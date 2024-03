Amazon Lente Deals: onze top tien promo's in Nederland en België

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Van 20 tot en met 25 maart organiseert Amazon zijn Lente Deals in Nederland en België. Tijdens deze twee dagen kan je kortingen scoren op talloze producten, net zoals bij de Amazon Prime Days in juli. Het grote verschil is dat je geen Prime-abonnement nodig hebt om van de Lente Deals te genieten. Wij verzamelen hier onze top tien deals per land.

Hoewel je geen Prime-abonnement nodig hebt voor de Lente Deals, zijn voordelen zoals bezorging de volgende dag en gratis levering bij gelijk welk aankoopbedrag wel nog steeds exclusief voor abonnees.

Amazon Lente Deals in Nederland

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB07W8P4PDD%3Fth%3D1%26tag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Logitech Lift Vertical van €79,99 voor €59,99 Deze ergonomische, vertical muis van Logitech is een van de meest comfortabele computermuizen die je kan vinden. Er is zelfs een versie voor linkshandigen die van dezelfde korting geniet.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB0CCRZPKR1%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Sennheiser Momentum 4 Wireless van €279 voor €249,99 De Sennheiser Momentum 4 Wireless is een van de beste draadloze koptelefoons die er bestaan. Hij blinkt uit met zijn batterijduur van maar liefst 60 uur en topklasse noise-cancelling.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB07GS6ZB7T%3Fth%3D1%26tag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Logitech G502 Hero van €89,99 voor €43,90 Gamers die topprestaties willen aan een lage prijs, moeten de Logitech G502 Hero overwegen. Deze bekabelde muis heeft een hoge DPI van 25.600, subtiele RGB-verlichting en werkt met zowel Windows als Mac.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB09WMJCQRM%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Anker Soundcore Sport X10 van €79,99 voor €59,99 Deze sportoordopjes van Anker blijven extra goed zitten dankzij hun flexibele oorhaken. Verder zijn ze bestand tegen zweet en zware regen, kan je acht uur luisteren met een volle batterij en geniet je van muziek met veel bass dankzij de BassUp-technologie.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB08XQ2LM7L%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Baseus 20.000mAh powerbank van €74,99 voor €63,74 Met een capaciteit van 20.000mAh, drie aansluitingen voor apparaten en ondersteuning voor 65W-snelladen is deze powerbank van Baseus geschikt voor vrijwel elke situatie. Hij kan zelfs laptops opladen die een USB-C-oplaadpoort gebruiken.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB0BTM7BCWR%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Jabra Elite 4 van €99,99 voor €59,99 Voor dit geld ga je geen betere draadloze oordopjes met noise-cancelling vinden. De Jabra Elite 4 werken met zowel Android-smartphones als iPhones, gaan 5 uur meet op een volle batterij, hebben verwisselbare siliconen dopjes en natuurlijk active noise-cancelling.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB0BGL5L37R%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Jabra Elite 5 van €149,99 voor €89,99 Is je budget iets groter, dan kan je de Jabra Elite 5 in huis halen. Dit zijn de opvolgers van de Elite 4 hierboven en ze bieden extra batterij, verbeterde noise-cancelling, sterkere audio en multi-point connectiviteit zodat je met twee apparaten tegelijkertijd verbinding kan maken.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB07W6HZ85B%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Ultimate Ears Wonderboom 3 van €99,99 voor €69,9 Op zoek naar de perfecte Bluetooth-speaker voor strand- en zwembadfeestjes? Dan is de Wonderboom 3 misschien precies wat je zoekt want hij biedt niet alleen 360°-audio, maar is ook volledig waterbestendig en blijft zelfs (eventjes) drijven.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.nl%2Fdp%2FB0C4MZBCVK%3Ftag%3Dtech0e9000b-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon NL"" target="_blank">Eufy Clean X8 Pro van €448 voor €299 Dankzij zijn hoge zuigkracht en handige rolborstel is de Eufy Clean X8 Pro een must voor elk huishouden met harige viervoeters. In de app kan je eenvoudig schoonmaakbeurten starten, kamers indelen, verboden zones aanduiden, routines aanmaken en meer.

Amazon Prime Big Deal Days in België

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2F-%2Fnl%2FXiaomi-Redmi-Note-Pro-zwart%2Fdp%2FB0CLLXLH1F%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Redmi Note 13 Pro Plus van €449,9 voor €399,9 Voor 400 euro zijn er weinig smartphones die kunnen tippen aan de camerakwaliteit, prestaties en het stevige ontwerp van de Redmi Note 13 Pro Plus. Je hebt nu al voor minder dan 400 euro en ook de <a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2F-%2Fnl%2FXiaomi-Redmi-Note-Pro-zwart%2Fdp%2FB0CLLX2GW6%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">versie met 512 GB opslag geniet van korting.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB07W4DGC27%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Logitech Lift Vertical van €56,99 voor €51,99 Deze ergonomische, vertical muis van Logitech is een van de meest comfortabele computermuizen die je kan vinden. Er is zelfs een versie voor linkshandigen die van dezelfde korting geniet.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB0CCRZPKR1%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Sennheiser Momentum 4 Wireless van €270,32 voor €249,99 De Sennheiser Momentum 4 Wireless is een van de beste draadloze koptelefoons die er bestaan. Hij blinkt uit met zijn batterijduur van maar liefst 60 uur en topklasse noise-cancelling.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB07GS6ZB7T%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Logitech G502 Hero van €89,99 voor €34,99 Gamers die topprestaties willen aan een lage prijs, moeten de Logitech G502 Hero overwegen. Deze bekabelde muis heeft een hoge DPI van 25.600, subtiele RGB-verlichting en werkt met zowel Windows als Mac.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB09WMJCQRM%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Anker Soundcore Sport X10 van €79,99 voor €59,99 Deze sportoordopjes van Anker blijven extra goed zitten dankzij hun flexibele oorhaken. Verder zijn ze bestand tegen zweet en zware regen, kan je acht uur luisteren met een volle batterij en geniet je van muziek met veel bass dankzij de BassUp-technologie.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB08XQ2LM7L%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Baseus 20.000mAh powerbank van €68,99 voor €50,4 Met een capaciteit van 20.000mAh, drie aansluitingen voor apparaten en ondersteuning voor 65W-snelladen is deze powerbank van Baseus geschikt voor vrijwel elke situatie. Hij kan zelfs laptops opladen die een USB-C-oplaadpoort gebruiken.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB0BTM7BCWR%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Jabra Elite 4 van €99,99 voor €59 Voor dit geld ga je geen betere draadloze oordopjes met noise-cancelling vinden. De Jabra Elite 4 werken met zowel Android-smartphones als iPhones, gaan 5 uur meet op een volle batterij, hebben verwisselbare siliconen dopjes en natuurlijk active noise-cancelling.

<a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=8428&GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com.be%2Fdp%2FB0BJVQNKQ5%3Ftag%3Dtech0be-21%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-21" data-link-merchant="Amazon BE"" target="_blank">Polar Ignite 3 van €261,15 voor €235 De Polar Ignite 3 is een stijlvol sporthorloge met AMOLED-scherm en uitgebreide tracking. Dankzij de ingebouwde gps en spraakbegeleiding kan je probleemloos hardlopen zonder je telefoon mee te nemen.