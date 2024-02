De Bose QuietComfort Ultra Headphones is zeker geen goedkope koptelefoon, maar wanneer je hem begint te gebruiken, merk je al gauw dat hij zeker waar voor zijn geld biedt. De geluidskwaliteit is geweldig en de noise-cancelling is ongelofelijk effectief. Daarnaast is dit ook gewoon een comfortabele koptelefoon die vol zit met handige features. Eén van die features is de nieuwe ruimtelijke audio die beschikbaar is via de verschillende 'Immersive Modes'. Het is wel jammer dat je hier zo'n matige batterijduur krijgt.

Bose QuietComfort Ultra Headphones: review in een notendop

De Bose QuietComfort Ultra Headphones is onze favoriete koptelefoon die in het afgelopen jaar is uitgekomen. Hij levert een erg mooi geluid en tilt noise-cancelling voor koptelefoons naar een hoger niveau.

Dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch, maar misschien heb je ook al even gekeken naar de prijs van de Bose QuietComfort Ultra Headphones. In dat geval heb je al gezien dat deze koptelefoon veel duurder is dan veel van de andere beste noise-cancelling koptelefoons en dat maakt hem natuurlijk iets minder toegankelijk. Toch vinden we wel dat hij zijn hoge prijskaartje weet te verantwoorden.

Wat wel een tegenvaller is, is de korte batterijduur van deze koptelefoon. Dit is ook wel echt te merken vergeleken met zelfs het minimum van 30 uur dat we verwachten van de beste draadloze koptelefoons van vandaag de dag. 24 uur klinkt misschien niet heel erg, maar we merkten dus wel duidelijk het verschil met een Sony-koptelefoon met 30 uur aan batterijduur die we eerder hebben gebruikt.

Het is ook wel een beetje jammer dat de USB-C-poort (voor het opladen) niet ook als audio-input kan worden gebruikt en dat er hier ook nog geen Bluetooth LE Audio aanwezig is (al zou deze later nog wel moeten verschijnen). Gelukkig krijg je hier wel aptX-ondersteuning voor draadloos streamen in hoge kwaliteit.

Dat zijn echter maar een paar hele kleine minpunten en het is eigenlijk vooral die batterijduur die ervoor heeft gezorgd dat we deze koptelefoon geen vijf sterren konden geven. Verder levert hij namelijk een vol, energiek en rijk geluid en weet hij je echt indrukwekkend goed af te sluiten van je omgeving. Daarnaast krijg je ook nog andere handige extra's, zoals redelijk effectieve modi voor ruimtelijke audio. Over het algemeen vinden we dan ook dat dit totaalpakket zijn prijs zeker waard is.

Waar we eerder voor de AirPods Max hadden gekozen als onze favoriete high-end koptelefoon, zouden we nu voor de Bose QuietComfort Ultra Headphones kiezen. Als je liever veel van dezelfde features voor een veel lagere prijs wil (plus een batterijduur van 60 uur), dan is de Sennheiser Momentum 4 Wireless een interessant alternatief. Ben je echter op zoek naar de ultieme balans tussen geluidskwaliteit en noise-cancelling? Dan kan je erg tevreden zijn met een investering in deze koptelefoon.

Bose QuietComfort Ultra Headphones review: prijs en releasedatum

Adviesprijs van 399,95 euro

Beschikbaar sinds begin oktober 2023

Duurder dan de concurrerende modellen van Sony en Sennheiser

De QuietComfort Ultra Headphones is met zijn adviesprijs van 399,95 euro de duurste koptelefoon uit het aanbod van Bose. Hij is dan ook duidelijk meer premium dan de standaard Bose QuietComfort Headphones van 299,95 euro (die inmiddels vaak ook al goedkoper te vinden is).

Qua prijs zit de Bose QuietComfort Ultra Headphones dichter bij koptelefoons zoals de AirPods Max en Bang & Olufsen BeoPlay HX in de buurt in plaats van de Sony WH-1000XM5, ook al is dat nog steeds een sterke concurrent.

Oorspronkelijk toen hij net op de markt kwam, kostte de koptelefoon nog zo'n 500 euro, dus de prijs is al redelijk wat gedaald sindsdien. Toch is het nog steeds niet bepaald een koopje te noemen. Gezien de hoge kwaliteit van de audio en noise-cancelling krijg je hier echter wel een goede prijs-kwaliteit. De koptelefoon is bijvoorbeeld duidelijk beter dan de Sony WH-1000XM5 en de AirPods Max (die nog duurder zijn).

Prijs-kwaliteit: 4/5

Bose QuietComfort Ultra Headphones review: specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 35 mm Actieve noise-cancelling Ja Batterijduur 24 uur (ANC aan) Gewicht 250 gram Connectiviteit Bluetooth 5.3, Snapdragon Sound, 2,5 mm audiokabel, USB-C voor opladen Frequentiebereik Niet vermeld Waterproof? Niet vermeld Andere features 'Immersive Audio' (ruimtelijke audio), ondersteuning voor Bose Music-app, draagdetectie, multipoint-connectiviteit

Bose QuietComfort Ultra Headphones review: features

Immersive Audio creëert bij elke audiobron een ruimtelijk geluid

Bose Music-app bevat veel bedieningsopties

Geweldige connectiviteitsopties, waaronder Bluetooth multipoint

De Bose QuietComfort Ultra Headphones beschikt over de meeste features die Bose tot nu toe aan een van zijn koptelefoons heeft toegevoegd. Hij is onder andere voorzien van twee van de meest populaire ontwikkelingen op het gebied van koptelefoons: Bluetooth multipoint en ruimtelijke audio.

De toevoeging van Bluetooth multipoint is misschien niet echt een verrassing, want veel van de beste draadloze koptelefoons kunnen tegenwoordig al met twee apparaten tegelijk verbinden en zonder problemen tussen die twee apparaten schakelen. Voor Bose is dit echter toch pas de eerste keer dat dit mogelijk is. Gelukkig is het hier dus wel toegevoegd, want we vinden dit vandaag de dag toch wel echt een must voor een premium koptelefoon. Het valt dan ook op (en is erg teleurstellend) dat de goedkopere Bose QuietComfort Headphones dit mist. Je moet multipoint misschien wel eerst nog even activeren in de Bose Music-app, in het Bron-submenu.

Bose gebruikt hier zijn eigen variant van ruimtelijke audio, genaamd Immersive Audio. Net als bij de AirPods Max kan je deze ruimtelijke audio uitzetten, met je hoofd mee laten bewegen of vast laten zetten in de ruimte, zodat het geluid vanuit een specifieke richting naar je toe lijkt te komen, hoe je je hoofd ook draait. Als je deze feature wil gebruiken, zouden we aanraden om de eerste variant van de Immersive Audio voor muziek te gebruiken en de tweede voor films, want die tweede voelt dus ook meer als een thuisbioscoopsetup.

Bose heeft ook zijn 'CustomTune'-technologie toegevoegd. Hiermee past de koptelefoon zich aan aan de vorm van je oren en aan je omgeving, om ervoor te zorgen dat je het geluid altijd zo accuraat mogelijk hoort (in theorie).

Over aanpassen aan de omgeving gesproken, de actieve noise-cancelling hier is de meest geavanceerde variant die Bose tot nu toe heeft ontwikkeld. Je krijgt ook veel opties om de noise-cancelling naar wens in te stellen. Er is standaard een 'Quiet Mode' met de normale noise-cancelling, een 'Aware Mode' die geluiden van buiten juist binnenlaat en een 'Immersion Mode' die de ANC volledig inschakelt en ook ruimtelijke audio activeert.

Daarnaast kan je echter ook nog je eigen modi creëren in de Bose Music-app. Hiervoor ga je naar het submenu voor de modi en tik je op '+'. Je kan een bepaalde situatie als naam selecteren voor de nieuwe modus en vervolgens kiezen tussen 10 niveaus voor de noise-cancelling. Je kan ook nog de 'Wind Block'-feature inschakelen om het geluid van de wind te verminderen, maar dan wordt de noise-cancelling automatisch volledig ingeschakeld. Daarnaast kan je tevens kiezen om Immersive Audio te activeren voor je nieuwe modus (en kiezen tussen de verschillende vormen van hoofdtracking). Wanneer je je eigen modi hebt gemaakt, kan je tussen alle modi wisselen via een knop op de koptelefoon. Je kan dus heel gemakkelijk wisselen van je modus voor in het openbaar vervoer (met bijvoorbeeld ANC volledig aan en de Immersive Audio uit) naar je modus voor op kantoor (met bijvoorbeeld ANC op 60% en Immersive Audio aan).

Verder kan je in de app ook nog een eigen equalizer instellen met drie verschillende sliders, je verbinding met bepaalde apparaten verbreken in het Bron-menu en een functie selecteren voor de "geheime" snelkoppelingsknop op de koptelefoon. Er zit een 'touchbalk' op de rechter oorschelp waarmee je het volume kan aanpassen en als je de snelkoppeling instelt, dan kan je je vinger op het midden van die touchbalk ingedrukt houden om deze als extra knop te gebruiken. Hiermee kan je bijvoorbeeld tussen de verschillende varianten van Immersive Audio wisselen, je spraakassistent activeren, je batterijniveau laten opnoemen of Spotify activeren. We hopen dat Bose in de toekomst nog meer opties toevoegt, maar dit is al een goed begin.

Qua connectiviteit hebben we hier te maken met Bluetooth 5.3, met ondersteuning voor de SBC- en AAC-audiocodecs (maar nog niet voor Bluetooth LE Audio en de LC3-codec, al moet dat wel nog komen volgens Bose), en Snapdragon Sound. Snapdragon Sound is een vorm van aptX Adaptive die werkt met telefoons (of andere apparaten) die ook Snapdragon Sound ingebouwd hebben. Helaas werkt het dus niet met alle apparaten met aptX en dat is wel redelijk frustrerend. In combinatie met de juiste smartphone zorgt dit echter wel voor een uitstekende hi-res audio-ervaring. Als je niet de juiste telefoon hebt, moet je hopen op hi-res streaming via LE Audio in de toekomst.

Er zit een 2,5 mm audiopoort op de koptelefoon voor een bedrade verbinding en er zit dan ook een audiokabel van 2,5 mm naar 3,5 mm inbegrepen in de doos (samen met een mooie opbergcase). De koptelefoon heeft ook een USB-C-poort, maar in tegenstelling tot bij de Sennheiser Momentum 4 Wireless en Shure Aonic 50 Gen 2 kan je deze poort hier niet gebruiken voor bedrade Hi-Res Audio via een smartphone of laptop. De USB-C-poort is alleen bedoeld voor het opladen van de Bose QuietComfort Ultra Headphones. Dat is wel erg jammer, zeker gezien de prijs van de koptelefoon, maar het is niet echt een dealbreaker.

Bose zegt dat deze koptelefoon voorzien is van een "revolutionair microfoonsysteem" voor een extra helder geluid tijdens gesprekken. Je stem klinkt hier dan ook indrukwekkend voor een koptelefoon zonder boom mic, maar wij zouden het niet echt revolutionair noemen. Als je hem gebruikt tijdens telefoongesprekken, klinkt je stem over het algemeen helder, maar wel een beetje zacht en hier en daar ook een beetje digitaal "verbeterd". De microfoons zorgen er dus wel voor dat je goed genoeg klinkt, maar het is nog steeds wel een stuk beter om een microfoon te gebruiken die dichter bij je mond staat. Verder is er een 'Self Voice'-feature waarmee je jezelf kan horen tijdens telefoongesprekken, zodat je niet het gevoel krijgt alsof je onderwater aan het praten bent terwijl je de koptelefoon op hebt. Deze feature kan je echter ook uitschakelen als je hem niet fijn vindt.

De batterijduur is misschien het grootste minpunt van de Bose QuietComfort Ultra Headphones. Je krijgt maar 24 uur met ANC aan en maar 18 uur als je ook nog eens de Immersive Audio aan hebt staan. Dat is erg matig. Op de Sony WH-1000XM5 krijg je in vergelijking een redelijk gemiddelde batterijduur van 30 uur, terwijl je op de Sennheiser Momentum 4 Wireless zelfs 60 uur aan batterijduur kan krijgen. We hebben een tijd lang ook een Sony-koptelefoon met 30 uur aan batterijduur getest en het verschil is echt duidelijk te merken. De inschatting van Bose over de batterijduur is erg accuraat en hij is dan ook relatief snel leeg. Dit is eigenlijk de enige reden waarom deze koptelefoon van ons geen vijf sterren heeft gekregen.

Er zijn wel een aantal dingen waarmee je de slechte batterijduur een beetje kan tegengaan. Zo is er een feature voor het automatisch pauzeren van het geluid wanneer je de koptelefoon van je hoofd afhaalt. Daarnaast is er ook een feature waarmee de koptelefoon automatisch wordt uitgezet nadat hij een tijdje niet gebruikt is. Standaard valt hij pas na 24 uur uit, maar in de Bose Music-app kan je dit bijvoorbeeld ook al na 20 minuten laten gebeuren. Zo hadden wij hem uiteindelijk ingesteld en dat werkte geweldig. Hij is ook vrij snel weer aan en verbonden met je apparaat, dus dat is niet echt een probleem. Hij laadt gelukkig ook wel snel op. Na 15 minuten laden zou je dan ook weer zo'n twee uur verder moeten kunnen luisteren.

Features: 4/5

Bose QuietComfort Ultra Headphones review: audio

Mooi gedetailleerd, krachtig geluid dat perfect gebalanceerd is

Zonder twijfel de beste ANC binnen zijn prijsklasse

Immersive Audio doet wat het moet doen, maar voegt ook wat effecten toe

Bose heeft het hier niet echt over in de specs van de QuietComfort Ultra Headphones, maar hij maakt gebruik van een paar schuingerichte drivers in de oorschelpen. We zijn dit concept al eerder tegengekomen bij de Bowers & Wilkins Px8. Hoewel de meeste koptelefoons hun drivers gewoon plat in de oorschelpen hebben zitten, is dat eigenlijk niet ideaal voor de geluidskwaliteit. Je hoofd is namelijk niet vierkant en de oorschelpen zitten ook niet helemaal plat tegen de zijkanten van je hoofd aan. In de meeste andere koptelefoons zijn de drivers daardoor niet echt goed richting je gehoorgang gericht. Een kant van de driver zal daardoor dichterbij je oor zitten en het geluid uit die kant bereikt je gehoorgang dus ook iets sneller. De speakers in de Ultra (en de Px8) zitten schuin in de oorschelpen en daardoor lopen ze parallel met je oren (zo parallel mogelijk in ieder geval). Dat zou ervoor moeten zorgen dat al het geluid tegelijk je oren binnenkomt en dat de audio zo gedetailleerd mogelijk klinkt.

Over het algemeen klinkt deze koptelefoon van Bose dan ook fantastisch. Hij levert een levendig, gedetailleerd en meeslepend geluid dat je zeker niet op elke draadloze koptelefoon zal terugvinden. We zouden het niet eens gek hebben gevonden als we nog zo'n 50% meer (of zelfs dubbel zo veel) hadden moeten betalen voor geluid van deze kwaliteit. De Bose QuietComfort Ultra Headphones is nu al zeker niet goedkoop, maar alleen al op het gebied van geluidskwaliteit is het een goede deal.

Het eerste wat je waarschijnlijk zal opvallen aan het geluid, is de bas. De bas klinkt mooi vol, diep en precies, maar voelt nooit alsof het je nummers volledig overneemt. Het helpt ook dat de middentonen daarnaast ook erg rijk en gelaagd zijn en daardoor vallen die middentonen dus ook niet zo snel weg bij de bas. Stemmen klinken ook nog steeds natuurlijk en instrumenten worden goed van elkaar gescheiden, maar vormen samen nog steeds een geheel. De hoge tonen klinken daarnaast ook nooit schel, maar gewoon mooi helder en gedetailleerd.

Het geluid van de Ultra Headphones is gewoon ongelofelijk dynamisch. Hij kan van bijna complete stilte ineens overgaan naar een explosie van geluid. De timing is hier enorm sterk en de koptelefoon is ook erg responsief. Deze koptelefoon kan andere koptelefoons ook echt voor je verpesten.

Wat pas echt indrukwekkend is, is dat de koptelefoon zo goed klinkt met actieve noise-cancelling aan en via Bluetooth (AAC). Er zijn dan ook meerdere bedrijven (waaronder Apple) die suggereren dat de meeste koptelefoons niet eens alle details onthullen die verstopt zitten in een standaard draadloos audiosignaal, dus dat hi-res audio zeker niet nodig is voor veel mensen. Wij vinden echter wel dat hi-res audio tegenwoordig wel een optie moet zijn op zo'n dure koptelefoon, maar of het in de praktijk heel veel uitmaakt, valt te betwisten als je naar deze koptelefoon luistert zonder hi-res audio.

Net als het geluid, is de noise-cancelling hier ook echt geweldig. Het is de beste noise-cancelling die je kan vinden binnen deze prijsklasse. Het is nog nooit ineens zo stil om ons geen geworden als wanneer we de noise-cancelling op deze koptelefoon activeerden. Het is echt indrukwekkend.

We merkten wel dat extreem luide geluiden hier en daar nog wel eens door de laag van noise-cancelling heen wilden breken. Denk hierbij aan geluiden zoals het opstijgen van een vliegtuig of een hevige tegenwind. In dat soort gevallen klonk de koptelefoon een beetje haperend en luid wanneer deze geluiden enorm veel lawaai maakten. Hier hadden we maar heel kort last van in deze gevallen, dus we vinden dit niet bepaald een dealbreaker. Misschien zou Bose dit echter ook nog kunnen oplossen via een update.

De Immersive Audio weet goed een effect te creëren waarbij het lijkt alsof het geluid uit speakers om je heen komt, in plaats van dat het recht in je oren wordt geproduceerd. De hoofdtracking werkt erg goed en het voelde nooit alsof deze achterliep of los van onze hoofdbewegingen toch nog het geluid leek te verplaatsen. Het effect klinkt prima bij muziek en bij films, maar we vonden het ook weer niet echt heel veel toevoegen.

De positionering van geluiden wordt bepaald aan de hand van de verwerking van stereogeluid en de ruimtelijke audio werkt hier dus ook iets anders dan bij bijvoorbeeld Apple's AirPods. Doe oortjes baseren hun ruimtelijk geluid op Dolby Atmos 3D-geluidssystemen (wanneer mogelijk). Zelf hebben we ook redelijk veel rijd doorgebracht met de AirPods Max en AirPods Pro 2 en het voelde bij die vorm van ruimtelijk geluid meer alsof je je in een bioscoop bevond dan bij de versie van Bose. Dat maakt de Immersive Audio echter niet slecht en we vonden het dan ook nog steeds wel fijn om te gebruiken bij het kijken van een film in het vliegtuig, omdat het geluid wel echt ruimtelijker klinkt dan een standaard stereogeluid.

Er worden echter ook wat geluidseffecten toegevoegd bij het gebruik van de Immersive Audio. Zo was er een duidelijke galm te horen bij sommige hoge tonen. De geluidskwaliteit wordt iets minder indrukwekkend als je de ruimtelijke audio gebruikt en daarom vonden we het niet ideaal voor bij het luisteren naar muziek. Het is nog steeds wel een leuke feature voor wanneer je een film wil kijken met de koptelefoon op.

Audio: 5/5

Bose QuietComfort Ultra Headphones review: design

Afwerking van plastic en nepleer voelt premium aan

Opvouwbaar ontwerp is geweldig voor op reis

Gedeeltelijk fysieke knoppen en touchbediening

De QuietComfort Ultra Headphones is erg comfortabel en voelt ook premium aan, wat je natuurlijk ook wel mag verwachten voor deze prijs. De plastic oorschelpen en de bovenkant van de hoofdband hebben een mooie 'soft-touch', matte afwerking en de oorschelpen zijn via aluminium scharnieren met de hoofdband verbonden. Er wordt verder nepleer (van proteïnen en plastic) gebruikt voor de onderkant van de hoofdband en voor de oorkussens. Die kussens voelen dan ook erg comfortabel en zacht aan.

De oorschelpen kan je naar binnen vouwen (richting de hoofdband), waardoor de koptelefoon ook wat compacter is voor onderweg. Hij wordt ook geleverd met een harde case, waar je de USB-C-naar-A-oplaadkabel en de audiokabel in kwijt kan. Dit is ongetwijfeld een van de beste koptelefoons om mee op reis te nemen dankzij zijn combinatie van een compact design en geweldige actieve noise-cancelling.

Op de rechter oorschelp vind je alle bedieningsopties. Er is een aan/uit-knop die ook de Bluetooth-pairing regelt én waarmee je de muziek kan pauzeren/afspelen/skippen. Met een tweede knop kan je wisselen tussen de verschillende luistermodi. Door op die knop te drukken ga je door het lijstje met de actieve modi uit het 'Modi'-menu in de app. Als je zelf modi het toegevoegd, zal je die hier ook voorbij horen komen. Naast die twee fysieke knoppen is er hier ook nog een touchbalk waarmee je het volume kan bedienen. Als je je vinger ingedrukt houdt op het midden van die balk kan je ook nog een snelkoppeling activeren. Alle bedieningsopties van de QuietComfort Ultra Headphones werken uitstekend.

Op de linker oorschelp vind je geen knoppen meer, maar wel de USB-C-poort en de 2,5 mm audiopoort. Hier vind je ook nog het lampje dat de status van je batterij aangeeft.

We hebben eigenlijk maar één klein probleem met het design van de koptelefoon. Wanneer je hem om je nek doet en de oorschelpen draait om het profiel "platter" te maken, dan moet je de oorschelpen met de open kant naar buiten draaien. Dat is geen groot probleem, maar wij vinden het fijner om de open kant naar binnen te kunnen draaien. Dan zijn de drivers toch iets beter beschermd.

Design: 5/5

Moet je de Bose QuietComfort Ultra Headphones kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Zeker zijn hoge prijs waard, ondanks een paar missende features. 4/5 Features Handige app en sterke features over het algemeen, maar beperkte hi-res-ondersteuning en matige batterijduur. 4/5 Audio De beste ANC die je momenteel kan krijgen, plus een ongelofelijk levendig, gedetailleerd, precies en rijk geluid. 5/5 Design Erg comfortabel, met een premium feel en goede bedieningsopties op de rechter oorschelp. 5/5

Koop hem als...

Je de beste noise-cancelling in de wereld wil

Geen enkele andere koptelefoon weet je zo goed van je omgeving af te sluiten als deze koptelefoon. Daarnaast kan je de ANC ook nog eens op allerlei slimme manieren aanpassen.

Je op zoek bent naar een echte audio-upgrade

Deze koptelefoon levert een diep en levendig geluid dat eigenlijk vrijwel op het niveau zit van een goede bedrade open-ear koptelefoon, maar hij beschikt daarnaast natuurlijk ook nog eens over dingen zoals ANC en draadloze technologieën.

Je een comfortabele koptelefoon voor onderweg wil

Dit is een erg lichte koptelefoon die ook tijdens langdurige luistersessies comfortabel blijft. Je kan hem ook opvouwen als je hem onderweg in je tas wil meenemen en dat is indrukwekkend gezien de technologie die hierin verstopt zit.

Koop hem niet als...

Je volledige ondersteuning voor hi-res audio zoekt

Je kan deze koptelefoon van Bose natuurlijk bedraad verbinden voor de beste audiokwaliteit (niet via USB-C), maar als je toch liever zonder kabels luistert, is het goed om te weten dat je hier geen ondersteuning krijgt voor hoge kwaliteit draadloze audio via standaard aptX. Kies dus alleen voor de QuietComfort Ultra als Snapdragon Sound en een 3,5 mm kabel voor jou genoeg zijn.

Je een langere batterijduur wil

24 uur aan batterijduur is echt heel erg matig en haalt het lang niet bij bijvoorbeeld de 60 uur die de Sennheiser Momentum 4 Wireless belooft.

Je een nieuw niveau van ruimtelijke audio verwacht

De ruimtelijke audio werkt hier goed. Het geluid klinkt niet meer alsof het recht naast je oren wordt afgespeeld. Toch heeft het wel wat kleine negatieve effecten op de geluidskwaliteit en vinden we dat Apple's implementatie momenteel nog beter is.

Bose QuietComfort Ultra Headphones review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Bose QuietComfort Ultra Headphones Sennheiser Momentum 4 Wireless Bowers & Wilkins Px8 Prijs 399,95 euro 369,90 euro 699 euro Drivers 35 mm 40 mm 40 mm Actieve noise-cancelling Ja Ja Ja Batterijduur 24 uur (ANC aan) 60 uur (ANC aan) 30 uur (ANC aan) Gewicht 250 gram 293 gram 320 gram Connectiviteit Bluetooth 5.3, Snapdragon Sound, 2,5 mm audiopoort, USB-C voor opladen Bluetooth 5.2, aptX Adaptive, 3,5 mm audiopoort, USB-C Bluetooth 5.2, aptX Adaptive, USB-C Frequentiebereik Niet vermeld 6Hz - 22kHz Niet vermeld Waterproof? Geen certificering Geen certificering Geen certificering Andere features Immersive Audio, ondersteuning voor de Bose Music-app, draagdetectie, multipoint-connectiviteit Ondersteuning voor de Sennheiser-app, USB-C audio, multipoint-connectiviteit Ondersteuning voor de B&W Music-app, multipoint-connectiviteit, USB-C audio

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Deze koptelefoon biedt in principe alles wat de Bose mist, waaronder ondersteuning voor aptX en USB-C audio, plus een indrukwekkend lange batterijduur van 60 uur. We zijn grote fans van deze koptelefoon, maar op het gebied van geluidskwaliteit en ANC heeft de Bose de lat toch wel hoger gelegd. De Sennheiser Momentum 4 Wireless kan je inmiddels echter wel voor een veel aantrekkelijker prijs in huis halen. Lees hier onze Sennheiser Momentum 4 Wireless review