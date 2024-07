Samsung Galaxy S25 Ultra ligt misschien comfortabeler in de hand

Nu de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6 officieel zijn, kunnen we ons weer gaan focussen op de volgende Galaxy-smartphones. We hebben nu dan ook al gehoord dat het duurste Samsung Galaxy S25-model misschien van vorm zal veranderen.

De bekende leaker @UniverseIce (via Android Authority) zegt dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een asymmetrisch design voor zijn frame zal hebben. Aan de achterkant zou het frame meer afgeronde randen hebben en aan de voorkant bij het scherm zou hij hoekiger zijn.

Dit design zou ervoor moeten zorgen dat het toestel comfortabeler in de hand ligt. De bron voegt hieraan toe dat het midden van het frame en de schermranden verdund zijn en dat zou het toestel ongeveer even breed moeten maken als de Samsung Galaxy S24 (70,6 mm in plaats van de 79 mm van de S24 Ultra).

Naar verwachting zal de Galaxy S25-serie in januari 2025 verschijnen. We moeten dus nog zo'n zes maanden wachten voordat we zien of dit klopt. Toch zouden de designs van alle modellen van de Galaxy S25-serie al klaar zijn.

Wat we verwachten

The real leak:The middle frame of Galaxy S25 Ultra is designed asymmetrically in front and back. The middle frame near the back cover is more rounded, while the part near the screen is straighter. I believe this is Samsung's design considering the feeling of holding. The…July 12, 2024

Tot nu toe hebben we nog niet zo heel veel gehoord over de Galaxy S25-toestellen, maar daar zal de komende maanden wel verandering in komen. We hebben hier en daar al gehoord dat een aantal van de vier camera's achterop het Ultra-model een upgrade zullen krijgen.

We hebben ook al een aantal onofficiële renders gezien van de voorkant van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Deze renders vertellen ons echter niet veel over wat we kunnen verwachten. Vanaf de voorkant lijkt dit toestel er namelijk grotendeels hetzelfde uit te gaan zien als het model van dit jaar.

Je kan natuurlijk in onze Samsung Galaxy S24 Ultra review in detail lezen wat we vinden van het huidige model, maar over het algemeen waren we in ieder geval erg onder de indruk. Toch zal Samsung ongetwijfeld wel op een aantal vlakken voor verbetering zorgen bij het volgende model en waarschijnlijk zal dat sowieso op het vlak van de processor gebeuren. We verwachten dat de telefoon zal draaien op de Snapdragon 8 Gen 4-chip, die momenteel nog niet officieel is aangekondigd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor de lancering van de Galaxy S25-serie zullen we echter eerst nog te zien krijgen wat Google te bieden heeft bij zijn nieuwe Android-flagships van 2024. Dit bedrijf heeft een lanceringsevenement gepland voor dinsdag 13 augustus en tijdens dat evenement krijgen we waarschijnlijk in ieder geval de Pixel 9 en de Pixel 9 Pro te zien (en misschien zelfs nog meer smartphones).