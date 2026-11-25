Je moest geen kenner zijn om te voorspellen wat de smartwatch-plannen van Samsung zijn. Al bijna tien jaar lanceert het merk nieuwe smartwatches in de zomer. Zo bracht het deze zomer nog de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 uit. Daar komt volgend jaar wellicht verandering in.

Betrouwbare bronnen geven aan dat de Samsung Galaxy Watch 10 pas in 2028 zal uitkomen. Samsung neemt dus een jaartje pauze. De voornaamste reden daarvoor zijn (opnieuw) stijgende kosten voor opslag, geheugen en chips, want ook in smartwatches hebben die onderdelen nodig om te kunnen werken. Daarnaast zou de Galaxy Watch 9 minder goed verkopen dan gehoopt.

De oorzaak voor die slechtere verkoop wordt door velen bij de hogere adviesprijs gelegd. Toch is Samsung deels zelf verantwoordelijk hiervoor. Veel nieuwe functies van de Galaxy Watch 9 komen namelijk ook naar oudere Galaxy Watches via een software-update, waardoor de nood aan een nieuw horloge kleiner wordt.

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Ten slotte wil dat niet zeggen dat de hele smartwatch-afdeling een jaar pauze neemt. Samsung zou namelijk wel nog nieuwe functies voor hun recente smartwatches ontwikkelen die via een software-update beschikbaar zullen worden. Als dat klopt, verwachten we op basis van voorgaande lanceringen dat die update in de loop van de zomer van 2027 verschijnt.