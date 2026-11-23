2026 is weer een geweldig jaar voor OLED TV's. We hebben dit jaar al veel van de beste OLED TV's kunnen testen. Nu er weer volop Black Friday-deals verschijnen krijg je de kans om sommige van deze tv's met een leuke korting in huis te halen.

Om je te helpen bij het kiezen van de juiste tv hebben we hier drie OLED TV's naast elkaar gezet die allemaal vijf sterren hebben gekregen in onze reviews. Afhankelijk van de uiteindelijke deals kunnen dit ook wel eens sommige van de beste tv's zijn om tijdens Black Friday in huis te halen.

Onze keuzes voor deze vergelijking zijn: de LG C6 (onze beste tv van 2026 en dus ook winnaar van tv van het jaar bij de TechRadar Choice Awards), de LG G6 (LG’s flagship OLED TV van 2026) en de Samsung S90H (de directe rivaal van de C6, met vooral fantastische prestaties in felverlichte ruimtes).

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Je vraagt je misschien af waarom we niet ook de Samsung S99H hebben toegevoegd aan deze vergelijking. Dat is Samsungs directe concurrent voor de LG G6. Nou, toen we de G6 en S99H eerder al met elkaar vergeleken, was de G6 toch wel duidelijk onze favoriet. Daarbij denken we toch echt dat deze drie tv's die we hebben gekozen de mogelijkheid hebben om tijdens Black Friday de beste prijs-kwaliteit voor OLED TV's te kunnen bieden.

Beeldkwaliteit

Image 1 of 2 Met alle drie de tv's in hun Filmmaker-modus zien de kleuren er op de S90H (rechts) een beetje flets uit vergeleken met op de G6 (links) en C6 (midden). (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Het wisselen naar de Film-modus op de S90H (rechts) voegt wat meer helderheid toe aan zijn kleuren, maar die zijn er dan nog steeds niet zo rijk uit als bij de G6 en C6. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

s Laten we maar beginnen met de helderheid van de tv's. De G6 levert de hoogste gemeten helderheid van de drie, met een HDR-piekhelderheid van 2.475 nits. Daarna volgt de S90H met 1.689 nits en dan de C6 met 1.427 nits. Daarbij stonden alle drie de tv's in hun Filmmaker-modus. Qua fullscreen HDR-helderheid hadden we te maken met 451 nits bij de G6, 305 nits bij de S90H en 241 nits bij de C6. Op papier is de G6 dus duidelijk de felste tv.

Wanneer je in een felverlichte ruimte tv wil kunnen kijken, is die G6 echter niet meteen per se de beste optie. De S90H weet namelijk fantastisch om te gaan met weerspiegelingen dankzij zijn antireflectielaag. Voor een glanzende OLED TV weet de G6 echter ook heel goed met weerspiegelingen om te gaan. LG's topmodel weet dieper zwartwaarden geweldig te behouden terwijl tegelijkertijd reflecties dus ook verminderd worden. Ondanks Samsungs zeer effectieve 'Glare Free'-technologie was de G6 eerder ook al onze keuze voor de beste OLED TV in een felverlichte kamer toen we deze met de S99H vergeleken. Helaas is dit onderdeel wel iets waar de C6 wat meer moeite mee heeft. Die laat tijdens sommige scènes toch wel wat meer weerspiegelingen zien.

Toen we ook echt wat content gingen vergelijken op de tv's, was het meteen te merken dat de G6 inderdaad de felste tv is, maar de C6 kwam in sommige scènes nog verrassend dicht in de buurt. Het wit van de Mach 5 in Speed Racer spatte bij alle drie de tv's van het scherm af, maar de witte highlights waren uiteindelijk toch wel het felst op de G6. De C6 had een vergelijkbare waargenomen helderheid, ook al is het verschil in gemeten HDR-piekhelderheid dus bijna 1.000 nits.

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De S90H ziet er in vergelijking met de twee LG-tv's in zijn Filmmaker-modus een beetje donkerder uit. De LG-tv's gebruiken allebei dezelfde 'Alpha 11 Gen 3 AI Processor' en die biedt een extra helderheid die kan worden ingezet om voor highlights met wat meer impact te zorgen. Toen we de S90H overschakelden naar zijn Film-modus kon hij qua helderheid wel beter concurreren met de G6, maar zagen de witte tinten er helaas soms wat overdreven uit.

De S90H (rechts) kan je het beste in zijn Film-modus zetten voor kleurrijke, felle films zoals Speed Racer. (Image credit: Warner Bros / Future)

Kleurreproductie is uitstekend op alle drie de tv's. Toen we nog steeds naar Speed Racer aan het kijken waren, zagen we dat de G6 de groene, gele en roze tinten in het huis van de Racer-familie heel mooi levendig wist weer te geven. De C6 kwam hier ook erg dicht in de buurt. De S90H zag er in vergelijking (in zijn Filmmaker-modus) een beetje flets uit. Overschakelen naar de Film-modus zorgde voor een duidelijkere verbetering dankzij de extra helderheid die deze modus introduceert. Alle drie de tv's wisten verder huidtinten natuurlijk weer te geven, maar bij de G6 zagen ze er het meest accuraat uit. Op de C6 zagen ze er soms iets te rood uit.

Toen we wisselden naar The Super Mario Galaxy Movie, zagen we bij alle drie de schermen de kleuren weer echt van het scherm afspatten. Toen ze allemaal in hun Filmmaker-modus stonden, boden de G6 en C6 wel weer levendigere, fellere kleuren. Dat was bijvoorbeeld te zien bij de lichamen van de Luma's, bij de overalls van Mario en Luigi en bij de kleuren van de hoofden en lichamen van de Toads. Kleuren zagen er op de S90H weer natuurlijk uit, maar weer een beetje flets. De Film-modus was hier dus ook opnieuw de betere optie.

De G6 liet duidelijk de meest levendige kleuren zien bij het bekijken van films, maar uiteindelijk waren we dus erg onder de indruk van hoe dicht de C6 hierbij in de buurt wist te komen. Ook die tv levert prachtige, rijke kleuren.

Alle drie de tv's tonen een uitstekend contrast voor donkere films zoals The Batman, maar de helderheid van de G6 (links) maakt donkere tinten soms ook iets feller, terwijl beelden er op de C6 (midden) en S90H (rechts) iets beter gebalanceerd uitzien. (Image credit: Warner Bros / Future)

De drie tv's lieten allemaal een sterk contrast zien bij het bekijken van donkere scènes. In een scène uit The Batman waarin Bruce aan het werk is in de Batcave, zagen we bij alle drie de tv's een uitstekende balans tussen de lichte tinten van de lampen en monitors en de donkere tinten van het bureau en de muren. De C6 vertoonde hier het meest natuurlijke contrast. Bij de G6 zagen sommige donkere tinten er iets te fel uit en de S90H vertoonde soms wat 'black crush' (verlies van detail).

Bij het bekijken van Project Hail Mary wist de S90H verrassend genoeg de diepste en meest authentieke zwartwaardes te bieden bij shots in de ruimte. In het verleden merkten we dat Samsungs OLED Glare Free-scherm een negatieve impact kon hebben op zwartwaardes. Hoewel er nu nog steeds af en toe sprake was van wat black crush, zagen beelden er hierbij op de S90H dus over het algemeen authentieker uit dan op de G6 en C6.

Geluidskwaliteit

Alle drie de tv's kunnen toch wel goed een soundbar gebruiken, maar we merkten wel wat opvallende dingen tijdens onze geluidstesten. (Image credit: Warner Bros / Future)

Om het ingebouwde geluid van de tv's te testen hebben we de achtervolgingsscène met de Batmobile uit The Batman gebruikt. Het toevoegen van een van de beste soundbars aan een setup met een tv uit deze vergelijking is zeker geen overbodige luxe. Dan krijg je ten minste een geluidskwaliteit die past bij de prachtige beeldkwaliteit. Toch vielen er een paar dingen op tijdens onze testen.

We hebben de 'AI Sound'-modi van de tv's vooral met elkaar vergeleken, want de standaard geluidsmodi waren bij alle tv's niet echt heel overtuigend. We werden aangenaam verrast door de krachtige bas van de C6 en S90H. Ze wisten allebei de grommende motor van de Batmobile krachtiger weer te geven dan de G6. De G6 was in vergelijking een beetje teleurstellend.

Toen de Batmobile door het verkeer heen bewoog, wisten alle tv's die accuraat weer te geven. De geluiden van piepende banden en toeterende auto's worden goed gepositioneerd aan de hand van de actie in beeld. Opnieuw wist de S90H ons te verrassen met hoe effectief geluiden gepositioneerd werden in vergelijking met het effect bij de LG-tv's, hoewel die ook degelijke prestaties leveren.

Je geniet bij alle modellen van een gedetailleerd geluid. Tijdens de scène werden de geluiden van botsingen, schrapend metaal en vliegende kogels goed weergegeven. We merkten dat de S90H het minst brede geluid leverde. Ook konden geluiden wat schel klinken bij hogere volumes. Het geluid van de twee LG-tv's leek wat meer buiten de tv zelf te verspreiden. Toch was het wel verrassend om te horen hoe vlak de G6 soms klonk. De S90H wist een mooi krachtig geluid recht vooruit te leveren, maar het is dus wel jammer dat het geluidsbeeld niet wat breder is.

Gaming

De tv's leveren alle drie uitstekende prestaties bij gaming. Je krijgt elke feature die je maar nodig hebt. (Image credit: Future)

Dit zijn drie van de beste gaming-tv's die je momenteel kan kopen. Je krijgt bij alle modellen een groot aanbod aan features, waaronder ondersteuning voor 4K/165Hz, volledige VRR (met AMD FreeSync en Nvidia G-Sync) en ALLM. De twee LG-tv's ondersteunen daarnaast Dolby Vision-gaming, terwijl de S90H HDR10+-gaming ondersteunt.

Bij het spelen van Battlefield V op de tv's genoten we van soepele, scherpe beelden. Snelle bewegingen en chaotische actie waren geen probleem voor deze tv's. Dat kwam niet echt als een verassing. Alle modellen in deze vergelijking adverteren een input lag van minder dan 9,5 ms bij 4K/60Hz en minder dan 5 ms bij 1080p/120Hz. Dat zijn uitstekende getallen.

Bij gaming genoten we van dezelfde beeldkwaliteit als bij het bekijken van films. De twee LG-tv's leverden weer meer levendige kleuren, wat goed te zien was bij de rode en gele tinten in de bomen tijdens een bepaalde missie, maar de S90H demonstreerde dan weer scherpere texturen die wat extra diepte aan beelden toevoegden. In de Game-modus was de extra helderheid van de G6 duidelijk te merken, maar geen enkele tv in deze vergelijking zal je teleurstellen op het gebied van gaming.

De beste koop tijdens Black Friday

(Image credit: Future)

Over het algemeen zijn deze tv's alle drie uitstekende keuzes. Ze hebben niet voor niets allemaal vijf sterren gekregen in onze reviews. Maar waar kan je het beste voor kiezen tijdens Black Friday?

Op dit moment vind je een 55-inch LG G6 al voor tussen de 1.600 en 1.800 euro (bij bekende retailers). Een C6 van hetzelfde formaat kost je gemiddeld tussen de 1.200 en 1.400 euro en de S90H vind je momenteel voor tussen de 1.200 en 1.300 euro.

De S90H is bij dat formaat dus het goedkoopst, maar we verwachten dat al deze modellen tijdens de rest van de Black Friday-periode nog wel wat leuke deals kunnen krijgen. Uiteindelijk moet je natuurlijk vooral rekening houden met je portemonnee, maar wij vinden dat de LG C6 de beste prijs-kwaliteit biedt van deze drie opties. Hij levert iets consistentere prestaties en komt aardig in de buurt van de flagship G6 op het gebied van beeldkwaliteit. Vorig jaar zagen we voor de LG C5 ook erg interessante deals rond Black Friday, dus als dat dit jaar ook bij het nieuwe model het geval is, dan is dit zeker een geweldige keuze dankzij de goede balans tussen prijs, prestaties en features. Het is voor ons de duidelijke winnaar.