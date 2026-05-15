Honors 'Robot Phone' heeft nu een officiële releaseperiode van Q3 2026

Wij zagen Honors Robot Phone voor het laatst tijdens MWC 2026, maar toen leek het nog meer een soort concepttelefoon te zijn. Inmiddels heeft het unieke toestel echter een officiële releaseperiode gekregen.

We hebben nog geen specifieke datum, maar Honor heeft wel laten weten dat de Robot Phone ergens in Q3 van dit jaar zal lanceren. Dat betekent dus ergens tussen juli en september. Waarschijnlijk zal het toestel wel eerst in China lanceren, maar hopelijk volgt er daarna nog een wereldwijde release.

Deze aankondiging komt niet helemaal uit het niets, want de Robot Phone was ook al te bewonderen tijdens de 'China Night' van het Cannes Film Festival. Het toestel was daar aanwezig om de potentie van filmen op smartphones te benadrukken. De Robot Phone van Honor gebruikt namelijk een AI-gestuurde camera die vastzit aan een gimbal die ingebouwd is in de telefoon. Dit zorgt ervoor dat de (hoofd)camera boven de rest van het toestel kan uitsteken en ook helemaal rond kan draaien. Die bewegingsvrijheid en stabilisatie voor de hoofdcamera maken dit een interessante, veelzijdige tool voor filmen.

Geavanceerde technologie en samenwerking met Arri

Honor promoot zijn nieuwe telefoon als "de volgende evolutie van mobiel filmmaken en AI-hardware-innovatie”. De Robot Phone beschikt over features zoals een "ultra-compact 4DoF-gimbalsysteem dat bewegingscontrole van robotniveau levert”, wat te zien was tijdens Cannes, plus 'AI Object Tracking' en 'AI SpinShot', waardoor de camera mensen kan volgen en soepel kan draaien.

Het bedrijf greep ook meteen de kans om te benadrukken dat er hier sprake is van een samenwerking met Arri (een ontwikkelaar en fabrikant van professionele camera-apparatuur voor films). De Robot Phone zou "voor het eerst belangrijke elementen van Arri Image Science direct integreren in een consumentenapparaat".

Het lijkt er dus op dat Honors Robot Phone een krachtig apparaat wordt voor AI-filmmaken, maar dat klinkt tegelijkertijd als een redelijk niche focus. Nou zorgen het design en waarschijnlijk ook de prijs er natuurlijk ook al voor dat dit een redelijk niche product zal zijn.

Het wordt nog interessant om te zien of er inderdaad een brede, wereldwijde release zal zijn en hoeveel interesse er echt in dit toestel is, los van de mensen die potentie zien in de cameramogelijkheden van deze telefoon. Hier komen we als het goed is over een aantal maanden achter.