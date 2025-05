Ik gebruikte een maand Garmin Connect+ en Active Intelligence is helemaal nergens goed voor

Garmin-gebruikers hebben de voorbije weken zonder twijfel het een en ander gelezen over het nieuwe Connect+-abonnement. Voor 8,99 euro per maand kan je genieten van enkele extra functies, waaronder prestatiedashboards, workouts met gedetailleerde instructievideo's en natuurlijk Active Intelligence. Vooral die laatste functie ligt onder vuur.

Gebruikers hebben op sociale media al talloze voorbeelden gedeeld van nutteloze inzichten van Active Intelligence, hoewel de CEO van Garmin recent beweerde dat Connect+ goed werd onthaald. Om erachter te komen hoe nutteloos Active Intelligence echt is, heb ik een proefabonnement van een maand op Garmin Connect+ geactiveerd op de nieuwe Vivoactive 6.

Wat is Active Intelligence?

Een niet geheel onbelangrijke vraag is wat Active Intelligence zou moeten doen. In de app wordt het heel eenvoudig omschreven: "Krijg bijgewerkte AI-inzichten doorheen de dag gebaseerd op je data, zodat je altijd weet hoe je ervoor staat." Hoe vaag die omschrijving ook klinkt, dat is wel precies wat Active Intelligence probeert te doen.

Active Intelligence analyseert alle data die in je Connect-app staat, van je slaap en je body battery tot je recente workouts en in hoeverre je bepaalde doelen behaald hebt. Wanneer je de Connect-app opent, zal Active Intelligence bepalen welk AI-inzicht op dat moment het meest relevant is om te tonen. Je zal dus doorheen de dag verschillende inzichten te zien krijgen.

Nadat je je Connect+-abonnement hebt afgesloten, zie je bovenaan de startpagina van de Connect-app een nieuw vak waarin de AI-inzichten van Active Intelligence komen te staan. Een belangrijk punt is dat Active Intelligence zich nog in bèta bevindt (dat wordt trouwens overal duidelijk vermeld) en dat het geen volledig afgewerkt product is. Toch is het een onderdeel van Connect+ waarmee elke abonnee in aanraking komt.

Hoe nuttig is Active Intelligence in de praktijk?

Een maand lang heb ik elke dag enkele keren in de Connect-app gekeken en de inzichten van Active Intelligence verzameld. Dat is meteen mijn eerste probleem met de werking van Active Intelligence. Ik zou het persoonlijk nuttiger vinden om deze inzichten op de Vivoactive 6 te zien. Het ochtendrapport en meldingen van de Body Battery verschijnen immers ook op het horloge zelf, waardoor ik niet goed begrijp waarom dit niet kan met Active Intelligence.

Aanvankelijk vond ik het jammer dat ik altijd handmatig de Connect-app moest openen op de AI-inzichten te zien... tot ik zag wat de eigenlijke inzichten waren. In de galerijen in dit artikel kan je enkele inzichten van Active Intelligence zien en persoonlijk vind ik "inzichten" een optimistische omschrijving. In de meeste gevallen toont Active Intelligence erg eenvoudige inzichten die ik zelf ook in de app had kunnen zien.

De inzichten hierboven kwamen meerdere keren terug. Wanneer ik de Connect-app opende in de namiddag, kreeg ik regelmatig een heel eenvoudige rekensom te zien. Active Intelligence keek gewoon naar mijn stappendoel en de stappen die ik al gezet had om vervolgens te vertellen hoeveel stappen ik nog nodig had om het doel te bereiken. Aan het einde stond altijd iets in de aard van "beweging is goed voor je algemene gezondheid". Dat is geen leugen, maar je hebt zeker geen AI nodig om zelf tot die conclusie te komen.

Er waren nog enkele andere inzichten die ik in deze categorie kan plaatsen. Active Intelligence kijkt naar een doelstelling, vertelt je in welke mate je dat doel al bereikt hebt en hoeveel je nog moet doen om het te bereiken. Die info kan je prima zelf terugvinden in de app en de extra toevoeging dat je "nog twee dagen hebt om je weekdoel te halen" op een zaterdagochtend is ook niet bepaald wereldschokkend nieuws.

Een andere categorie omschrijf ik als "inzichten die je ergens anders al hebt gekregen". Bijna elk Garmin-horloge kan je een ochtendrapport tonen met daarin je slaapanalyse en -score, gebeurtenissen in je agenda, het weer en hoeveel je body battery is opgeladen. Wat Active Intelligence me bijna elke ochtend toonde, was een tekst die letterlijk omschreef wat ik al in het ochtendrapport (dat overigens wel op mijn Vivoactive 6 verscheen) had gelezen. Het feit dat je betaalt voor Connect+ en dan exact dezelfde info ziet die je al ziet zonder te betalen, is allesbehalve ideaal.

Active Intelligence is niet volledig nutteloos. Er was een handvol inzichten die ik wel op prijs kon stellen en die verschenen vooral aan het einde van de week. Active Intelligence vergeleek dan data van de afgelopen week met de week ervoor, iets waar ik persoonlijk meestal niet naar kijk. Zo kreeg ik de melding dat ik meer calorieën had verbrand dan de week ervoor of dat mijn stressniveaus van de voorbije dagen lager waren dan gemiddeld.

Garmin Connect+ bevat ten slotte meer dan alleen Active Intelligence en dit is de enige functie die momenteel in bèta zit. Tegelijkertijd is dit de enige functie op basis van AI en momenteel ben ik er niet van overtuigd dat Active Intelligence, ook wanneer het uit bèta gaat, een zinvolle toevoeging is. Ik zie al helemaal niet waarom je zou betalen voor een "AI-functie" die in de meeste gevallen gewoon uitschrijft wat je in de grafiek eronder kan lezen.