"Het blijft een twijfelgeval": is Garmin Connect+ na een jaar wel nuttig?

Garmin lanceerde Connect+ vorig jaar als een premium uitbreiding op zijn bekende fitnessplatform. Voor 8,99 euro per maand krijg je onder andere AI-inzichten, een uitgebreider prestatiedashboard en extra tools zoals voedingstracking en Trails. Een jaar later rijst de vraag: is het nu wél de moeite waard?

Het korte antwoord: het is duidelijk beter geworden, maar nog steeds niet essentieel.

Active Intelligence blijft een gemiste kans

Active Intelligence moest dé blikvanger van Connect+ worden, maar blijft ook een jaar later het zwakste onderdeel. In theorie analyseert de functie je data en geeft het inzichten doorheen de dag. In de praktijk voelt het vooral alsof de app hardop voorleest wat je zelf al kunt zien.

Loop je tien kilometer? Dan krijg je een melding dat je een bepaalde afstand hebt afgelegd en actief bent geweest. Heb je al een deel van je weekdoel gehaald? Dan vertelt Active Intelligence hoeveel minuten je nog nodig hebt. Dat soort inzichten zijn technisch correct, maar voegen weinig toe.

Het probleem zit niet zozeer in de data, maar in de interpretatie. De functie legt zelden verbanden, geeft amper concreet advies en voelt vaak als een vast script waarin enkele statistieken worden ingevuld. Alleen wanneer je intensiever traint of meerdere activiteiten combineert, duiken er af en toe nuttigere vergelijkingen op, bijvoorbeeld tussen weken. Voor casual gebruikers blijft het grotendeels overbodig.

Voedingstracking is verrassend sterk

Waar Garmin Connect+ vorig jaar nog weinig concrete meerwaarde bood, voelt de toevoeging van voedingstracking als een echte stap vooruit. Garmin positioneert deze functie duidelijk als een volwaardig, ingebouwd alternatief voor apps zoals MyFitnessPal, en dat merk je meteen in de integratie.

Je stelt een doel in, krijgt automatisch calorie- en macro-aanbevelingen en kan vervolgens alles loggen binnen dezelfde app waarin je ook je workouts, slaap en herstel bijhoudt. Dat werkt logisch en maakt het platform eindelijk iets meer “compleet”. De combinatie met je trainingsdata is ook een pluspunt: Garmin probeert verbanden te leggen tussen voeding, prestaties en bijvoorbeeld slaapkwaliteit.

In gebruik voelt het systeem relatief gestroomlijnd. Je kan producten zoeken in een database, barcodes scannen of zelfs via foto’s invoeren. Dat klinkt misschien standaard, maar het verschil zit vooral in wat Garmin níet doet: je wordt niet constant richting een premium upgrade geduwd binnen de feature zelf, wat wel het geval is met MyFitnessPal. Ik gebruik deze applicatie al jaren en steeds meer functies verdwijnen achter een paywall die je wel constant ziet...

Toch zijn er nog duidelijke beperkingen. De focus ligt vrijwel volledig op calorieën en de drie macro’s (eiwitten, vetten en koolhydraten), terwijl meer gedetailleerde voedingswaarden vaak ontbreken. Daarnaast lijkt de database hier in Europa minder consistent, zeker bij het scannen van barcodes. Ik vond verrassend veel producten in de database, maar niet alles.

Het resultaat is een functie die verrassend bruikbaar is, maar nog niet volledig volwassen. Voor wie al jaren MyFitnessPal gebruikt, voelt het eerder als een sterk alternatief dan een duidelijke upgrade. Voor nieuwe gebruikers of wie alles in één ecosysteem wil houden, kan dit echter een van de sterkste redenen zijn om Connect+ te overwegen.

Garmin Trails: goed idee, maar nog te beperkt

Garmin Trails is een van die functies die op papier meteen logisch klinkt. Routes ontdekken, hikes plannen en alles direct koppelen aan je Garmin-data: het is precies wat je verwacht van een platform dat zich steeds meer als totaaloplossing wil positioneren.

In de praktijk is het echter vooral een kwestie van potentie. De feature biedt filters, voorgestelde routes en integratie met je bestaande activiteiten, maar het grootste probleem zit in de dekking. Trails is momenteel slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar, waardoor grote delen van Europa, waaronder Nederland en België, simpelweg buiten de boot vallen.

Dat maakt het moeilijk om deze functie serieus te nemen als alternatief voor gevestigde apps zoals Komoot of AllTrails. Zeker omdat die platforms net sterk zijn door hun uitgebreide community en enorme hoeveelheden aan geregistreerde hikes. Garmin Trails mist die schaal voorlopig nog, zowel qua regio’s als hoeveelheid beschikbare routes.

Zelfs in ondersteunde regio’s lijkt de database nog niet volledig. Het frustrerende is dat alles er wél is om dit een sterke feature te maken. Garmin heeft de hardware, de gebruikersdata en de integratie. Alleen de uitvoering blijft achter. Zolang de beschikbaarheid en database niet op niveau zijn, blijft Garmin Trails eerder een interessante bonus dan een reden om Connect+ te nemen.

Als ik in één klap Komoot kan verwijderen, MyFitnessPal eindelijk in de prullenbak kan gooien en alles in één app kan gebruiken via Garmin Connect+ dan zou dit echt een reden zijn voor mij om ervoor te betalen, maar helaas...

Prestatiedashboards en toekomst

Het prestatiedashboard is misschien wel de meest indrukwekkende toevoeging binnen Connect+. Je krijgt toegang tot een enorme hoeveelheid grafieken, van hartslag en VO2 max tot meer niche statistieken zoals verticale oscillatie of vermogenscurves bij fietsen.

Je kan dashboards volledig zelf samenstellen en tot achttien grafieken combineren. Voor gebruikers die graag diep in hun data duiken, is dit een krachtige tool. Tegelijkertijd maakt het ook duidelijk dat Connect+ zich hier vooral richt op een specifiek publiek: de fanatieke sporter die meer wil dan alleen basisinzichten.



Garmin Connect+ is een stuk beter dan bij de lancering, maar voelt nog steeds niet als een afgerond geheel. Sommige onderdelen, zoals de voedingstracker en het prestatiedashboard, voegen duidelijk iets toe. Andere, zoals Active Intelligence, blijven achter en missen echte meerwaarde.

Zolang de AI-inzichten oppervlakkig blijven en functies zoals Trails beperkt beschikbaar zijn, blijft Connect+ vooral interessant voor een nichegroep. Gebruik je je Garmin intensief en wil je meer data en controle, dan kan het abonnement de moeite waard zijn. Voor iedereen die het platform eerder casual gebruikt, blijft het een twijfelgeval.