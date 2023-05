OLED TV prijzen gaan flink dalen, maar misschien nog niet dit jaar

We hebben goed nieuws voor mensen die nog even aan het wachten zijn voordat ze een van de beste OLED TV's gaan kopen. De premium paneeltechnologie lijkt namelijk veel goedkoper te gaan worden vanaf volgend jaar.

Een nieuw verslag van marktanalisten bij DSCC geeft aan dat verbeterde efficiëntie en opbrengsten bij OLED TV-paneelfabrieken zouden moeten zorgen voor lagere productiekosten in de komende maanden (via FlatpanelsHD ). Dat betekent dat de prijs van de tv's zelf ook zou kunnen dalen.

Het verslag zegt dat de productiekosten per 55-inch OLED-paneel dit jaar zou gaan verminderen met ongeveer 20% vergeleken met 2022. Het gaat dan specifiek om de "witte OLED"-modellen die gemaakt worden door LG Display en die gebruikt worden in de grote meerderheid van de OLED TV's, waaronder de LG C3 OLED en LG G3 OLED. Een vergelijkbare daling van 20% voor de productiekosten wordt vervolgens ook weer in 2024 verwacht. De voorspellingen geven aan dat de kosten in 2025 en 2026 weer redelijk stabiel worden, maar die voorspellingen zullen waarschijnlijk nog wel veranderen naarmate we dichter bij die periode komen.

We zullen de effecten van deze veranderingen waarschijnlijk dus vanaf volgend jaar gaan merken. De prijzen zullen omlaag gaan gedurende de rest van dit jaar en dat betekent dat vooral tv's die in het nieuwe jaar worden gemaakt, kunnen profiteren van deze prijsdalingen. Het is ook mogelijk dat dit al een effect zal hebben tijdens 2023, zeker tegen het einde van het jaar (tijdens de periode van alle aanbiedingen).

Je kan dit eigenlijk ook een beetje zien als een terugkeer naar een meer normale situatie, want de productiekosten voor OLED-paneelfabrikanten waren in 2022 juist gestegen. Dat kwam door de lage vraag naar OLED TV's na de pandemie, want toen hadden veel mensen net hun tv geüpgraded.

Hoewel we natuurlijk niet zeker weten of (en we er ook eigenlijk niet vanuit gaan dat) alle gespaarde kosten ook doorberekend worden aan de consument. Het gaat hier natuurlijk om bedrijven die zoveel mogelijk geld willen verdienen. Hoe dan ook, het is toch goed nieuws voor mensen die een OLED-scherm van topkwaliteit willen, maar nog even aan het wachten zijn totdat dit soort tv's iets betaalbaarder zijn.

OLED TV's zijn de afgelopen jaren al langzamerhand wat goedkoper geworden. Het is namelijk niet meer zo shockerend om een OLED TV voor rond (of onder) de 1000 euro te zien. De dalingen zijn echter de laatste tijd wel weer een beetje gestagneerd en een aantal van de goedkoopste OLED TV's zijn verdwenen. Er is bijvoorbeeld nog geen opvolger verschenen van de LG A2. We hopen in ieder geval dus dat er inderdaad weer prijsdalingen aankomen en dat OLED TV's iets budgetvriendelijker worden.

QD-OLED wordt nog aantrekkelijker

Wat nog beter nieuws voor OLED-fans is, is dat we ook kunnen verwachten dat Samsung's concurrerende QD-OLED TV-paneeltechnologie als het goed is ook lagere productiekosten krijgt, nu het bedrijf grotere aantallen gaat produceren.

De DSCC voorspelt dat de 65-inch QD-OLED-panelen ongeveer 30% lagere productiekosten krijgen, dankzij de het efficiëntere gebruik van de bestaande productiefabrieken en de vergrote opbrengst (van 68% naar 84%). Wanneer de productieprocessen verbeterd worden, wordt de productie over het algemeen dus ook gewoon efficiënter en dat zorgt ervoor dat de kosten van een individueel paneel ook omlaag gaan.

Samsung QD-OLED-panelen kosten momenteel veel meer dan de meeste gewone OLED-panelen. Tv's zoals de Samsung S95C QD-OLED TV zijn dan wel erg premium, maar hopelijk kunnen we dit soort heldere en prachtige Quantum Dot-panelen binnenkort ook in handen krijgen voor midrange prijzen (of in ieder geval meer in de buurt van dat soort prijzen).