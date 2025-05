Garmin bevestigt onze grootste angst rond Connect+: meer functies komen wellicht achter betaalmuur terecht

Garmin beweert dat de reacties op de Connect+-abonnementsdienst “positief" zijn, maar het heeft ook subtiel verwezen naar een toekomst waarin nieuwe premium functies achter de betaalmuur worden geplaatst. Dit is opnieuw iets dat trouwe gebruikers niet graag horen.

Tijdens hun Q1 2025 earnings call meldde Garmin een winst van 1,36 miljard euro (1,54 miljard dollar), een stijging van 11% op jaarbasis, en een record van 290,3 miljoen euro (330 miljoen dollar) aan bedrijfsinkomsten. Natuurlijk draaiden de vragen en zorgen om de impact van de nieuwe importtarieven op de activiteiten van Garmin. CEO Cliff Pemble ging ook in op de lancering van het controversiële Garmin Connect+-abonnement. Daar hoort nieuws bij dat Garmin-gebruikers liever niet horen.

In het vraag-en-antwoordgedeelte werd Pemble gevraagd naar Garmins beslissing om Connect+ te lanceren op het gekozen moment gezien de eerdere bedenkingen van het bedrijf over betaalde functies voor hun klanten. “Ik denk dat we al een tijdje zeggen dat we mogelijkheden bekijken om een premium aanbod te hebben in Garmin Connect,” antwoordde Pemble. “Ik denk dat de ontwikkeling van AI, en in het bijzonder AI-gebaseerde inzichten voor onze gebruikers, een van die dingen was waarvan we de waarde wilden erkennen en waarin we wilden investeren.”

Hij voegde eraan toe dat ze het gevoel hadden dat dit het juiste moment was en herhaalde dat Connect+ geen vereiste is voor gebruikers en dat het bedrijf geen bestaande functies achter de betaalmuur heeft geplaatst.

Welke positieve reacties precies?

(Image credit: Garmin)

Pemble beweert dat de reacties op Connect+ “positief” zijn, ondanks de grote verontwaardiging van gebruikers over het principe van een abonnement en specifieke klachten over het magere aanbod dat Connect+ momenteel biedt. Vooral de Active Intelligence-inzichten zijn beschamend eenvoudig en op de Garmin Subreddit doen gebruikers niets liever dan hier de spot mee drijven.

Verder liet Pemble nog een heel stille bom vallen. Hij wees op het brede scala aan functies die op dit moment beschikbaar zijn voor gebruikers en zei: “Bepaalde functies zullen we waarschijnlijk houden voor het premium aanbod”. Het is de duidelijkste bevestiging tot nu toe dat Garmin van plan is om toekomstige functies te introduceren die alleen toegankelijk zullen zijn voor Garmin Connect+-abonnees.

Het nieuws is natuurlijk een mes dat langs twee kanten snijdt. Garmin ligt deels onder vuur omdat het Connect+-aanbod niet fantastisch is, dus meer functies zouden dat kunnen verhelpen. Dat zal tegelijkertijd betekenen dat sommige nieuwe functies niet toegankelijk zijn voor gratis gebruikers en dat is dan weer de voornaamste reden voor de frustraties rond Connect+.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De grootste angst van Garmin-gebruikers lijkt werkelijkheid te worden. Er zullen steeds meer functies komen die achter de betaalmuur worden geplaatst. Nu zou je een abonnement van 8,99 euro per maand (of 89,99 euro per jaar) nog kunnen accepteren als je een instapmodel zoals de Forerunner 55 hebt gekocht. Als je daarentegen een horloge zoals de Fenix 8 van bijna 1.000 euro hebt gekocht, is het ronduit belachelijk dat je nog een abonnement moet afsluiten om alle functies te kunnen gebruiken.

Je kunt ten slotte het transcript van de earnings call hier lezen of de opname bekijken op YouTube. De opmerkingen van Pemble rond Connect+ beginnen bij 19 minuten en 40 seconden.