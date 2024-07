Samsung Galaxy S25-serie krijgt misschien extra RAM

Samsungs flagship smartphones behoren vrijwel altijd tot de krachtigste toestellen van het jaar, maar ze beschikken niet per se over de grootste hoeveelheid RAM. Bij de standaard Samsung Galaxy S24 krijg je bijvoorbeeld "maar" 8GB RAM. Het lijkt er nu echter op dat het bedrijf meer RAM gaat toevoegen aan de toestellen van de Samsung Galaxy S25-serie.

Deze claim komt vanuit twee verschillende bronnen, maar de meest duidelijke en gedetailleerde leak komt vanuit @theonecid. Deze leaker geeft aan dat de Samsung Galaxy S25 en de Samsung Galaxy S25 Plus beide 12GB RAM zullen hebben, terwijl de Samsung Galaxy S25 Ultra 16GB krijgt.

Dat zou betekenen dat de Galaxy S25 4GB RAM extra krijgt in vergelijking met de Galaxy S24 en dat de Ultra ook een vergelijkbare upgrade krijgt. De Samsung Galaxy S24 Ultra beschikt namelijk over 12GB RAM. Het Plus-model lijkt echter geen upgrade te krijgen, want de Galaxy S24 Plus heeft al 12GB RAM.

Hoewel dit nieuws natuurlijk nog niet officieel bevestigd is en de bron nog niet echt heel veel voorspellingen heeft gedaan, blijven we voor nu nog een beetje sceptisch over dit nieuws. Toch hebben we ook al van @UniverseIce gehoord dat de Samsung Galaxy S25 Ultra 16GB RAM zal hebben.

Tenminste, dat lijkt de leaker te impliceren. De leaker claimt dat er iets 16GB RAM zal hebben en hoewel deze smartphone niet specifiek genoemd wordt, gaan de meeste posts van @UniverseIce over Samsung-telefoons. Deze post zat dan ook tussen twee posts over Samsung-software in.

Een geloofwaardige leak

@UniverseIce is door de jaren heen al veel betrouwbaarder gebleken dan @theonecid, dus hoewel er nog niets zeker is, lijkt er een redelijk grote kans te zijn dat de Samsung Galaxy S25 Ultra 16GB RAM krijgt. @UniverseIce heeft het verder ook niet over de andere twee modellen, dus we hebben nog niet per se veel vertrouwen in de zogenaamde RAM-upgrades voor die toestellen.

Het is het ook waard om te vermelden dat, zelfs als deze leak blijkt te kloppen, er misschien nog steeds een 12GB-variant van de Galaxy S25 Ultra zal bestaan. De variant met 16GB RAM zou eventueel alleen in combinatie met (een van) de hoogste opslagcapaciteiten beschikbaar kunnen zijn of alleen in bepaalde regio's.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Waarschijnlijk komen we pas ergens begin volgend jaar te weten of al deze informatie klopt, want dat is wanneer de Samsung Galaxy S25-serie naar verwachting zal worden onthuld. Toch horen we ook nu al het een en ander over de aankomende toestellen, zoals onder andere dat ze misschien draaien op een krachtige Snapdragon 8 Gen 4-chip en dat er misschien ook wat designveranderingen aankomen.

We verwachten dat er tussen nu en begin 2025 ook nog veel meer leaks en geruchten zullen verschijnen en we houden je hier op TechRadar dan ook op de hoogte van de meest geloofwaardige nieuwtjes.