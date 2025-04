11 voorbeelden die bewijzen dat Garmin echt geen geld zou mogen vragen voor hun abonnement

Garmin Connect+ zorgt voor ongenoegen bij Garmin-gebruikers. Velen zijn niet te spreken over het betaalde abonnement van het bedrijf. Toch hebben enkelen de gratis proefversie van Garmin Connect+ genomen om te kijken welke extra inzichten ze krijgen. Dit lijkt echter eerder een reden te zijn voor nog meer ontevredenheid.

Een van de zes functies van het abonnement van 8,99 euro per maand is Active Intelligence. Dit zijn Garmins nieuwe AI-gebaseerde inzichten die gebruikers meer persoonlijke, nuttigere updates en samenvattingen van hun algemene gezondheid en sportprestaties zouden moeten geven.

Hoewel Active Intelligence nog in bèta zit en AI-functies tijd nodig hebben om bij te leren, lijkt niemand echt overtuigd te zijn. Gebruikers hebben hun eerste ervaringen gedeeld en die zijn niet bepaald positief. Basale wiskunde, algemene info en daarnaast zelfs ronduit onjuiste informatie. Hier zijn 11 voorbeelden van de AI-inzichten van Garmin, waardoor je wellicht geen Connect+-abonnement wil afsluiten.

1. Algemene slaapdata

Deze samenvatting is een opsomming van slaapgegevens en zoals je kunt zien, zegt het niet echt veel. Het is misschien iets makkelijker om een zin te lezen over hoe je slaapscore overeenkomt met je baseline, maar de regel over “belangrijkste slaapcomponenten” lijkt erg algemeen en voegt verder niets waardevols toe.

“Het fascineert me dat we de technologie en interface hebben waarmee we een grote hoeveelheid informatie kunnen afleiden uit slechts een paar cijfers, grafieken, kleuren en pictogrammen, en dat alles in slechts een paar seconden, maar dat ze toch besluiten om het allemaal vervelend, inconsistent, druk en langzaam te lezen te maken, alleen maar om de illusie te wekken dat het “persoonlijker” is,” zei een gebruiker.

2. Eenvoudige wiskunde

Deze gebruiker deelde inzicht in zijn intensiteitsminuten. Tweederde van de samenvatting is de “AI” die 115 aftrekt van 300 om 185 te krijgen. De opmerking dat intensieve activiteit dubbel telt, kan sommige gebruikers motiveren, maar niet genoeg om deze gebruiker ervan te weerhouden het een “gimmick” te noemen.

3. Doe zo verder!

Het grootste deel van dit inzicht is slechts een samenvatting van gemakkelijk leesbare gegevens van de Garmin-app. Elke gebruiker kan hun activiteitsgegevens bekijken en zo hun kilometers, tijd en hartslaggegevens aflezen. Bovendien weet iedereen die honderden euro's aan een Garmin heeft uitgegeven waarschijnlijk dat actief zijn helpt om de cardiovasculaire gezondheid op peil te houden.

4. Data maar dan met woorden

Dit AI-inzicht, vergelijkbaar met het mountainbiken hierboven, is eigenlijk gewoon een formulering van eenvoudige datapunten in een paar zinnen, samen met nog een algemene boodschap over hoe wandelen goed is voor je gezondheid. Leuk toch?

5. Diepgaande verdiepingen

Misschien kan een gebruiker die worstelt met hun conditie of indruk probeert te maken af en toe een opkikkertje waarderen, maar hoe nuttig is dit voor een Garmin-gebruiker met een betaald abonnement?

6. Aquaman ben jij dat?

Dit is het eerste onjuiste inzicht dat we vonden. Gebruiker Joshua klokte blijkbaar een duik met één gasfles die “een indrukwekkende 41 dagen en 6 uur” duurde. Tenzij Joshua Aquaman is, heeft hij waarschijnlijk niet de hele maand maart onder water doorgebracht.

Vervolgberichten lieten een lichte verbetering zien, met duiktrainingen die slechts 35 dagen en 14 uur duurden. Ondanks dat het dagelijkse activiteitenscherm duiken tot maximaal 18,6 meter aangaf, beweerde het inzicht echter dat Joshua 1.690 meter diep was geweest.

7. Uitleg over vermoeid zijn

In theorie zou Active Intelligence Insights goed moeten samenwerken met een functie als Body Battery. Maar dit inzicht zegt eigenlijk alleen dat je je vermoeider voelt naarmate de dag vordert. Dat is niet verkeerd, maar moet je nu echt betalen om dat te weten te komen?

“Met drie uur en eenentwintig minuten tot je typische bedtijd, heb je nog wat tijd over voordat je gaat slapen.” Niet “wat tijd” voor rust, beweging, meditatie, een dutje... gewoon “wat tijd”. Bedankt, Garmin.

8. Slaapstress

Dit inzicht in slaapstress was eigenlijk best goed. We kunnen ons voorstellen dat het nuttig is om een waarschuwing te krijgen als je slaapstress verhoogd is, gezien het belang van slaap voor het algehele welzijn.

We waren vooral benieuwd naar één specifieke reactie die als volgt luidde: “Ik kreeg precies dezelfde vanochtend, zij het met mijn cijfers natuurlijk,” wat duidt op een veel algemenere aanpak dan je zou verwachten van een AI-aangedreven functie.

9. Meer loopwiskunde

Dit inzicht kan in het beste geval worden omschreven als behulpzame wiskunde, waarbij Active Intelligence simpelweg het aantal voltooide stappen aftrekt van het totale stappendoel, het verschil vaststelt en de gebruiker vervolgens vertelt om meer te gaan lopen. Het is niet verkeerd of zelfs noodzakelijkerwijs slecht, maar nogmaals: waarom moet je hiervoor precies betalen?

Een andere gebruiker zei iets gelijkaardigs, hoewel we 19 van de 6.250 stappen zeker niet als “goed op weg” zouden omschrijven.

Hier is nog een soortgelijke en algemene samenvatting van het aantal stappen. Trek het aantal gezette stappen af van het doel en vertel de gebruiker dan om door te lopen.

10. Je bent helemaal bij!

Een vreemde klacht die was van een gebruiker die simpelweg een “je bent helemaal bij” melding kreeg van Active Intelligence. “Ik heb de hele dag door berichten van AI ontvangen en ik kan zeggen dat ze voor mij geen praktisch of informatief nut hebben,” merkte die op. De gebruiker voegde toe dat die zonder regelmatig in te loggen op Connect helemaal geen updates krijgt.

11. Inzichtelijke inzichten met inzicht

Dit is weer zo'n klassiek geval van Active Intelligence dat niet meer is dan wat wiskunde en wat algemene feiten. Niet per se verkeerd, maar ook van weinig tot geen toegevoegde waarde.

Garmin Active Intelligence: het oordeel

(Image credit: Future)

We herhalen het belangrijke voorbehoud over Active Intelligence: het is een bètafunctie en Garmin zegt dat het na verloop van tijd beter zal worden. Het probleem is dat we niet echt begrijpen hoe de ontwikkeling van AI een van deze problemen zou verhelpen. Het voelt niet alsof veel van deze inzichten een enorm potentieel hebben. De meeste inzichten geven simpelweg een korte geschreven uitleg bij zelfs eenvoudige data. Dat is niet eens het grootste probleem.

Zoals een gebruiker hierboven opmerkte, is er een algemeen en schijnbaar repetitief aspect te zien bij sommige meldingen. Zo beweert the5krunner een kijkje te hebben genomen in de interne werking van Garmin en beweert die dat het bedrijf zeker gebruik maakt van vooraf ingeplande antwoorden in sommige scenario's. De inzichten zijn in feite sjablonen om de resultaten van vooraf bepaalde inzichten te tonen.

Van de zes functies die samen Garmin Connect+ vormen, is Active Intelligence echt de enige die zinvol zou zijn geweest achter een betaalmuur... als de toegevoegde waarde er is. Op dit moment is die er gewoon niet en we zijn van mening dat deze inzichten bewijzen dat Garmin-gebruikers terecht ontevreden zijn over het abonnement.