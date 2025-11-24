Let op: Koop met Black Friday zeker geen iRobot, zelfs niet met 50% korting

Roomba's kopen in 2025 is helaas geen logische keuze meer, en dan denk je wellicht: waarom niet? Zijn Roomba's niet het toonbeeld van de robotstofzuiger? En ja, dat klopte ooit. Roomba's waren de ultieme gevestigde naam in de robotstofzuigermarkt en zelfs nu verwijzen genoeg mensen naar elke robotstofzuiger als een Roomba ook al is het iets compleet anders. De stofzuigers van iRobot hadden altijd een goed imago, beschikten over slimme navigatie (voor de eerste paar generaties dan) en waren altijd betrouwbaar.

Eerlijk is eerlijk: de nieuwste generatie Roomba’s ziet er helemaal niet slecht uit. Ze hebben eindelijk moderne sensoren, een nieuwe hardwareaanpak en functies die hen (op papier) weer in de buurt brengen van de concurrentie. Maar dat maakt het tegelijk extra zuur, want dit is waarschijnlijk de slechtste timing ooit om een iRobot-product te kopen.

Niet omdat de stofzuigers zelf ondermaats zouden zijn, maar omdat het bedrijf erachter (half) op instorten lijkt te staan. iRobot kampt met financiële problemen die zo diep zitten dat de toekomst van het merk simpelweg niet gewaarborgd is. Zelfs terwijl er nieuwe modellen in de schappen liggen, hangt er een grote vraag boven je aankoop: hoe lang blijft je nieuwe Roomba eigenlijk volledig functioneren?

Gaat iRobot failliet?

Het ironische aan de situatie is dat iRobot dit jaar eindelijk weer eens een productlijn lanceerde die fris en competitief aanvoelt. De nieuwe modellen kregen (eindelijk) moderne LiDAR-navigatie en krachtigere motoren waarmee het moet kunnen concurreren met merken zoals Dreame en Evovacs. Het bedrijf is sinds zijn start in 2002 nog nooit zo innovatief geweest. Op papier lijkt het dus alsof het bedrijf na jaren stilstand opnieuw aansluiting heeft gevonden bij de markt, maar dat optimisme valt meteen in duigen als je naar de centen kijkt.

Volgens de meest recente financiële documenten heeft iRobot minder dan 25 miljoen dollar aan liquide middelen, een bedrag dat voor een wereldwijde fabrikant van slimme huishoudapparaten nauwelijks genoeg is om de maand door te komen. Uit een persbericht van iRobot bleek dat de doelen voor het derde kwartaal bij lange na niet zijn gehaald: zo viel de omzet een stuk minder uit dan wat iRobot gehoopt had, de productie is vertraagd en er waren onverwachte verstoringen in de logistiek. Tegelijkertijd waarschuwde het bedrijf officieel dat het geen toegang meer heeft tot extra kapitaal, waardoor de opties snel opraken.

De tijd dringt bovendien. iRobot heeft op het moment uitstel tot 1 december 2025, zodat het nog heel even door kan terwijl het zoekt naar een koper of strategische investering. Het is nou ook niet alsof iRobot zo'n succes heeft met het afsluiten van deals, want de mislukte Amazon-overname uit 2022 hangt als een donkere schaduw boven het bedrijf. Die miljardendeal werd in 2022 door de EU tegengehouden en het resultaat was dat iRobot bleef zitten met schulden, ontslagen en het vertrek van oprichter Colin Angle.

Wat houdt de toekomst van iRobot in?

Een moderne robotstofzuiger draait niet meer alleen op zuigkracht, maar juist op een app waarmee je precies kan aangeven hoe je woning schoongemaakt moet worden. Als de online-ondersteuning stopt, en dit is al eens eerder gebeurd bij Neato, blijft er een simpele robot over die alleen nog via de aan/uit-knop te bedienen is.

De situatie van iRobot is bovendien erger dan die van Neato. Omdat Neato deel uitmaakte van een groter bedrijf, werd de app nog ondersteund enkele jaren nadat de laatste robotstofzuiger van de band rolde. Er is echter geen groter geheel waar iRobot deel van uitmaakt. Als het bedrijf failliet gaat, is er niemand meer die de app zal onderhouden.

De app werkt dan niet meer, het plannen van schoonmaakbeurten kan je vergeten, stemcommando’s verdwijnen en er komen ook geen beveiligingspatches meer als iemand een lek vindt. Dat is geen toekomstscenario dat je wilt voor een apparaat van honderden euro’s dat jarenlang je vloer moet onderhouden.



Een praktijkvoorbeeld: zou je het als consument vertrouwen als je een (voormalig) slimme robotstofzuiger op de eerste verdieping laat rondrijden zonder te weten of de kaartindeling die ooit is gemaakt nog gebruikt wordt of up to date is? Voordat je het weet, ligt je Roomba in stukjes onderaan de trap.

Na een faillissement is er geen garantie meer op onderdelen, borstels, filters of reparatiekanalen en dan komt je Roomba al snel stil te staan. De nieuwe iRobot-lijn mag dan technisch aantrekkelijk zijn, maar zonder ondersteuning vanuit het bedrijf verandert zo’n apparaat al snel in een hele dure deurstopper.

Koop geen Roomba tijdens Black Friday: er zijn genoeg andere opties

(Image credit: iRobot)

iRobot brengt eindelijk weer interessante modellen uit, maar precies nu is het het slechtste moment om er één te kopen. Toch is het verleidelijk om een robotstofzuiger met veel korting te kopen.

Een Roomba met 50% korting klinkt fantastisch, maar een lage prijs verandert niets aan het grootste probleem: je weet niet of de app straks nog werkt, of er nog updates komen of dat je binnen een jaar met een domme robot zit. Een koopje blijft geen koopje als de ondersteuning wegvalt.

En dat hoeft ook helemaal niet, want er zijn genoeg merken die wél stabiel zijn én betere deals bieden. Zo simpel is het eigenlijk: ook met dikke Black Friday-korting blijft een Roomba dit jaar vooral een gok, terwijl er betere, betrouwbaardere en toekomstvastere deals voor het oprapen liggen. Ten slotte vind je hieronder nog enkele Black Friday Deals op robotstofzuigers die we wél aanbevelen. Als je hieronder niets ziet, moet je even je adblock uitzetten en de pagina vernieuwen.

