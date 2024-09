Startmenu in Windows 10 kan binnenkort advertenties bevatten

Als je bij Windows 10 bent gebleven omdat je het niet leuk vindt dat Microsoft Windows 11 volpropt met advertenties, dan hebben we slecht nieuws. Het lijkt er namelijk op dat het bedrijf hetzelfde gaat doen met het Startmenu in Windows 10.

Het test momenteel of het menu “Microsoft Account Manager” in een paar verschillende lay-outs kan worden toegevoegd aan het Startmenu. Hiermee zouden Windows 10-gebruikers hun Microsoft-accounts op verschillende manieren kunnen beheren, zoals schakelen tussen verschillende accounts, accountinstellingen wijzigen of zich afmelden.

Dit zou vrij onschuldig zijn als dat het hele verhaal was. Het lijkt er echter op dat de Account Manager gebruikt zou kunnen worden om gebruikers aan te moedigen zich aan te melden voor Microsofts eigen producten en diensten zoals Microsoft 365.

Windows Latest legt uit dat Windows 10-gebruikers mogelijk meer meldingen en prompts gaan zien om hen eraan te herinneren dat hun Microsoft-account echt bestaat, om een back-up in te stellen en om meer te weten te komen over Microsoft 365. Blijkbaar gaat dit niet weg, zelfs niet als je al een abonnement hebt op het basispakket van Microsoft 365.

Geen oplossing

Zoals Windows Latest meldt, lijkt Microsoft te spelen met een paar verschillende ontwerpen voor de Account Manager. In screenshots van Windows Latest kun je de speciale knop zien in verschillende delen van de linker zijbalk van het Startmenu. Hoewel het op dit moment nog niet volledig functioneel is, ziet het er wel naar uit dat het makkelijker zou zijn om naar accountbeheer te gaan.

Het is jammer dat deze opdringerige methode om eigen services te pushen het nieuwe normaal lijkt te worden bij Microsoft. Ook wil het bedrijf zijn Windows 10-gebruikers zo snel mogelijk laten overschakelen naar Windows 11. Microsoft heeft verder de UI van Windows 11 volgestopt met advertenties, dus er is geen ontkomen aan op dit punt.

Natuurlijk wil Microsoft dat meer mensen zich abonneren op hun diensten, maar er bestaat een gevaar dat deze opdringerige aanpak meer kwaad dan goed doet. In deze financieel onzekere tijden willen veel mensen bijvoorbeeld bezuinigen op hun abonnementen in plaats van er meer af te sluiten.