Samsung Galaxy S25 Edge kan al in april verschijnen met een indrukwekkend laag gewicht

Het grootste verkoopargument voor de Samsung Galaxy S25 Edge zal waarschijnlijk zijn dunne design zijn. Een recent gerucht suggereert dat hij maar 5,84 mm dik zou kunnen zijn en nu hebben we gehoord dat het toestel ook nog eens erg lichtgewicht zal zijn.

Dat komt misschien niet echt als een grote verrassing, want een dunner apparaat zal al snel ook lichter zijn dan een dikker apparaat. Volgens @UniverseIce, een leaker met een goede reputatie, zal de Galaxy S25 Edge echter zelfs minder wegen dan de 162 gram van de Samsung Galaxy S25.

Dat is toch wel enigszins opvallend, want hoewel de Galaxy S25 Edge naar verwachting wel dunner zal zijn dan de Galaxy S25 van 7,2 mm, zal hij waarschijnlijk ook een groter scherm hebben. De standaard Galaxy S25 heeft een 6,2-inch display, maar de Samsung Galaxy S25 Edge zou volgens geruchten een 6,66-inch scherm hebben.

S25 edge is lighter than S25February 11, 2025

Met andere woorden, de Galaxy S25 Edge zal waarschijnlijk dus geen kleine telefoon zijn, maar hij zal erg licht en extreem dun zijn.

Release ergens tussen april en juni

We hebben overigens nog meer nieuws over de Samsung Galaxy S25 Edge binnengekregen. De leaker Max Jambor heeft aangegeven dat het toestel schijnbaar in Q2 gelanceerd wordt, oftewel ergens tussen april en juni.

We hebben deze claim ook al eerder vanuit een andere bron gehoord. Andere leaks zijn nog iets specifieker geweest en wijzen op een aankondiging ergens in april of mei. De meeste leaks wijzen tot nu toe naar mei.

Deze nieuwe claim bevat dus geen verrassende informatie, maar we hebben er nu wel meer vertrouwen in dat de Galaxy S25 Edge inderdaad ergens binnen die periode zal arriveren.

Of de telefoon uiteindelijk populair wordt, is natuurlijk nog een andere vraag. Hij mag dan wel indrukwekkend dun en licht worden, maar dat kan negatieve gevolgen hebben voor andere onderdelen. We weten bijvoorbeeld al dat hij maar twee camera's achterop heeft en verschillende verslagen suggereren dat de Galaxy S25 Edge een kleine 3.900mAh-batterij krijgt. Daarnaast verwachten we ook een hoge prijs en dat kan hem voor veel mensen lastig te verantwoorden maken.

Andere leaks wijzen dan wel weer op een 200MP-hoofdcamera, een krachtige Snapdragon 8 Elite-chip en 12GB aan RAM, dus hopelijk krijgt de Galaxy S25 Edge toch nog indrukwekkende specs en features.