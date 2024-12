Vijf last-minute cadeau-ideeën voor de gadgetliefhebber

Lenovo Tab Plus voor €249

Deze tablet is duurder dan de rest van de cadeaus in de lijst, maar daar is een reden voor. Als je per se een tablet cadeau wil doen, laat het dan deze tablet zijn. Hij is ideaal om films en series te bekijken dankzij de ingebouwde kickstand. Het iets dikkere deel onderaan bevat daarnaast krachtige speakers waardoor je de Lenovo Tab Plus prima kan gebruiken om muziek af te spelen.