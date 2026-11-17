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Als je onze tv-reviews leest, is er één onderdeel dat overal hetzelfde is. Geen enkele tv weet namelijk audio te leveren die overeenkomt met de beeldkwaliteit. We raden daarom vrijwel altijd aan om te investeren in een degelijke soundbar. Zelfs een goedkope soundbar klinkt vaak beter dan de ingebouwde speakers van je tv.

Soundbars zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Ik heb bijvoorbeeld al hele geluidsinstallaties met een subwoofer en achterspeakers getest, zoals de Samsung HW-Q930F. Anderzijds ga ik ook aan de slag met kleine soundbars zonder extra speakers, zoals de Sennheiser Ambeo Mini.

Soundbars met sub en achterspeakers klinken natuurlijk beter, maar niet iedereen wil en kan die extra speakers in hun woonkamer neerzetten. Precies daarom was ik enthousiast toen Samsung eerder dit jaar hun nieuwe all-in-one soundbar onthulde, de Samsung HW-QS90H. Dit model moet de strijd aangaan met bekende spelers als de Sonos Arc Ultra en biedt unieke voordelen binnen het Samsung-ecosysteem. Zo heeft deze soundbar Q-Symphony. Hierdoor kan de hij samenwerken met de ingebouwde speakers van recente Samsung-tv's (2021 en later).

Waarom is deze soundbar interessant?

De installatie van de Samsung HW-QS90H is nog eenvoudiger dan die van oudere Samsung-soundbars. Voorheen moest je namelijk de SmartThings-app gebruiken waarin alle smart home-apparaten van het merk zitten. Sinds dit jaar is er de Samsung Sound-app, die specifiek voor de soundbars en wifispeakers is bedoeld. Dit maakt zowel de installatie als het aanpassen van instellingen gebruiksvriendelijker.

Het geluid is veruit het belangrijkste onderdeel van een soundbar. Hoewel dit een losse soundbar zonder sub is, heeft Samsung wel slimme trucjes toegepast om de basweergave krachtig te maken. De Samsung HW-QS90H heeft 7.1.2 luidsprekerkanalen en dertien speakers, waarvan vier woofers voor de bas. Er is vervolgens ondersteuning voor Dolby Atmos, DTS:X en Eclipsa Audio. Die laatste is momenteel nog niet heel nuttig, maar daar zou de komende jaren verandering in komen. Het is alleszins toekomstbestendig.

Verder zijn de gebruikelijke audiofuncties van Samsung aanwezig. Denk aan SpaceFit Sound Pro, dat de kamer analyseert en het geluid afstemt op de ruimte. Daarnaast kan je stemmen helderder maken met Active Voice Amplifier Pro. Een nieuwe functie is Sound Elevation, die het middenkanaal hoger plaatst zodat het lijkt alsof het geluid uit de tv komt en niet uit de soundbar. Auto Volume (een van mijn persoonlijke favorieten) houdt het volume dan weer consistent over verschillende bronnen.

De Samsung HW-QS90H weet een breed, rijk en gedetailleerd geluid te produceren en met AI Adaptive Sound moest ik nooit handmatig de geluidsinstellingen aanpassen. De trucjes voor de basweergave werpen hun vruchten af, want effecten als brommende motoren, explosies en gierende banden klinken heel overtuigd. De hoogte-effecten bij Dolby Atmos-audio komen ook goed tot hun recht. De soundbar slaagt er alleen niet in om geluiden achter je goed weer te geven. Dat is ook logisch omdat geen enkele soundbar zonder fysieke achterspeakers dit kan.

(Image credit: Blue Pixl Media)

De grootste concurrent van de Samsung HW-QS90H is de Sonos Arc Ultra. Die weet een gelijkaardig geluid te produceren en is vooral handig als je al in het Sonos-ecosysteem zit. De reden dat mijn voorkeur naar de soundbar van Samsung uitgaat, is de prijs. De adviesprijs van de Sonos Arc Ultra bedraagt inmiddels (na een prijsstijging) 1.099 euro, terwijl de Samsung HW-QS90H een adviesprijs van 899 euro heeft.

Momenteel krijgen beide soundbars Black Friday-korting en dan wordt de Samsung zelfs nog interessanter. Voor een Sonos Arc Ultra ben je nu ongeveer 850 euro kwijt, terwijl de all-in-one soundbar van Samsung nog maar 599 euro kost. Twijfel echter niet te lang, want bij sommige retailers is de HW-QS90H al uitverkocht. De nieuwe voorraad zal er wellicht ook pas zijn na Black Friday. Hieronder zie je waar de soundbar nog voorradig is.

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Mag het wat kleiner zijn?

(Image credit: Future)

Hoewel de Samsung HW-QS90H een all-in-one soundbar is, is het wel een grote soundbar. Ook daar heeft niet iedereen de ruimte voor. Als je een kleinere soundbar wil zonder al te veel geluidskwaliteit op te offeren, was de Sennheiser Ambeo Mini interessant. Die is echter niet meer heel goed verkrijgbaar en vaak betaal je er de volle mep voor.

Daarom raad ik nu de nieuwe Sonos Beam Ultra aan. Tijdens onze testen werd al snel duidelijk dat deze kleine soundbar niet moet onderdoen voor kleppers als de Sonos Arc Ultra. Met zijn 7.1.2-kanaals systeem met negen drivers, waaronder fysieke omhooggerichte drivers, weet de Beam Ultra bijvoorbeeld een verrassend sterk Dolby Atmos-geluid te creëren.

Het enige nadeel is dat deze soundbar nog te nieuw is om korting te krijgen en dat je er momenteel meer voor betaalt dan voor de all-in-one soundbar van Samsung. Die blijft daarom mijn aanrader, tenzij het grote formaat echt niet past onder je tv.