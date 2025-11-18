Laat je niet verleiden door Black Friday-korting op Fitbits en kies voor dit alternatief

Fitbit was ooit het toonbeeld van een activity tracker. Op een bepaald punt verwezen sommigen zelfs naar activity trackers als Fitbits, net zoals velen iPad gebruiken als ze het over een tablet hebben.

Het merk had succes met lichte, betrouwbare activity trackers en een app die perfect aansloot bij iedereen die hun eerste stappen richting gezonder leven wilde zetten. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Waar Fitbit vroeger de standaard bepaalde, voelt het merk in 2025 vooral als een betaalmuur rond data die je bij andere platforms simpelweg gratis krijgt.

Nu Black Friday in het land is, zijn er ook enkele Fitbits die korting krijgen. Zo zien we dat de goedkope Inspire 3 nog wat goedkoper wordt en dat de Charge 6 net onder de 100 euro is gezakt. Het kan daarom verleidelijk zijn om een van deze twee activity trackers aan te schaffen. Ook de Fitbit Sense 2, die geavanceerde stressmetingen aanbiedt, is nu ietsje goedkoper.

Er is echter een grote verborgen kost en dat is Fitbit Premium. Dit abonnement kost nog steeds 8,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar, na een proefperiode van zes maanden bij aankoop van een nieuwe Fitbit. Voor dat geld krijg je mooie dashboards, extra inzichten, trainingen en dingen als Daily Readiness en uitgebreidere slaapanalyse. Het blijft een abonnement bovenop een apparaat dat je al gekocht hebt en dat gaat irriteren.

Fitbit Premium is goed en vooral duur

(Image credit: Google)

Laat ik duidelijk zijn: inhoudelijk is er niet zo veel mis met Fitbit Premium. De app is overzichtelijk, de grafieken zijn begrijpelijk, en de combinatie van slaapscore, readiness-score en gezondheidsmetrics is precies wat veel beginners nodig hebben om hun eerste stappen richting een gezonder leven te zetten. Voor een nieuwe gebruiker die net een Inspire, Charge of Pixel Watch uit de doos haalt, voelt het allemaal erg logisch.

Het prijskaartje blijft het probleem. Metrics zoals diepere slaapanalyse, readiness, meer context rond HRV en stress zitten nog altijd achter Premium verstopt. Na de proefperiode gaat de teller lopen en betaal je ieder jaar nog een keer alsof je een halve (of hele) tracker koopt.

Het wringt extra omdat de hardware van Fitbit de afgelopen jaren niet echt grote stappen heeft gemaakt, terwijl het abonnement wel keurig blijft doortikken. De Charge 6 en Inspire 3 zijn prima trackers, maar in 2025 voelen ze niet meer als de koplopers die Fitbit vroeger bouwde. Zonder Premium heb je het gevoel dat je maar de helft van het verhaal te zien krijgt, zeker als je om je herstel en langetermijntrends geeft. Google heeft aangegeven dat er volgend jaar nieuwe Fitbits aankomen, maar is dat te laat?

Garmin Connect en Connect+: paywall, maar minimaal

Verzamelde data in de Garmin Connect app met de Garmin Vivosmart 5. (Image credit: Future)

In 2025 introduceerde het bedrijf Garmin Connect+, een betaalde laag bovenop de bestaande Garmin Connect-app, met AI-gestuurde inzichten, extra dashboards, uitgebreidere LiveTrack-functies en andere “pro”-snufjes. Connect+ kost 6,99 euro per maand en komt met een proefperiode van 30 dagen. Het zal niemand verbazen maar dat nieuws zorgde voor flink wat boze reacties van gebruikers die net honderden euro’s hebben neergelegd voor een Fenix, Forerunner of Epix en nu een abonnement zien opduiken. Wij waren ook allesbehalve blij met dit nieuws.

Maar hier zit het grote verschil met Fitbit: de bestaande Garmin Connect-functies zijn gewoon gratis gebleven. De uitgebreide sportdata, trainingsbelasting, Body Battery/Training Readiness, slaapstatistieken, VO2 Max, routekaarten en al die grafieken waar Garmin-fans warm van worden, zitten nog steeds in de gratis laag. Connect+ is een optionele extra, vooral bedoeld voor wie extra dashboards wil, maar je basiservaring gaat er niet ineens op achteruit als je het negeert.

Dat maakt de vergelijking met Fitbit Premium in 2025 eigenlijk nog pijnlijker. Bij Garmin voelt een abonnement als iets wat je zonder zorgen kan overslaan. Bij Fitbit voelt Premium als een vereiste.

Waarom Garmin de ideale keuze is

Sinds halverwege 2023 loop ik met een Garmin Instinct Crossover om mijn pols en daar is in 2025 niets aan veranderd. De Fitbit Charge 6 is de meest recente Fitbit die we getest hebben en de Pixel Watch 4 wist ons ook te bekoren. Ze zijn licht, comfortabel, en voor basisgebruik echt meer dan prima. De Pixel Watch 4 zelf is een fantastische smartwatch. Hij had bijna een perfecte score, maar twee dingen hielden dit horloge tegen: iets te optimistische slaapscores en natuurlijk het feit dat Fitbit Premium een vereiste is voor diepgaande gezondheidsdata.

In Garmin Connect zie ik zonder extra abonnement precies de dingen waar ik het meest om geef. Mijn stressniveau door de dag heen, netjes uitgelijnd in een grafiek. Slaap met stadia, herstelscore, hartslagvariabiliteit en ademhaling. Trainingsbelasting en een indicatie of ik beter kan knallen of juist gas terug moet nemen. Mijn hardlooprondjes verschijnen als kleurrijke kaarten, waarbij tempo, hartslag en cadans allemaal samenkomen in één scherm.

Dat alles is inbegrepen in de prijs van het horloge. Het kost misschien meer dan een goedkope Fitbit, maar er komt geen tweede rekening achteraan in de vorm van een onvermijdelijk abonnement.

De abonnementskloof in 2025

(Image credit: MIchael Sawh)

De introductie van Garmin Connect+ laat vooral zien waar de wearables-industrie heen beweegt: iedereen probeert een premiumlaag toe te voegen, compleet met AI, extra coaching en virtuele beloningen. De vraag is dus niet meer óf je met abonnementen te maken krijgt, maar hoeveel functionaliteit je nog gratis kunt verwachten.

Precies daar ligt het verschil in 2025. Garmin houdt zijn kernfuncties gewoon gratis. Je koopt een horloge en overzichtelijke en gedetailleerde data hoort er gewoon bij, zonder dat er achteraf nog een rekening volgt. Bij Fitbit werkt het tegenovergestelde: de meest nuttige inzichten zitten structureel achter Premium, en zelfs de prijzige Pixel Watch 4 maakt gebruik van dezelfde betaalmuur.

Het gevolg is dat een Garmin-horloge voelt als een eenmalige investering, terwijl een Fitbit in de praktijk een abonnement wordt dat toevallig in hardware verpakt zit. Fitbit Premium ziet er fraai uit en is prettig voor beginners, maar het maandbedrag blijft een drempel, zeker wanneer je bedenkt dat Garmin je het grootste gedeelte van die data gewoon meegeeft zonder extra kosten.

Voor wie vandaag een wearable zoekt die verder gaat dan stappen tellen en echt helpt begrijpen hoe je lichaam traint en herstelt, is Garmin daardoor de logische keuze. Fitbit mag ooit hét fenomeen zijn geweest, maar in 2025 voelt het vooral als een toegangspoort tot een abonnement. We hebben daarom enkele Garmin-horloges uitgezocht met interessante Black Friday-kortingen. Als je de deals hieronder niet ziet, moet je eerst even je adblock uitzetten en vervolgens deze pagina vernieuwen.

Garmin vivosmart 5 van €149,99 voor €135 [NL & BE] <p>De vivosmart 5 is de enige Garmin met dit bandvormige ontwerp waar Fitbit om bekendstaat. De vivosmart 5 meet je hartslag, slaap, ademhaling, stappen en meer. Er is echter geen ingebouwde gps. Neem daarom altijd je telefoon mee als je gaat hardlopen of fietsen. De vivosmart 5 is de enige Garmin met dit bandvormige ontwerp waar Fitbit om bekendstaat. De vivosmart 5 meet je hartslag, slaap, ademhaling, stappen en meer. Er is echter geen ingebouwde gps. Neem daarom altijd je telefoon mee als je gaat hardlopen of fietsen.

Garmin Forerunner 55 van €169 voor €150 [NL & BE] <p>De Forerunner 55 is een groter horloge dat vooral geschikt is voor beginnende hardlopers. Hij heeft onder andere een ingebouwde gps en met Garmin Coach kan je een trainingsprogramma samenstellen. De Forerunner 55 is een groter horloge dat vooral geschikt is voor beginnende hardlopers. Hij heeft onder andere een ingebouwde gps en met Garmin Coach kan je een trainingsprogramma samenstellen.

Garmin Vivoactive 5 Music van €299,99 voor €217 [NL & BE] <p>De Vivoactive 5 is een iets dunner model met helder AMOLED-scherm dat alsnog een ingebouwde gps heeft. De batterij gaat tot 11 dagen mee en je geniet van enkele handige slimme functies, waaronder Garmin Pay en de mogelijkheid om offline muziek af te spelen via Spotify, Amazon Music en Deezer. De Vivoactive 5 is een iets dunner model met helder AMOLED-scherm dat alsnog een ingebouwde gps heeft. De batterij gaat tot 11 dagen mee en je geniet van enkele handige slimme functies, waaronder Garmin Pay en de mogelijkheid om offline muziek af te spelen via Spotify, Amazon Music en Deezer.