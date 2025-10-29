Fitbit is toch nog niet dood: Google zegt dat er volgend jaar nieuwe hardware aankomt

We hadden eigenlijk de hoop al opgegeven dat er ooit nog nieuwe Fitbit-apparaten zouden worden uitgebracht. Google lijkt op dit punt meer geïnteresseerd te zijn in zijn Pixel-producten, zoals de Pixel Watch 4. Nu hebben we echter toch weer gehoord dat er officieel nieuwe Fitbits zullen verschijnen volgend jaar.

Zoals je misschien al wist, nam Google Fitbit in 2021 over en maakt de zoekgigant nu dus de beslissingen over alles wat met Fitbit te maken heeft. Nu heeft het bedrijf via een statement aan 9to5Google laten weten dat het volgend jaar nieuwe Fitbit-hardware zal lanceren. We weten alleen nog niet wat deze hardware precies zal zijn.

Dit is dus goed nieuws voor Fitbit-fans en mensen die niet altijd een relatief grote smartwatch om hun pols willen dragen. We gokken namelijk dat lichtgewicht trackers mogelijk ook op de planning staan, maar er is dus nog niets officieel bevestigd verder.

Vorig jaar leek een leidinggevende van de wearables-afdeling bij Google, Sandeep Waraich, te suggereren dat Pixel Watches de plaats van Fitbit-smartwatches hadden ingenomen (en dat dus modellen als de Fitbit Versa 4 overbodig werden). Daarom denken wij ook dat we in 2026 dus eerder te maken krijgen met kleinere wearables.

Welke modellen krijgen mogelijk een nieuwe versie?

(Image credit: Andrea Gaini)

De laatste activity tracker die werd gelanceerd onder de Fitbit-naam, was de Fitbit Charge 6. Dat model kwam uit in 2023. Daarvoor verschenen in 2022 nog de goedkopere Fitbit Inspire 3 en in 2021 de Fitbit Luxe.

Die kleine trackers missen dan wel de geavanceerdere features van volwaardige smartwatches, maar ze zijn bijvoorbeeld wel comfortabeler om te dragen tijdens het slapen en zitten ook minder snel in de weg tijdens het sporten. Een smartwatch is niet bij elke activiteit altijd even praktisch.

Eén kant die Google nu op kan gaan, is de kant van de tracker zonder scherm. Het bedrijf zou een apparaat in de stijl van de Whoop MG of de Polar Loop kunnen uitbrengen. Bij die apparaten moet je dus een bijbehorende app openen om ook echt je trackingdata in te zien.

Voor nu is dit natuurlijk allemaal speculatie. We weten alleen dat we mogelijk onze lijst van de beste Fitbits in 2026 wat vaker een update kunnen geven. We zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle nieuwe Fitbit-modellen wanneer ze worden aangekondigd.