Drie leuke dingen die je kan proberen op je (nieuwe) Garmin-horloge

Amazon Prime Day is inmiddels voorbij en er waren onder andere goede deals op allerlei Garmin-horloges. Als jij een Garmin op de kop hebt getikt, gaan we ervan uit dat die inmiddels geleverd is. Afhankelijk van het horloge dat je hebt gekocht, word je overspoeld met functies en zie je misschien door de bomen het bos niet meer. Geen paniek, want wij zijn doorwinterde Garmin-gebruikers.

Bij deze: welkom in het Garmin-ecosysteem! Garmin, de Garmin Connect-app en de Garmin Connect IQ Store zijn coole, minimalistische ecosystemen die zijn ontworpen om je te helpen het maximale uit je workouts te halen. Daarnaast is er Garmin Connect+, een betaald abonnement, maar dit is volledig optioneel en niet zo heel nuttig voor de gemiddelde gebruiker. Dit raden we daarom niet aan.

Naast de gebruikelijke activiteitentracking, slaaptracking en meldingen bevat Garmin allerlei tools om mee te experimenteren. Dit zijn drie dingen die je kunt uitproberen met je (eerste) horloge.

1. Creëer je eigen homescherm

(Image credit: Blue Pixl Media)

Wanneer je je Garmin-horloge voor het eerst gebruikt, krijg je een wijzerplaat te zien met een kleine selectie statistieken, zoals het aantal stappen, de Body Battery-score of de resterende batterijduur. Garmin-wijzerplaten zijn ontworpen om te personaliseren, zodat je zelf kunt bepalen welke statistieken je ziet. Bij Garmin-horloges met vijf knoppen houd je de linker middelste 'omhoog'-knop ingedrukt, terwijl je bij Garmin-horloges met twee knoppen de 'omlaag'-knop ingedrukt houdt en vervolgens naar 'Wijzerplaat' navigeert. Je kunt tussen de verschillende opties scrollen of ze tot in detail bewerken.

Als je bijvoorbeeld prioriteit wilt geven aan het aantal stappen, kun je dit vervangen door een widget die je slaapscore weergeeft, terwijl je VO2 Max kunt vervangen door een ander cijfer zoals de Body Battery. Op deze manier kun je het horloge direct personaliseren, zelfs zonder de app op je telefoon te openen.

Dit zijn niet alle statistieken: om de rest te bekijken, kun je op en neer scrollen op de wijzerplaat om de andere widgets te zien. Je kunt deze lijst ook bewerken door naar 'Bewerken' te scrollen en op '+' te tikken. Wil je de stand van de maan, je totale hardloopafstand van deze week of je zuurstofgehalte in het bloed weten? Dit kan je allemaal toevoegen aan deze lijst.

2. Maak een route

(Image credit: Future)

Garmin-horloges zijn perfect om van de bekende paden af te wijken. Zelfs modellen zonder echte offline kaarten bieden basisnavigatie. Je kunt dit gebruiken om zelf een route aan te maken. Je kunt hier lezen hoe je een route aanmaakt in Garmin Connect. In het kort komt het erop neer dat je de functies van Garmin kunt gebruiken om een ​​route op een kaart uit te stippelen en die route vervolgens te volgen met behulp van de aanwijzingen op je horloge.

Zelfs als je maar een korte wandeling maakt, kun je de routeplanner gebruiken om nieuwe wandelingen te vinden. Het is ook handig voor lange hardloopsessies, wandeltochten en zelfs sporten zoals skiën.

Download de route naar je horloge met behulp van de instructies in de bovenstaande link, ga vervolgens naar de activiteit van je keuze en scroll naar beneden naar Navigatie > Routes. Als je verdwaalt, hebben de meeste Garmin-horloges trouwens een trackback-functie die je terugbrengt naar het begin van je route.

3. Ga naar de Connect IQ Store

(Image credit: Future)

Nadat je Garmin Connect hebt gedownload en je nieuwe horloge hebt ingesteld, is het ook aan te raden Garmin Connect IQ, de appwinkel van Garmin, te downloaden. Daar vind je apps, widgets en wijzerplaten (zowel gratis als betaald), waarvan vele gemaakt zijn door enthousiaste Garmin-fans. Een voorbeeld hiervan is de Walk With Frodo-app, die je stappen koppelt aan Frodo's reis naar Mordor in The Lord of the Rings.

Je kunt er ook apps vinden voor muziekdiensten zoals Spotify, Deezer, YouTube Music en Amazon Music, wandelapps zoals Komoot en extra wijzerplaten in populaire thema's, waaronder Star Wars en Pokémon Sleep. De Pokémon-wijzerplaat is zelfs gekoppeld aan je Body Battery-score en gaat slapen als je moe bent.