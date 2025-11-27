Onze Black Friday-expert vertelt welke deals hij zelf zou kopen (of al gekocht heeft)

De voorbije jaren is Black Friday uitgegroeid van een relatief onbekende koopjesactie die in de VS is ontstaan tot een wereldwijd fenomeen. Het is echter een tweesnijdend zwaard, want voor elke topdeal is er een product met een misleidende korting. Zelfs nu er vanuit de overheid bepaalde regels opgelegd worden om valse deals tegen te gaan, zijn er retailers die omwegen weten te vinden.

Als Black Friday-expert ga ik al meer dan vijf jaar op zoek naar de beste deals. Hier op TechRadar vind je natuurlijk alleen de elektronicadeals, maar voor aankopen in andere categorieën, zoals kleding, zoek ik ook naar de beste promoties. Ik hanteer hiervoor twee basisregels. In de eerste plaats bekijk ik of het een goed product is. Sommige producten zijn zodanig slecht dat je ze zelfs met een hoge korting beter niet in huis haalt. In de tweede plaats kijk ik naar de korting en de prijshistoriek. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een product in het verleden een hogere korting heeft gehad dan de huidige Black Friday-korting.

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblock te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Elk jaar is er slechts een handjevol producten dat op beide punten uitstekend scoort. Zo krijgt de Galaxy S25 Edge nu veel korting, maar zou ik die toch niet aanraden omdat er nog steeds betere opties te vinden zijn voor hetzelfde geld. Ook robotstofzuigers van iRobot raad ik ten strengste af omdat het hele bedrijf op het randje van de afgrond lijkt te staan. Voor het overzicht hieronder heb ik deals uitgezocht die ik wel volmondig zou aanraden en zelf zou kopen (of al heb gekocht).

Niet te missen deals volgens onze Black Friday-expert

Anker Nano Powerbank van €25,99 voor €16,99 [NL & BE] Ik begin met de deal die ik zelf al in huis heb gehaald. De Anker Nano is een kleine powerbank van 5.000mAh, wat ongeveer genoeg is om de gemiddelde smartphone één keer op te laden. Met een laadsnelheid van 22,5W gebeurt dat nog relatief snel. De reden dat ik deze powerbank aanraad, heeft met het ontwerp te maken. Het is een blokje met ingebouwde USB-C-poort die je zo in je smartphone stopt. Je hebt geen gedoe met een kabel en hoeft ook niet ongemakkelijk met een powerbank in de ene hand en smartphone in de andere rond te lopen. De Anker Nano blijft netjes onder je telefoon zitten.

MacBook Air (13 inch, M4, 16GB/256GB) van €1.099 voor €839 [NL, QWERTY] Zelfs zonder korting is de MacBook Air een van de beste laptops die je nu kan kopen. Hij is licht, krachtig en heeft een batterijduur waar veel andere laptops alleen van kunnen dromen. De M4-chip in de MacBook Air is zo krachtig dat zelfs digital creatives die veel foto- en videobewerking doen, geen problemen zullen ondervinden met de MacBook Air. Daar komt bij dat de adviesprijs van het instapmodel 100 euro lager lag dan die van de vorige MacBook Air. Bovenop die lagere adviesprijs komt nu nog eens korting. Voor dit geld ga je geen enkele andere laptop vinden die zo'n sterk totaalpakket biedt. Lees hier de MacBook Air (M4) review

Shokz OpenDots One van €199 voor €159 [NL & BE] Deze clip-on open-ears van Shokz staan hier omdat ze in mijn ogen (en oren) de beste open-ear oordopjes die je nu kan kopen. Hun pasvorm is comfortabel, de geluidskwaliteit komt heel dicht in de buurt van in-ears, de batterijduur is erg goed en de bediening is intuïtief. Ik was op slag verliefd op deze open-ears en er is een reden waarom ik de OpenDots One ook na de review ben blijven gebruiken. Ik verkies ze zelfs boven de duurdere JBL Tour Pro 3. Ook tijdens het sporten blijven ze stevig zitten en ze zijn nog geen enkele keer uitgevallen wanneer ik van de klimmuur enkele meters naar beneden spring. Lees hier de Shokz OpenDots One review

PS5 Disc Edition + Fortnite Flowering Chaos van €549 voor €439 [NL & BE] Er zijn een heleboel PS5-kortingen en deze bundel is mijn persoonlijke aanrader. Hij kost namelijk evenveel als de losse PS5 en zelfs als je geen Fortnite speelt, kan je vast iemand anders gelukkig maken met het Flowering Chaos-pakket waarin enkele cosmetics en 1.000 V-Bucks zitten. Hoewel de Digital Edition (zonder diskdrive) ook korting krijgt en nu maar 349 euro kost, raad ik bewust de Disc Edition aan. De reden is dat een fysieke game soms hoge korting krijgt, terwijl die in de PlayStation Store minder of geen korting krijgt. Met de Digital Edition zit je vast aan de prijzen in de PS Store, terwijl je met deze Disc Edition bijvoorbeeld ook tweedehands games kan kopen. De extra euro's die je nu betaalt, zal je in de toekomst kunnen besparen door kortingen op fysieke games.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete van €1.499 voor €949 [NL & BE] Zelfs met korting is de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete een grote investering. Dit is echter een investering die het volledig waard is. Ik heb tientallen robotstofzuigers van verschillende merken getest en geen enkel model komt in de buurt van de Aqua10 Ultra Roller Complete. Het grote pluspunt is de dweilrol, die veel beter dweilt dan een dweildoek of draaiende dweilpad. Mijn vloer is nog nooit zo grondig of gelijkmatig gereinigd door een robotstofzuiger en de obstakeldetectie is zodanig goed dat kabels en schoenveters vermeden worden. Dikkere tapijten vormen geen enkel probleem en de robotstofzuiger kan over kleine opstapjes rijden. Dit is het enige model dat ik getest heb dat qua stofzuig- en dweilprestaties even goed presteert als een handmatige schoonmaak. Lees de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete review

Google Pixel 9a (128GB) van €449 voor €333 [BE] Deze laatste deal is alleen voor de Belgen (of Nederlanders die naar een MediaMarkt in België kunnen gaan). De Pixel 9a staat hier nu aan een bodemprijs van 333 euro en is nog nooit zo goedkoop geweest. De Pixel 9a is de goedkoopste Pixel en heeft twee erg degelijke camera's achteraan die qua kwaliteit niet zoveel verschillen van de camera's op de duurdere Pixel 9. Daarnaast is hij redelijk compact en heeft hij een grotere batterij dan de rest van de Pixel 9-serie. De telefoon heeft grotendeels dezelfde AI-functies als de duurdere modellen en is krachtig genoeg voor middelzware games. Een groot voordeel van de Pixel 9a is dat hij heel gebruiksvriendelijk is, omdat er geen reclame, onnodige apps of complexe instellingenmenu's aan te pas komen. Lees de Pixel 9a review