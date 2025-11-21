Ik draag al jaren een Garmin en deze horloges zou ik zelf kopen tijdens Black Friday

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Als je al even in de sporthorlogewereld meedraait, weet je dat Garmin zo’n merk is waar sporters bijna automatisch naartoe groeien. Je begint misschien ooit met een Fitbit of Apple Watch, maar op het moment dat je training serieuzer wordt, je je slaap écht wilt begrijpen of je runs wilt analyseren alsof ze onderdeel zijn van een marathonvoorbereiding, kom je bijna onvermijdelijk bij Garmin terecht.

Probleem: Garmins zijn verkrijgbaar in allerlei maten en prijzen, maar de absolute top is normaal gesproken duur. Heel duur, soms. Daarom is Black Friday hét moment waarop je als sporter kunt instappen op elk niveau zonder te huilen als je op je bankrekening kijkt.

Dit jaar zijn er een paar verrassend sterke deals opgedoken, niet alleen op de bekende allrounders, maar ook op modellen die normaal amper zakken in prijs. En omdat ik (samen met collega's) zelf al jaren met Garmin train en test, van de compacte lifestyle-modellen tot de premiumhorloges, zie je nu meteen welke kortingen het waard zijn en welke je kunt laten liggen. Deze drie kortingen zijn wél echt de moeite: precies de modellen die ik vaker aanbeveel aan zowel beginners als sporters die hun tracking serieus nemen.

Waarom Garmin nog steeds de absolute top is

(Image credit: Garmin)

Garmin blijft marktleider omdat het merk één ding beter doet dan vrijwel iedereen: het zijn in de eerste plaats sporthorloges en niet per se smartwatches. Dat begint al bij de batterij, die dagen tot soms weken meegaat: iets waar Apple, Google en Samsung simpelweg alleen maar van kunnen dromen. Maar het gaat verder dan dat. Garmin stuurt je geen “leuke inzichten” of de mogelijkheid om je ringen te sluiten, maar echte sportdata waar je iets aan hebt: training load, VO₂ max, HRV-status, hersteladvies, nauwkeurige gps die ook in drukke steden ervoor zorgt dat je op jouw kaart niet dwars door een flatgebouw rent en een ecosysteem dat je progressie op lange termijn inzichtelijk maakt.

Merken zoals Fitbit blijven vooral sterk in toegankelijkheid en eenvoud, maar missen de diepgang die je nodig hebt als je doelgericht traint. Laten we het al helemaal niet hebben over het feit dat je zonder Fitbit Premium nergens komt. Apple heeft dan weer geweldige smartwatch-features, maar voelt als sporthorloge niet helemaal compleet en dan nog blijft de batterij erg achter.

Garmin is het enige merk dat dit allemaal combineert: serieuze tracking, fantastische hardware en een app die tot nu toe nog steeds onovertroffen is. Het is die balans die ervoor zorgt dat, of je nu drie keer per week loopt of traint voor je eerste halve marathon, een Garmin jarenlang met je meegroeit.

Korting op Garmin-horloges

Garmin Vivoactive 5 van €299 voor €175 [NL] <p>De Vivoactive 5 is een slank horloge dat je algemene gezondheid in de gaten houdt en uitgebreide slaaptracking biedt. Het heldere AMOLED-scherm is altijd goed leesbaar, de batterij gaat 11 dagen mee en er is ondersteuning voor Garmin Pay. Je kan ook nummers van je favoriete streamingdiensten naar het horloge downloaden en offline beluisteren, zonder smartphone in de buurt.<p><em>(<a href="https://www.awin1.com/awclick.php?awinmid=85165&awinaffid=103504&clickref=hawk-custom-tracking&p=https%3A%2F%2Fwww.coolblue.be%2Fnl%2Fproduct%2F936078%2Fgarmin-vivoactive-5-zwart.html" target="_blank"><em>Ook in BE<em>) De Vivoactive 5 is een slank horloge dat je algemene gezondheid in de gaten houdt en uitgebreide slaaptracking biedt. Het heldere AMOLED-scherm is altijd goed leesbaar, de batterij gaat 11 dagen mee en er is ondersteuning voor Garmin Pay. Je kan ook nummers van je favoriete streamingdiensten naar het horloge downloaden en offline beluisteren, zonder smartphone in de buurt. ( Ook in BE )

De Garmin Vivoactive 5 is één van die sporthorloges van Garmin die je stiekem overal tegenkomt als je het eenmaal weet. Het heldere AMOLED-scherm maakt hem modern en prettig in het dagelijks gebruik, terwijl hij qua batterijduur en sportfuncties nog altijd in een andere klasse zit dan de typische smartwatch.

Dit is het horloge dat ik meestal aanbeveel aan mensen die “serieus willen beginnen” met sporten of een eerste écht goede sportwatch zoeken. Met deze deal betaal je Fitbit-geld voor een sporthorloge dat zoveel meer kan.

Garmin Lily 2 Cream Gold van €279 voor €229 [BE] <p>De Lily 2 combineert elegantie met slimme functies in een compact, stijlvol design. Het design onthult een helder touchscreen waarmee je meldingen, stappen en hartslag bijhoudt. Met tot 5 dagen batterij en uitgebreide gezondheidsfuncties is dit de perfecte mix van fashion en functionaliteit.<br /><br />De paarse variant is al <a href="https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&f=TXL&s=1011799&subid=hawk-custom-tracking&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fgarmin-lily-2-smartwatch-voor-dames-stijlvol-ontwerp-18-sport-apps-5-dagen-batterij%2F9300000167888719%2F" target="_blank">verkrijgbaar voor 195 euro! De Lily 2 combineert elegantie met slimme functies in een compact, stijlvol design. Het design onthult een helder touchscreen waarmee je meldingen, stappen en hartslag bijhoudt. Met tot 5 dagen batterij en uitgebreide gezondheidsfuncties is dit de perfecte mix van fashion en functionaliteit.



De paarse variant is al verkrijgbaar voor 195 euro!

Tot een paar jaar geleden zag niemand het aankomen dat Garmin een horloge zou aanbrengen dat meer fashion dan utility zou zijn. De Garmin Lily 2 is de uitzondering op het klassieke sporthorloge-beeld: kleiner, eleganter en bedoeld voor iedereen die graag een smartwatch draagt die níet meteen laat zien dat je zojuist een intervaltraining hebt gedaan.

Toch krijg je dezelfde gezondheidsfuncties die Garmin zo sterk maken zoals een betrouwbare hartslagmeting, stress- en sporttracking, het bijhouden van je slaapgegevens en voldoende sportprofielen om je dagelijkse activiteiten bij te houden.

GARMIN Fenix 7s Pro Solar van €624 voor €475 [NL] <p>Niet elke Garmin hoeft gigantisch te zijn. Waar de Fenix 7X Solar alleen verkrijgbaar is in 47mm en 51mm, is de Fenix 7s ook verkrijgbaar in 42mm. Dankzij de Power Glass-lens kan je dit actieve sporthorloge altijd overal opladen en het blijft één Garmin dus het is qua sporttracking onverslagen. Niet elke Garmin hoeft gigantisch te zijn. Waar de Fenix 7X Solar alleen verkrijgbaar is in 47mm en 51mm, is de Fenix 7s ook verkrijgbaar in 42mm. Dankzij de Power Glass-lens kan je dit actieve sporthorloge altijd overal opladen en het blijft één Garmin dus het is qua sporttracking onverslagen.

En dan hebben we als laatste de Fenix 7S Pro Solar. Waar de Vivoactive 5 voor de gemiddelde sporter is, de Lily 2 voor mensen die fashion en sporten willen combineren is de Fenix-serie voor die doorgewinterde atleet die het liefst nooit wil sporten. Dit sporthorloge is voor trailrunners, hikers, ultrarunners, fanatieke fietsers of iedereen die graag een horloge wil dat je niet elke twee jaar hoeft te vervangen.

De 7S Pro is de compacte variant, perfect voor wie wel de high-end functies wil maar niet met de grotere 47mm of 51mm Garmin Fenix 7X Pro Solar wil lopen. De praktisch onverwoestbare behuizing gecombineerd met de mogelijkheid om het horloge buiten in de zon op te laden in combinatie met de fantastische multi-band gps zorgt ervoor dat je niet fout kan gaan met deze deal.