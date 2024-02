Samsung Galaxy Fit 3 is eindelijk officieel

Misschien heb je de eerdere geruchten al gelezen, maar nu is het eindelijk officieel: de Samsung Galaxy Fit 3 is gearriveerd. De nieuwe activity tracker van Samsung heeft dit keer een groter scherm van 1,6 inch en zit qua design daardoor dus een beetje tussen een activity tracker en een smartwatch in.

Dat nieuwe display is de meest opvallende upgrade ten opzichte van de Samsung Galaxy Fit 2. Dat vorige model kwam in september 2020 uit, dus het was inmiddels ook wel weer tijd voor een nieuw model.

Alle standaard features voor gezondheids- en fitnesstracking zijn hier aanwezig. De Galaxy Fit 3 kan dus je stappen tellen, en dingen zoals je zuurstofsaturatie, hartslag, stress en meer in de gaten houden. Daarnaast kan je ook meer dan 100 verschillende soorten sportactiviteiten tracken. Er is ook slaaptracking aanwezig met onder andere snurkdetectie en gepersonaliseerd slaapadvies.

De tracker heeft 5ATM- en IP68-certificeringen voor water- en stofbestendigheid, dus hij zal ook een plons in het water overleven (tot 50 meter diep voor 10 minuten of 1,5 meter diep voor 30 minuten). De Galaxy Fit 3 is volgens Samsung echter niet geschikt voor tijdens het duiken, op het strand of bij het zwembad.

Lange batterijduur

(Image credit: Michael Sawh)

Ondanks zijn grotere scherm, weet de Galaxy Fit 3 volgens Samsung toch nog tot 13 dagen aan batterijduur te leveren. We zullen natuurlijk zelf nog maar moeten kijken of dat accuraat is.

Je kan op de nieuwe tracker kiezen uit meer dan 100 verschillende wijzerplaten of je kan gewoon een van je eigen foto's als achtergrond gebruiken. Er zijn ook verschillende horlogebandjes om uit te kiezen en het apparaat zelf is beschikbaar in drie kleurvarianten: grijs, zilver en roségoud.

Er zitten nu ook wat extra veiligheidsfeatures aan boord die het benoemen waard zijn, namelijk valdetectie en een SOS voor noodtoestanden. Allebei deze features geven je de mogelijkheid om hulpdiensten in te schakelen via je verbonden smartphone.

De Samsung Galaxy Fit 3 zal vanaf 23 februari beschikbaar zijn in "geselecteerde markten". Hij lijkt in Nederland en België in ieder geval (nog) niet breed beschikbaar te zijn, maar hij is wel te pre-orderen bij Belsimpel/Gomibo voor 98,95 euro.