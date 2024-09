Apple Watch 10 krijgt misschien verbeterde sensoren en waterbestendigheid

We zitten helemaal klaar voor het Apple 'Glowtime'-evenement van vandaag, en een van de producten die gepresenteerd zal worden is de Apple Watch 10. Dit is een upgrade die volgens een nieuw rapport verbeterde sensoren en betere waterbestendigheid zal bieden.

Dit komt van "betrouwbare bronnen" die spraken met 9to5Mac, en blijkbaar krijgen de nieuwe modellen naast grotere schermen ook een verbeterde ECG en hartslagsensor die "nieuwe functies zal ontgrendelen en nauwkeurigere resultaten zal bieden".

Een van die nieuwe functies zal het detecteren van slaapapneu zijn, zegt 9to5Mac, iets dat ook is voorspeld door Mark Gurman van Bloomberg. Slaapapneu is een mogelijk ernstig probleem waarbij de ademhaling ’s nachts stopt en weer begint.

Hoewel de Apple Watch 10 je geen diagnose van slaapapneu kan geven, zal hij je volgens deze rapporten kunnen waarschuwen als je het mogelijk hebt, zodat je er met je arts over kunt praten en je grondig kunt laten onderzoeken.

Verbeterde waterbestendigheid

Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

Er komen nieuwe watch-faces aan, meldt 9to5Mac: 'Reflections' (die reageert op omgevingslicht) en 'Regatta' van Hermès, geïnspireerd door de gelijknamige zeilwedstrijd. Bij de 'Regatta'-watch-face kun je direct vanaf het scherm een timer starten.



Verbeterde waterbestendigheid is ook op komst. In tegenstelling tot de Apple Watch 9, zou de Apple Watch 10 de Depth-app krijgen, die momenteel exclusief is voor de Apple Watch Ultra en Apple Watch Ultra 2.

De nieuwe Apple Watch 10 zal naar verluidt gecertificeerd zijn voor watersporten die op hoge snelheid worden beoefend tot een diepte van 20 meter. Het is nog onduidelijk of de algemene waterbestendigheid van 50 meter van de Apple Watch 9 ook zal veranderen.

Volgens 9to5Mac zal het nieuwe horloge beschikbaar zijn in twee maten die iets groter zijn dan de huidige 41 mm en 45 mm modellen, met aanpassingen aan de resolutie.