Aan de kant "gewone" OLED TV's, QD-OLED wordt misschien de nieuwe standaard in Hollywood

QD-OLED-technologie heeft zojuist een groot compliment gekregen dat zelfs de beste OLED TV-technologie nooit echt heeft gekregen. De technologie wordt namelijk de standaard displaytechnologie voor de filmindustrie. De beste Hollywood-filmmakers zullen deze technologie gaan gebruiken om te zien hoe hun films er bij jou in huis uit zouden moeten zien.

QD-OLED is een technologie die de normale OLED (organic light emitting diode) tv-technologie helderder maakt zonder de diepe zwartwaardes van OLED, waar traditionele LED-tv's niet eens bij in de buurt komen, aan te tasten. QD-OLED krijgt dit voor elkaar door het blauwe licht van OLED een boost te geven met een laag microscopische semiconductorkristallen genaamd 'Quantum Dots'. Die minuscule kristallen maken het licht nog intenser en filteren het om helderdere en levendigere kleuren te creëren dan op een normale OLED TV.

QD-OLED TV's zijn technisch gezien niet zo donker als normale OLED TV's, maar dat zullen de meeste mensen helemaal niet merken. Wat je wel zal merken, is de ongelofelijke helderheid van QD-OLED. Wij hebben eerder ook een Samsung QLED TV getest die Quantum Dots gebruikt en deze was zo helder dat je bijna het gevoel krijgt dat je zonnebrand op moet doen.

Wat heeft dit allemaal te maken met Hollywood? Het heeft te maken met het bewerkingsproces (post-productie) waarbij de filmmakers en het videobewerkingsteam een film of serie masteren en kleurcorrectie toepassen.

Wanneer een Hollywoodfilm wordt bewerkt, worden zijn kleurweergave en helderheid ook bepaald en dat gebeurt meestal op erg dure high-end displays zoals bijvoorbeeld Sony's BVM-X300 RGB OLED. Dat scherm heeft een maximale helderheid van 1.000 nits en dat is dan ook de reden waarom veel films en series in HDR ontworpen zijn voor displays met een maximale helderheid van 1.000 nits. Daar lijkt nu echter langzaamaan verandering in te komen, want er wordt inmiddels al een nieuwe professionele monitor met QD-OLED-technologie gebruikt in meerdere Hollywood-studio's. Met deze nieuwe technologie kunnen films dus veel feller worden gemaakt en optimaal gebruikmaken van de hogere helderheid van moderne high-end tv's.

Waarom is QD-OLED zo belangrijk?

Filmstudio's hebben eerder ook wel andere soorten tv's gebruikt om hun films en series op te testen. Je zal vast ook wel bijvoorbeeld een LG OLED, een Panasonic OLED of een Samsung OLED als secundair display kunnen vinden in de ruimtes waarin deze content wordt gemasterd, maar die displays zijn dan gewoon consumenten-tv's en niet professionele referentiemonitors. Als je deze tv's gebruikt voor professionele doeleinden dan moet je maar hopen dat jouw specifieke tv goed is afgesteld, want ze worden niet zo intensief getest en ingesteld als professionele monitors.

Daarom zijn er bedrijven zoals Flanders Scientific. Dit is een specialist op het gebied van professionele monitors en apparaten om accurate kleuren mee weer te geven. Zijn nieuwe XMP550 referentiemonitor is ontworpen om een accuraat beeld (van studiokwaliteit) te leveren. Het is een gekwalificeerde Dolby Vision-monitor voor het masteren van films en series en hij heeft een enorm hoge helderheid van 2.000 nits en een contrast van 2.000.000:1. Dit alles heeft de monitor te danken aan zijn Samsung Display QD-OLED-paneel. Bestaande HDR-formats hebben technisch gezien ondersteuning voor nog hogere helderheidsniveaus; bijvoorbeeld 10.000 nits in het geval van Dolby Vision. Toch is 2.000 nits meer dan genoeg voor nu, want niemand maakt momenteel ook tv's die 10.000 nits kunnen weergeven.

Als de filmstudio's dit display gaan omarmen en het lijkt erop dat veel studio's dat zullen doen, dan zal dat ongetwijfeld veranderen hoe films en series gemasterd worden voor tv's. Aangezien 2.000 nits-tv's zoals de Samsung S95C QD-OLED steeds populairder worden, zullen filmmakers steeds meer gebruik willen maken van die extra helderheid om hun creaties nog levendiger te maken. Voel je echter nog niet verplicht om meteen een QD-OLED met 2.000 nits aan te schaffen, maar weet wel dat de toekomst van HDR er helder uitziet dankzij QD-OLED.