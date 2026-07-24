"Dit is teleurstellend als een Pixel Watch 2-eigenaar": Pixel Watch 5-leak onthult specs van de nieuwe smartwatch

Als je aan het uitkijken was naar de Google Pixel Watch 5, dan moet je misschien toch maar even goed nadenken of de nieuwe generatie het echt waard zal zijn. Een nieuwe leak onthult namelijk de zogenaamde specs van de aankomende smartwatch en hoewel er wel sprake is van één fijne upgrade, zorgt een andere verandering voor teleurstelling bij fans.

De leak werd ontdekt door 9to5Google. De outlet claimt de specs van het apparaat te hebben gevonden in een vermelding in de Google Play Console. Daar zou een apparaat met de codenaam 'godric' genoemd worden en dat zou volgens 9to5Google de Pixel Watch 5 zijn.

Tussen de gelekte informatie was blijkbaar ook de chip van dit apparaat te vinden en het zou hier gaan om de SW5100 van Qualcomm. Die chip komt je misschien bekend voor als je een Pixel Watch 4 hebt... of een Pixel Watch 3... of een Pixel Watch 2. Ja, dit is weer dezelfde chip die Google dus al jaren in zijn smartwatches gebruikt. We verwachten helaas dus geen grote prestatieverbeteringen bij de Pixel Watch 5 (ervan uitgaande dat dit gerucht accuraat is).

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De leak bevat gelukkig niet alleen maar teleurstellend nieuws. Zo zou de Pixel Watch 5 blijkbaar nu wel voorzien zijn van 3GB aan RAM in plaats van 2GB. Dat zou misschien dus toch wel voor een iets soepelere ervaring kunnen zorgen bij gebrek aan een chip-upgrade. Misschien is het ook deels bedoeld om te helpen bij het verwerken van nieuwe AI-features.

Een gemixte reactie

Zo kan de Google Pixel Watch 5 er volgens eerdere leaks mogelijk uitzien. (Image credit: The TideChart)

Dit nieuws heeft nogal gemixte reacties ontvangen van Pixel Watch-fans. Sommige gebruikers laten op Reddit weten dat ze blij zijn met de RAM-upgrade, omdat het hopelijk dus voor een soepelere gebruikerservaring moet zorgen en Gemini wat responsiever zou kunnen maken.

Niet iedereen was echter tevreden met de informatie uit deze leak. "Dit is teleurstellend als een Pixel Watch 2-eigenaar," zei één gebruiker op Reddit. "Ondersteuning voor mijn horloge komt tot een einde, maar als ik upgrade, krijg ik dezelfde CPU."

Het komt helaas niet als een grote verrassing dat Google opnieuw dezelfde chip zal gebruiken als bij de laatste drie generaties van de Pixel Watch. Toch stelt dit veel gebruikers die hoopten dat er eindelijk sprake zou zijn van een upgrade natuurlijk wel teleur. Het kan natuurlijk dat deze leak niet blijkt te kloppen en dat er wel een upgrade onderweg is, maar dit klinkt in ieder geval dus niet veelbelovend.

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De RAM-upgrade van 1GB klinkt dan wel weer als goed nieuws, zeker nu AI-modellen zoals Google Gemini ook een vaste plaats krijgen op de beste smartwatches. De extra RAM moet er hopelijk voor zorgen dat AI-taken soepeler worden uitgevoerd vanaf je pols.

Is een RAM-upgrade genoeg om te compenseren voor een verouderde chip? We zullen zien hoe de Pixel Watch 5 in de praktijk presteert en pas dan kunnen we er natuurlijk echt iets nuttigs over zeggen. Naar verwachting zal de smartwatch in augustus worden gelanceerd.