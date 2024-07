Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt misschien toch betere batterijduur dan Galaxy S24 Ultra

Recente geruchten geven aan dat de Samsung Galaxy S25 Ultra zal beschikken over dezelfde hardware qua batterij en oplaadtechnologie als de Galaxy S24 Ultra. Hoewel verschillende leakers het eens zijn over die claim, horen we nu ook dat de aankomende smartphone toch een betere batterijduur zal bieden dan zijn voorganger.

Volgens een Discord-leaker uit Vietnam (via X en PhoneArena) zal de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-chip, die naar verwachting in de Galaxy S25 Ultra en meer van de beste Android-smartphones van 2025 zal zitten, een veel energie-efficiëntere GPU hebben ten opzichte van de Snapdragon 8 Gen 3.

In theorie zou dit dus ook kunnen zorgen voor een betere batterijduur op de Galaxy S25 Ultra, ook al delen beide toestellen dus verder dezelfde batterij (een 5.000mAh-batterij en 45W bedraad opladen).

"De efficiëntie van de CPU is verbeterd met een percentage van een enkel getal, maar de verbetering bij de GPU is gigantisch," schreef de leaker @negativeonehero op Twitter (X). "[MediaTek] D9300-piek is mogelijk bij het halve stroomverbruik." Hiermee wordt dus bedoeld dat de Snapdragon 8 Gen 4 mogelijk de piekprestaties van de MediaTek Dimensity 9300-GPU kan leveren bij de helft van het stroomverbruik. Dat klinkt erg indrukwekkend.

De Galaxy S24 Ultra heeft een 5.000mAh-batterij en laadt met maximaal 45W op. (Image credit: Samsung / Future)

Dit is natuurlijk goed nieuws voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Galaxy S25 Ultra, maar die zich wel zorgen maakten over de mogelijke upgrades voor de batterijduur (of het gebrek daaraan) op Samsungs nieuwe flagship. Dat gezegd hebbende, dezelfde zogenaamde benchmarks laten teleurstellende resultaten zien voor de CPU-prestaties van de Snapdragon 8 Gen 4. Dat zou kunnen betekenen dat de Galaxy S25 Ultra niet veel sneller wordt dan de Galaxy S24 Ultra.

@negativeonehero eindigt zijn post op Twitter dan ook met de opmerking: "Als je CPU-prestaties belangrijk vindt, sla deze generatie dan maar over en wacht op de 8G5 [de Snapdragon 8 Gen 5]."

Zoals we ook al aangaven toen we de iPhone 16 verdedigden vanwege zijn gebrek aan prestatie-upgrades ten opzichte van de iPhone 15 Pro, hebben we misschien onderhand ook wel het punt bereikt waarop de snelheid van flagship toestellen niet meer drastisch zal toenemen bij een nieuwe generatie. Moeten deze apparaten eigenlijk ook nog wel sneller worden? De Galaxy S24 Ultra is al een van de krachtigste smartphones ooit en we gokken dat de meeste mensen er in de praktijk toch niets van zouden merken als de Galaxy S25 Ultra flinke CPU-verbeteringen zou krijgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zien nu dan ook veel liever dat Qualcomm zich focust op een verbeterde energie-efficiëntie bij zijn aankomende Snapdragon-processor. Wat we nu horen over de chip suggereert dus dat dit ook het geval is. We verwachten nog veel meer te horen over de Snapdragon 8 Gen 4 tijdens Qualcomms jaarlijkse Snapdragon Summit-evenement. We gokken dat we dit evenement rond oktober kunnen verwachten, dus hou tegen die tijd vooral onze website in de gaten voor meer informatie over de chip die misschien in jouw volgende smartphone zal zitten.