Uitgelegd: De technologie achter de nieuwe fantastische QD-OLED TV van Samsung

Tijdens het testen van de Samsung S95C, onze eerste grondige blik op het tweede generatie OLED paneel met quantum dots (ook wel QD-OLED genoemd), werden twee dingen overduidelijk.

Ten eerste: het is een ongelooflijke tv die meer dan bevestigt dat QD-OLED-technologie het echte werk is. Ten tweede: het bereikt een niveau van verbetering ten opzichte van het debuut van QD-OLED in 2022 dat we niet voor mogelijk hadden gehouden in één enkele generatie.

Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor degenen die een van de beste tv's willen kopen. Maar het roept ook een vraag op: Hoe is zo'n verbetering precies mogelijk?

De zoektocht naar antwoorden begint bij Samsung Display, het onderdeel van Samsung dat de QD-OLED panelen produceert die in alle QD-OLED TV's van Samsung Electronics en Sony worden gebruikt.

De inspanningen van Samsung Display zijn de sleutel geweest tot de belangrijkste verbetering van de S95C ten opzichte van de Samsung S95B QD-OLED debutant van vorig jaar: een helderheidsverhoging van meer dan 30%.

Dit is een kolossale sprong voor de beste OLED TV's, waar de jaarlijkse vooruitgang in helderheid meestal wordt gemeten in tientallen in plaats van honderden nits. Het is genoeg om de contentverwerking van de S95C te transformeren en om het traditionele argument dat premium LCD TV's beter zijn dan OLED's voor goed belichte ruimtes te ondermijnen.

Hyped voor HyperEfficiency

De grootste bijdrage aan de helderheid van de S95C is het nieuwe 'HyperEfficient EL'-systeem. Dit verwijst naar verbeteringen aan de elektronentransportlaag van het QD-OLED paneel die de lichtabsorptie minimaliseert (zodat er minder licht 'verloren' gaat tijdens de reis van de lichtdiode naar het scherm) en de lichtresonantie verbetert. Deze vooruitgang levert zijn bijdrage aan de grotere helderheid van de S95C door de efficiëntie van het scherm te verbeteren en niet door het paneel meer energie te laten verbruiken of zijn organische elementen meer te belasten.

De tweede belangrijke stap van Samsung Display voor zijn 2023 QD-OLED-panelen is de introductie van een nieuw display-driven algoritme, IntelliSense AI Gen 2, dat de prestaties van elke pixel op het scherm in real-time kan voorspellen en monitoren, en die informatie vervolgens kan gebruiken om zowel het uiterlijk van elke pixel te optimaliseren als eventuele afwijkingen op te sporen en te corrigeren.

De helderheid en kleuren van de S95C zijn uitstekend, zelfs als je vanuit een extreme hoek kijkt. (Image credit: Future)

Samsung Display beweert dat het IntelliSense-systeem niet alleen de beeldkwaliteit verbetert, maar ook de levensduur van de S95C verlengt, waardoor deze ongeveer twee keer zo 'duurzaam' is als zijn voorganger. Dit betekent waarschijnlijk dat er een element van het IntelliSense AI Gen 2-systeem is dat zich richt op het bestrijden van permanente inbranding van beelden.

Het is de moeite waard om je er op dit punt aan te herinneren dat het grote technische verkoopargument van de QD-OLED-technologie, en zelfs de belangrijkste reden die Samsung Electronics aanvoert voor zijn besluit om terug te keren in de strijd om OLED TV's, is dat het kleuren creëert met behulp van een zuiver RGB-systeem, zonder het extra, mogelijk kleurvervuilende witte component dat wordt gebruikt in de WRGB-panelen van LG Display die onder meer worden gebruikt in de LG C3 en LG G3.

Dus de extra helderheid van de S95C zou moeten leiden tot meer kleurvolume: iets dat lijkt te worden bevestigd door hoe spectaculair de foto's van de S95C er tijdens onze tests uitzagen. Vooral met de extreme visuals van sommige van de huidige HDR-games.

Neural processor

De belangrijkste bijdrage van Samsung Electronics (het deel van het bedrijf dat de panelen in daadwerkelijke tv's stopt) aan de S95C, naast de Samsung Display hardwareverbeteringen, komt voort uit de nieuwste versie van de Neural Quantum 4K TV-processor. Deze biedt op een aantal belangrijke gebieden verbeteringen die de aangeboren talenten van QD-OLED beter benutten.

Om te beginnen wordt het aantal neurale netwerken, dat wordt gebruikt voor het verzamelen van de kennis die wordt toegepast voor het identificeren en optimaliseren van beeldbronnen, verhoogd tot 20. Dit maakt het veel efficiënter om in real time het beste te halen uit elke bron, maar het is vooral effectief bij het opschalen van HD-bronnen naar 4K. De nieuwe processor is veel slimmer in het maken van onderscheid tussen videoruis en echte beeldinformatie bij het uitzoeken hoe miljoenen pixels kunnen worden toegevoegd aan HD- en zelfs SD-bronnen.

De nieuwe processor zorgt ervoor dat details scherp zijn, zelfs in supercomplexe scènes als deze. (Image credit: Future)

De nieuwe processor introduceert ook 'perceptual color mapping', dat volgens Samsung is ontworpen om kleuren weer te geven op een manier die meer in overeenstemming is met hoe je ogen de echte wereld zien, en real depth enhancement, dat verschillende objecten in het beeld zoekt, hun relatieve gewicht en diepte berekent en hun uiterlijk subtiel manipuleert om het gevoel van diepte in het beeld te versterken. Nogmaals, gebaseerd op de manier waarop onze ogen de echte wereld waarnemen, aldus Samsung.

De meeste tv-merken maken natuurlijk grote claims over hun videoverwerkingssystemen als ze de kans krijgen. De Neural Quantum 4K-processor van Samsung lijkt echter daadwerkelijk te werken. Afgezien van de vraag hoe dicht de beelden van de S95C werkelijk bij de driedimensionale manier komen waarop onze ogen de echte wereld 'zien', bestaat er geen twijfel over dat de beelden van de S95C meer verfijnd zijn dan die van zijn 2022 QD-OLED voorganger in zowat elk opzicht, van kleur tot contrast en van ruisonderdrukking tot details.

De al even opmerkelijke verbeteringen die de nieuwe Micro Lens Array-technologie in de WRGB-wereld heeft gebracht, hebben de grote QD-OLED-voordelen van 2023 absoluut noodzakelijk gemaakt, waardoor een rivaliteit is ontstaan die van 2023 nu al een absoluut topjaar maakt voor fans van home entertainment. Het enige probleem met QD-OLED en MLA OLED is dat beide in 2023 zo veel verbeterd zijn, dat we nu naar 2024 moeten kijken om te zien welke schermtechnologie de beste verbeteringen doormaken.