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Het Black Friday-seizoen is volop bezig en ongeveer elk denkbaar product krijgt korting. Traditiegetrouw krijgen tv's hoge kortingen en ondanks de stijgende prijzen van onder andere smartphones en laptops zijn de tv-deals erg interessant. Of je nu een kleine OLED TV wil voor in je slaapkamer of een joekel van een tv voor in de woonkamer, er is een Black Friday-deal voor jou.

Als je al langer onze Black Friday-artikelen leest, komt deze uitspraak je wellicht bekend voor: niet elke deal, is een goede deal. Het is niet omdat een product een hoge korting heeft dat je het moet kopen. Wij testen al jaren tv's in verschillende prijsklasse en kunnen daarom een goede van een slechte tv onderscheiden.

Het gebeurt niet vaak dat mijn persoonlijke topfavoriet korting krijgt, maar nu is het toch zo. Mijn favoriete tv van dit jaar (met grote voorsprong) is de Samsung S90H. Dit is hun middenklasse OLED TV voor 2026 die zoveel goed doet dat hij meer waar voor zijn geld biedt dat de Samsung S99H, het topmodel van dit jaar.

Waarom valt deze tv op?

(Image credit: Blue Pixl Media)

De Samsung S90H is in zekere zin een primeur voor het merk. Het topmodel van hun OLED TV's heeft al enkele jaren de zogenaamde OLED Glare Free-technologie. Dit is een matte laag die bovenop het scherm zit en reflecties tegengaat. Dit is vooral effectief tegen lichtreflecties, zoals lampen in de kamer of zonlicht, en tot nu toe is er geen enkele andere fabrikant die een gelijkaardige oplossing aanbiedt. De Samsung S90H is nu de eerste middenklasse OLED TV met dit unieke scherm.

Samsung gaf tijdens een van mijn demosessies aan dat dit precies dezelfde OLED Glare Free-laag is die de duurdere Samsung S99H heeft. Dat werd ook in de praktijktesten duidelijk. De tv ging net zo goed om met lichtreflecties als het topmodel. Alleen de piekhelderheid is ietsje lager, maar het is de OLED Glare Free-laag die het zware werk verricht. Je hebt hier nu dus een goedkopere OLED TV die je perfect kan zien in lichte kamers.

Vervolgens zijn er nog andere overeenkomsten met het topmodel. Zo heeft de Samsung S90H vier HDMI 2.1-poorten die allemaal 4K/165Hz ondersteunen. Voor gamers met meerdere consoles en/of een gaming-pc is dit een groot pluspunt. Gooi daar nog een handige game hub en lage input lag bovenop en je hebt helemaal niets te klagen.

Ten slotte doet de Samsung S90H zelfs één ding beter dan de S99H. Deze tv is in meer formaten beschikbaar, van een kleine 42 inch tot een enorme 83 inch. Momenteel krijgt elk formaat Black Friday-korting. Naar mijn mening is de 55-inch versie momenteel het best geprijsd. Bovendien krijg je nu op sommige plaatsen bundelkorting met de Samsung HW-QS90H, mijn favoriete soundbar tot nu toe.

Black Friday-deals op de Samsung S90H

Liever een schilderij aan je muur?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Een andere Samsung-tv die ik dit jaar heb getest, is The Frame Pro. Dit is een zogenaamde lifestyle-tv die ook een mat, antireflecterend scherm heeft. Dit is echter een slechter edge-lit mini-LED-paneel en je offert hier flink wat beeldkwaliteit op ten opzichte van de Samsung S90H.

Het voordeel van The Frame Pro is dat hij het pronkstuk van je woonkamer kan zijn door de Art Mode. Wanneer je hem niet gebruikt, kan deze tv kunstwerken weergeven. Door het matte scherm lijkt het bovendien op een echt schilderij en niet op een tv. Als je dus niet per se het beste beeld wil hebben, maar wel een tv die echt deel uitmaakt van en opgaat in je interieur, kan The Frame Pro interessanter zijn.

Ten slotte nog een kleine disclaimer voor gamers. The Frame Pro maakt gebruik van een draadloze One Connect Box waarin alle kabels zitten. Dat zorgt enerzijds voor minder rommel en anderzijds voor een veel hogere input lag in games. Dit kan een probleem vormen voor gamers die vaak snelle (online) shooters zoals Fortnite spelen.