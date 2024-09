De Samsung Galaxy S25 Ultra wordt misschien dunner dan ooit tevoren

De Samsung Galaxy S25-serie verschijnt op zijn vroegst waarschijnlijk pas aan het begin van volgend jaar, maar we hebben nu al meerdere leaks zien verschijnen over deze drie telefoons. Inmiddels hebben we dan ook al de zogenaamde precieze afmetingen van de Galaxy S25 Ultra te horen gekregen.

Deze afmetingen komen vanuit de bekende leaker Ice Universe, die vaak betrouwbaar is gebleken. Het zou gaan om afmetingen van 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. De Samsung Galaxy S24 Ultra uit januari 2024 heeft in vergelijking afmetingen van 162,3 x 79 x 8,6 mm.

Als deze getallen correct zijn, zal de volgende Ultra dus waarschijnlijk weer dunner zijn dan zijn voorganger, en zal dit het dunste model tot nu toe uit deze serie zijn. Het lijkt erop dat hij ook iets langwerpiger en breder wordt dan het huidige model, maar het verschil zal niet heel groot zijn.

Dit is niet de eerste keer dat we iets hebben gehoord over hoe dun de Galaxy S25 Ultra wel niet zal zijn. Een eerdere leak gaf ook al aan dat de telefoon dunner en lichter zou zijn dan zijn twee grootste rivalen, de Google Pixel 9 Pro XL en de aankomende iPhone 16 Pro Max.

Een vernieuwd design

Let me join in the fun.Samsung Galaxy S25 Ultra size announced:162.8mm x 77.6mm x 8.2mmSeptember 7, 2024

Een gedeelte van deze verandering van afmetingen heeft misschien ook te maken met het idee dat het toestel volgens geruchten een een meer afgerond design krijgt. De Galaxy S24 Ultra heeft platte zijkanten rondom zijn scherm en door daar van af te wijken, zullen de afmetingen waarschijnlijk automatisch enigszins veranderen.

We verwachten ook een iets groter scherm op de Samsung Galaxy S25 Ultra. Volgens geruchten zal het 6,8-inch scherm van de Galaxy S24 Ultra vergroot worden tot een 6,86-inch display op de Galaxy S25 Ultra.

Verder hebben we ook het een en ander gehoord over een meer asymmetrische vorm voor de S25 Ultra. Het toestel zou richting de achterkant meer afgerond zijn dan richting de voorkant. Dat zou hem iets comfortabeler in de hand moeten maken dan zijn voorganger.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Een ander gerucht dat we hebben gehoord gaat over een RAM-boost naar 16GB. Verdere specs, zoals de batterijcapaciteit en oplaadsnelheid, lijken hetzelfde te blijven als bij het huidige model. We zullen waarschijnlijk in januari te weten komen hoe de Galaxy S25 Ultra er precies uit zal zien.