5 is nog steeds wel een betere allrounder dan de meeste alternatieven. Er is misschien niet meer per se één geweldige feature die deze koptelefoon een betere keuze maakt dan andere koptelefoons, maar hij blijft een uitstekende balans bieden tussen kwaliteit, betrouwbaarheid, comfort en prestaties.

Als je vooral op zoek bent naar comfort, een premium geluid en topklasse features, en je bereid bent om daar flink voor te betalen, dan blijft deze koptelefoon zelfs jaren na zijn lancering nog een geweldige optie. Natuurlijk is vooral de prijs hier een belangrijke factor. De koptelefoon is inmiddels wel regelmatig in de aanbieding en is voor ongeveer 300 euro te vinden. Dat is al een flinke prijsdaling ten opzichte van de originele adviesprijs van 420 euro. Als hij dan tijdens kortingsperiodes zoals Black Friday ook nog eens extra korting krijgt, heeft hij natuurlijk nog een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Deze koptelefoon is ongetwijfeld een goede keuze, maar laten we ook eens naar wat alternatieven kijken om te zien of die misschien beter bij jou passen.

Hoe zit het met de aankomende Sony WH-1000XM6?

We kunnen het niet over de XM5 en zijn concurrenten hebben zonder in ieder geval zijn opvolger te noemen, die vrijwel zeker binnenkort gelanceerd wordt, de Sony WH-1000XM6. Momenteel hebben we nog niet veel details over de volgende flagship over-ear koptelefoon van Sony, maar hij wordt ergens in de zomer van 2025 verwacht.

Wat we wel weten is dat de XM6 dezelfde drivergrootte zal behouden, maar een vernieuwd design voor zijn scharnier krijgt. Die verandering is erg mooi, want sommige gebruikers hadden ook problemen met het scharnier van de XM5 (ook al hadden wij dat niet). De grote vraag is dan of het het waard is om te wachten op de XM6 als je op zoek bent naar een nieuwe over-ear koptelefoon. En moet je de XM5 eigenlijk nog wel overwegen nu zijn opvolger onderweg is?

Hoewel de XM6 waarschijnlijk wel wat upgrades zal introduceren, zal hij ongetwijfeld een hoog prijskaartje krijgen (waarschijnlijk ook ongeveer 420 euro). Als Sony zijn nieuwe koptelefoon dus weer een vergelijkbare adviesprijs geeft als zijn voorganger, dan kan de lancering van de XM6 de XM5 juist een aantrekkelijkere optie maken. Dat zal zeker het geval zijn als de prijs van de XM5 door de lancering van het nieuwe model verder daalt. We zagen immers hetzelfde bij de Sony WH-1000XM4 naar de lancering van de XM5.

Als je op zoek bent naar een geweldige noise-cancelling koptelefoon, maar je geen premium prijs wil betalen, biedt de XM5 een betere prijs-kwaliteitverhouding. Als je een goede deal voor de XM5 kan vinden, hoef je dus zeker niet teleurgesteld te zijn dat je niet op de XM6 hebt gewacht.

Mogelijke alternatieven voor Sony WH-1000XM5

We denken dat er zeker veel goede redenen zijn om de Sony WH-1000XM5 vandaag nog te kopen, maar deze koptelefoon is tegelijkertijd niet de beste keuze voor iedereen. Daarom hebben we ook een aantal alternatieven voor je verzameld die zeker het overwegen waard zijn.

Beste goedkope, maar vergelijkbare alternatief voor de Sony WH-1000XM5

(Image credit: Future)

De grootste bedreiging voor de Sony WH-1000XM5 is grappig genoeg zijn eigen voorganger, de Sony WH-1000XM4. Ja, hij is ouder, maar het is nog steeds een fantastische koptelefoon. Er is een reden waarom hij na jaren nog steeds bovenaan onze lijsten van de beste over-ear koptelefoons en beste draadloze koptelefoons staat, ondanks het feit dat de XM5 al lang uit is.

Zelfs met de XM5 op de markt, blijft de WH-1000XM4 nog steeds een van de beste noise-cancelling koptelefoons die je kan krijgen als het gaat om prijs-kwaliteit. Daarnaast zorgen regelmatige prijsverlagingen ervoor dat het een slimme keuze is voor mensen die premium features voor een scherpe prijs willen.

Ondanks het feit dat dit een model van de vorige generatie is, biedt de WH-1000XM4 nog steeds sterke ANC, een rijk en gebalanceerd geluid, en een lichtgewicht, comfortabele pasvorm met een vouwbaar design (in tegenstelling tot de XM5). Features zoals Bluetooth-multipoint, DSEE Extreme-upscaling, 'conversational awareness' en auto-play/pauze maken deze koptelefoon een enorm veelzijdig model. Hij biedt ook ondersteuning voor 360 Reality Audio en het streamen van hi-res audio via de LDAC-codec, wat allemaal nog hetzelfde is op de XM5.

Voor de juiste prijs, zeker met een mooie korting, is deze koptelefoon lastig te verslaan. Voor de meeste gebruikers biedt deze optie de beste balans van features, geluidskwaliteit en ANC voor deze prijs. Als je dus aan het twijfelen bent tussen de XM5 en de XM4, en je de XM4 met korting kan vinden, dan kan je ervan uitgaan dat hij een betere prijs-kwaliteit heeft. Als je al een XM4 hebt, is het ook goed om te weten dat de upgrade naar de XM5 niet heel erg groot is.

Toch is deze koptelefoon natuurlijk wel wat ouder en hoewel het een uitstekende allrounder is, weten sommige nieuwkomers hem wel op verschillende vlakken te verslaan, zoals ANC en batterijduur. We weten ook niet hoe lang dit model nog verkocht wordt. Lees dus vooral verder om nog wat andere alternatieven te bekijken.

Lees hier onze volledige Sony WH-1000XM4 review

Beste goedkopere Sony-alternatief voor de Sony WH-1000XM5

(Image credit: Future)

De Sony WH-1000XM5 mag dan wel al wat in prijs zijn gedaald sinds zijn release, maar hij heeft nog steeds een hoog prijskaartje. Dat betekent dat als je op zoek bent naar een Sony-koptelefoon met een middenklasse prijs, je misschien beter naar de Sony ULT Wear kan kijken als alternatief.

Deze koptelefoon zit tussen de high-end WH-1000XM5 en de budgetvriendelijke Sony WH-720N in Sony's line-up en het is een vrij nieuw model met een adviesprijs van 169 euro en verrassend indrukwekkende features. Je krijgt hier Bluetooth 5.2, LDAC-ondersteuning, een batterijduur van 30 uur (met ANC aan) en uitgebreide EQ-aanpassingsmogelijkheden via de Sony Sound Connect-app.

Deze koptelefoon kan natuurlijk niet helemaal concurreren met de uitstekende audiokwaliteit van de XM5 (wat je ook niet kan verwachten voor deze prijs), maar de ULT Wear levert wel een prettig geluid. Er zijn ook een aantal verschillende ULT-modi om uit te kiezen. ULT 1 voegt een gecontroleerde basboost toe die de meeste nummers wel iets weet te verbeteren voor liefhebbers van bas, terwijl ULT 2 soms toch wel echt iets te veel bas levert. Hoe dan ook is deze koptelefoon dus in ieder geval het meest geschikt voor liefhebbers van bas.

Het design is wel duidelijk gebaseerd op dat van de XM5. De oorschelpen zien er stijlvol uit en het geheel is vrij licht. De matte, plastic afwerking voelt hier wel meer functioneel dan premium. Ook dat is natuurlijk vrij logisch voor deze prijs. Gelukkig is de ULT Wear wel comfortabel dankzij zijn goede oorkussens en stevige pasvorm.

Natuurlijk betekent een middenklasse prijs dat je wel met wat compromissen te maken hebt. De ANC en geluidskwaliteit zijn niet van topniveau en het design is niets bijzonders. Voor een koptelefoon van minder dan 200 euro vallen die compromissen echter wel mee.

De Sony ULT Wear levert in principe dus gewoon veel van de beste features van de XM5 voor een veel lagere prijs. Hij biedt een sterk basgeluid, degelijke ANC en een comfortabele pasvorm en dat maakt hem een uitstekend budgetvriendelijk alternatief voor de XM5. Als je echt op zoek bent naar de beste audio van Sony, dan moet je nog steeds bij de XM5 zijn. Als je daarentegen een moderne Sony-koptelefoon met een goede prijs-kwaliteitverhouding zoekt, dan is de ULT Wear zeker een goede keuze.

Lees hier onze volledige Sony ULT Wear review

Beste alternatief voor de Sony WH-1000XM5 met vergelijkbare audiokwaliteit

(Image credit: Future)

Als je op zoek bent naar een goedkoper alternatief voor de Sony WH-1000XM5 met een vergelijkbare geluidskwaliteit, dan is de Sennheiser Accentum Plus een fantastische keuze. Hoewel deze koptelefoon niet beter presteert dan de XM5 op het gebied van geluidskwaliteit, komt hij wel dichter in de buurt dan de meeste alternatieven en dat voor een veel lagere prijs.

De Accentum Plus is een upgrade ten opzichte van Sennheisers instapmodel: de standaard Accentum. Hij voegt een case en ondersteuning voor de aptX Adaptive-codec toe. Dat maakt deze koptelefoon zeker een goede upgrade. De batterijduur is hier fantastisch. Hij gaat namelijk 50 uur mee en dat is dus veel langer dan de 30 uur bij de XM5 met ANC (of 40 uur zonder ANC).

Qua design houdt Sennheiser het hier vrij minimalistisch. De koptelefoon heeft wel een enigszins strakke pasvorm die misschien niet ideaal is voor mensen met wat grotere hoofden. De geluidskwaliteit is wel een pluspunt, al is de bas erg sterk aanwezig en zit de Accentum Plus nog niet helemaal op hetzelfde niveau als de XM5. Dat gezegd hebbende, levert hij wel een vol, dynamisch geluid dat veel mensen ongetwijfeld wel kunnen waarderen.

De Accentum Plus komt, net als de XM5, van een bekend audiomerk en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor een middenklasse draadloze koptelefoon. Als je op zoek bent naar topprestaties, is de XM5 nog steeds een iets betere keuze, maar als je vooral liever wat minder geld uitgeeft, is de Accentum Plus een fantastisch alternatief met zijn adviesprijs van 179,99 euro. Ook deze koptelefoon vind je daarnaast af en toe met mooie kortingen en dat kan hem al gauw aantrekkelijker maken dan de XM5.

Het is het dus zeker waard om te vermelden dat de Sennheiser Accentum Plus een fantastische prijs-kwaliteit heeft, maar als je op zoek bent naar een alternatief van Sennheiser dat nog iets dichter in de buurt komt van de XM5, dan is de Sennheiser Momentum 4 Wireless ook het overwegen waard. Qua geluid kan die koptelefoon beter concurreren met de XM5 en dat maakt hem een geweldige keuze voor Sennheiser-fans die bereid zijn om wel iets meer uit te geven voor deze premium koptelefoon.

Lees hier onze volledige Sennheiser Accentum Plus review

Beste alternatief voor de Sony WH-1000XM5 qua ANC

(Image credit: Future)

De Sony WH-1000XM5 biedt geweldige ANC, maar er is altijd al één merk geweest dat heel goed kan concurreren met Sony op het gebied van noise-cancelling, en dat is Bose. Dat is dan ook zeker het geval bij de Bose QuietComfort Ultra. Dit is momenteel onze keuze voor de beste premium noise-cancelling koptelefoon.

We hebben hem in vrijwel elke omgeving getest waar je hem waarschijnlijk zou willen gebruiken, van internationale vluchten en drukke straten tot bussen, kantoorruimtes en thuis met verschillende lawaaierige apparaten op de achtergrond (zoals een stofzuiger). Deze koptelefoon wist beter te presteren dan elke andere koptelefoon die we hebben getest op het gebied van pure noise-cancelling. Als stilte en focus jouw prioriteiten zijn, dan is dit model zeker aan te raden. Het is overigens niet alleen de ANC die hier indrukwekkend is. De QuietComfort Ultra levert ook de beste geluidskwaliteit van Bose tot nu toe.

Die topprestaties zijn natuurlijk niet goedkoop. De QuietComfort Ultra is dan ook de enige koptelefoon in dit overzicht die nog duurder is dan de XM5. Hij heeft een adviesprijs van 499,95, maar is inmiddels geregeld onder de 350 euro te vinden. Het is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een premium ANC-ervaring en zeker als je veel op reis gaat (deze koptelefoon kan je ook opvouwen).

Het is echter geen perfecte koptelefoon. De batterijduur van 24 uur is vrij matig en stelt dus ook teleur vergeleken met de concurrentie. Als je vooral op zoek bent naar een lange batterijduur, dan is het volgende alternatief in dit overzicht misschien interessanter voor jou.

Als je een fan bent van de ANC van Bose, maar je een iets budgetvriendelijkere optie zoekt, dan is de (niet-Ultra) Bose QuietComfort koptelefoon zeker het overwegen waard. Dat model kwam uit in 2023. Hij mist wel wat van de verfijnde features die je bij de Ultra krijgt, maar biedt nog steeds een uitstekend comfort, ANC die in principe bijna net zo goed is en een goede geluidskwaliteit. We raden wel aan om te wachten op een goede deal, want die koptelefoon is eerder ook al tot onder de 200 euro gedaald.

Lees hier onze volledige Bose QuietComfort Ultra Headphones review

Beste alternatief voor de Sony WH-1000XM5 qua batterijduur

(Image credit: Cambridge Audio)

Als batterijduur voor jou de grootste prioriteit is, maar je nog steeds geweldige audio en features wil, dan is de Cambridge Audio P100 een sterk alternatief. Hij biedt een enorm lange batterijduur van 100 uur (of 60 uur met ANC) en verslaat daarmee dus concurrenten zoals de XM5 (met maximaal 40 uur zonder ANC).

Deze koptelefoon levert echter niet alleen een geweldige batterijduur. Tijdens onze testperiode waren we ook erg onder de indruk van zijn audiokwaliteit. Hij klinkt levendig en gedetailleerd. Daarnaast is er nog een equalizer met zeven sliders, waarmee je het geluid naar wens kan aanpassen. De ANC is hier effectief, maar zeker niet zo goed als die van Bose.

De P100 ziet er premium uit en zo voelt hij ook. Hij heeft afneembare oorkussens die gemaakt zijn van een mix van vegan leer en traagschuim. Hij is dus erg comfortabel, ook bij lange luistersessies, maar hij is wel minder gemakkelijk overal mee naartoe te nemen, omdat je hem niet kan opvouwen. Dat is dus iets om in gedachten te houden als je iets zoekt dat niet te veel ruimte in beslag neemt in je tas.

Met een adviesprijs van 239 euro is de P100 veel goedkoper dan de XM5 en dat maakt hem een aantrekkelijke keuze voor mensen die veel op reis gaan of zich gewoon geen zorgen willen maken over regelmatig opladen. Net als de meeste koptelefoons in dit overzicht kan je hem regelmatig in de aanbieding vinden. Hij verslaat de XM5 zeker niet in elke categorie, maar levert dus wel een uitstekende batterijduur en over het algemeen sterke prestaties. Het is een geweldig alternatief voor mensen die vooral een koptelefoon zoeken die lang meegaat en die liever niet de hoofdprijs betalen.

Lees hier onze volledige Cambridge Audio Melomania P100 review

Conclusie: is de Sony WH-1000XM5 een goede keuze in 2025?

Dankzij meerdere prijsdalingen denken we dat de XM5 zeker nog een goede keuze is als hij binnen het budget past dat jij voor een koptelefoon opzij hebt gezet. Het is gewoon een erg goede allrounder. Tegelijkertijd is het misschien niet de beste keuze voor jou als je bepaalde prioriteiten hebt, zoals wanneer je een wat strakker budget hebt, een langere batterijduur zoekt of de beste actieve noise-cancelling wil. Hopelijk kan het overzicht hierboven je helpen bij het kiezen van een alternatief als de XM5 niet de beste keuze voor jou is.