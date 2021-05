Honor bevestigt: nieuwe Android smartphone komt met Google diensten

De nieuwste smartphones van Honor zouden zomaar eens in onze lijst met beste Android-smartphones terecht kunnen komen. Het bedrijf heeft namelijk bevestigd dat de Honor 50-serie Google-diensten aan boord heeft.

Medio 2019 kwam het nieuws naar buiten dat Amerikaanse bedrijven geen handel meer mochten drijven met Huawei, waaronder ook Honor viel. Hoewel de open source-versie van Android wel beschikbaar is voor iedereen, kreeg de Chinese fabrikant geen goedkeuring meer om Google-diensten te draaien. We hebben het dan over apps als Gmail, Google Play Store, YouTube, Google Maps en tal van andere software.

In 2020 besloot Huawei het submerk Honor van de hand te doen, met als positief gevolg dat dit merk nu wel weer smartphones mag uitbrengen met Google-diensten. Het nieuws is bekendgemaakt via het Duitse Twitter-account van Honor.

De tweet werd vrij snel weer verwijderd, maar gelukkig was GizmoChina er op tijd bij om er een screenshot van te maken. De tweet was een reactie op een vraag van iemand of er Google-apps aanwezig zijn bij de nieuwe Honor-telefoons. De vertaalde tweet luidt: "Ja, dat kunnen we bevestigen. Maar pssst, dat moet een verrassing zijn."

TechRadar heeft contact gezocht met Honor voor meer informatie hierover, en wat de reden is om de tweet te verwijderen. We updaten dit verhaal als we meer horen.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Honor weer gebruik zou gaan maken van Google-diensten door de verkoop van het bedrijf, maar dit is de eerste keer dat het hier zelf iets over naar buiten brengt. Het is goed nieuws voor iedereen die van Honor-smartphones houdt, maar niet zonder Google-diensten kan.

Google Mobile Services is een integraal onderdeel van Android-smartphones voor velen. Het is dan ook behoorlijk lastig om vandaag de dag Honor- en Huawei-smartphones aan te raden, aangezien de concurrentie wel over Google-diensten beschikt (of op iOS draait).

Een boost voor Honor

Het is een groot voordeel voor Honor dat er weer gebruikgemaakt mag worden van Google-diensten. Zo kan de fabrikant beter opboksen tegen andere grote Europese fabrikanten, waaronder OnePlus, Samsung en Google.

Honor houdt nog altijd vast aan zijn MagicUI-interface, wat een aangepaste versie is van Android met diverse eigen functies.

We hebben pas net de eerste details gehoord rondom de Honor 50. Vorige week bevestigde Honor dat het toestel gebruikmaakt van de nieuwe Snapdragon 778G-chipset.

Aan TechRadar is gemeld dat er in juni meer informatie naar buiten komt over de Honor 50-serie. We houden je in ieder geval op de hoogte!

Via XDA Developers