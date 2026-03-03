Waarom ik eerder een Samsung Galaxy S25 zou kopen dan een Galaxy S26

Vorige week heeft Samsung de Galaxy S26-serie uit de doeken gedaan. Die bestaat uit het bekende trio: de Galaxy S26, Galaxy 26 Plus en Galaxy S26 Ultra. De Ultra-versie heeft de grootste verbeteringen gehad ten opzichte van vorig jaar en valt onder andere op door het nieuwe Privacy Display. De standaard Galaxy S26 lijkt daarentegen net iets te veel op de Galaxy S25, die ook al erg veel leek op de Galaxy S24.

Ondanks de minimale wijzigingen, waarover verderop meer, is de prijs van de Galaxy S26 wel gestegen. Vorig jaar had de Galaxy S25 met 128GB opslag een adviesprijs van 899 euro. Samsung heeft echter die opslagvariant geschrapt en nu betaal je 999 euro voor een Samsung Galaxy S26 met 256GB opslag. Ondertussen zijn de verkoopprijzen van de Galaxy S25 sterk gedaald en als je hem nu koopt, krijg je nog steeds zes jaar lang software- en beveiligingsupdates.

Mijn keuze is alleszins snel gemaakt: ik zou zonder enige twijfel de Samsung Galaxy S25 kopen in plaats van de Galaxy S26. Hieronder lees je waarom.

Honderden euro's korting

Samsung heeft de prijzen van elke telefoon in de Galaxy S26-serie verhoogd ten opzichte van de Galaxy S25-serie. Welke telefoon je ook kiest, je betaalt een tiental euro's meer. Ondertussen zijn de verkoopprijzen van de Galaxy S25 alleen maar lager geworden.

Wie een Galaxy S25 wil met 128GB opslag, kan die nu al kopen voor ongeveer 650 euro. Mijn voorkeur gaat sowieso uit naar de versie met 256GB opslag en die kost nu ongeveer 700 euro. Dat is alsnog 300 euro goedkoper dan de Galaxy S26 met 256GB opslag, waarvoor je nu 999 euro betaalt.

Dezelfde camera's in een nieuw jasje

Als Samsung ergens heel goed in is, dan is het wel dezelfde camera's verpakken in een nieuw jasje. Laat je daarom niet misleiden door het nieuwe camerablok op de Galaxy S26, want de drie camera's zijn nog steeds dezelfde als op de Samsung Galaxy S22. Samsung recyclet bijgevolg al vijf jaar precies dezelfde camera's.

Dat zorgt voor meerdere problemen. Ten eerste zijn de foto's en video's met de Galaxy S25 van precies dezelfde kwaliteit. Er zijn alleen een paar nieuwe softwarefuncties, maar ik verwacht dat die op termijn met via een update naar de Galaxy S25 zullen komen. Dat is in het verleden namelijk al vaak gebeurd. Ten tweede loopt de Galaxy S26 mijlenver achter op de concurrentie in deze prijsklasse, waaronder de OnePlus 15 en zonet gelanceerde Xiaomi 17.

De enige verbetering aan de camera's van de Galaxy S26 bevindt zich bij de selfiecamera. Hoewel de camera zelf nog hetzelfde is, heeft Samsung zijn AI-algoritmes voor fotobewerking nu ook daarop toegepast. Ik heb zelf al getest hoe groot het verschil is en kan zeggen dat het gaat om een verwaarloosbare upgrade.

Vergelijkbare prestaties en batterijduur

De Samsung Galaxy S26 heeft een 4.300mAh-batterij, wat 300mAh meer is dan de batterij in de Galaxy S25. In de praktijk zorgt dit niet voor een wereld van verschil. Dit is en blijft een telefoon die je elke dag moet opladen. Als ik overdag een uurtje gegamed heb, moet ik 's avonds ook de oplader erbij nemen anders haal ik het einde van de dag niet.

Ook de oplaadsnelheid is niet verhoogd. De Galaxy S26 ondersteunt nog steeds amper 25W-snelladen. In dat opzicht is zelfs de Galaxy A36 interessanter, want die heeft 45W-snelladen. Of je nu een Galaxy S25 of Galaxy S26 oplaadt, je hebt een halfuur nodig om de batterij voor de helft op te laden.

Vervolgens zijn de prestaties ietsje beter, al gaat het niet om een baanbrekend verschil. Waar de Samsung Galaxy S26 Ultra een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (de krachtigste chip van het moment) gebruikt, is dit een Exynos 2600 in de Galaxy S26. De sprong in prestaties ten opzichte van de Galaxy S25 is niet gigantisch en ook tijdens veeleisende taken zoals gaming is het verschil verwaarloosbaar. Ook in 2026 is de Galaxy S25 nog steeds meer dan snel genoeg.

Een onderdeel waar sommigen op hoopten en dat uiteindelijk niet aanwezig is, zijn ingebouwde magneten. Die vind je bijvoorbeeld wel in de iPhone 17 en Pixel 10. Als je accessoires magnetisch wil bevestigen op de Galaxy S26, dan moet je dus nog steeds een hoesje kopen met magneten. De rest van het ontwerp is verder niet steviger geworden en aan het scherm is zelfs helemaal niets veranderd.

Vergeet de Samsung Galaxy S25 FE niet

Naast de Galaxy S25 is er mogelijk nog een telefoon die een betere aankoop voor je is dan de Galaxy S26. Je moet zelfs niet naar andere merken kijken, want het gaat over de Samsung Galaxy S25 FE die in het najaar van 2025 op de markt kwam.

Kort samengevat, heeft de Galaxy S25 FE alle Galaxy AI-functies van de rest van de serie, krachtige prestaties, een degelijke batterijduur en gelijkaardige camera's. Het grootste verschil dat je aankoop kan beïnvloeden, is het formaat. De Galaxy S25 heeft een scherm van 6,2 inch, terwijl de Galaxy S25 FE heeft een aanzienlijk groter scherm van 6,7 inch.

Als je dat grotere formaat niet erg vindt, kan je nog eens ongeveer 100 euro besparen ten opzichte van de Galaxy S25. Voor een Galaxy S25 FE met 128GB opslag betaal je intussen namelijk zo'n 500 euro.