"Ik wissel naar een ander merk": Garmin-gebruikers delen hun mening over Connect+ een jaar na de lancering

Een jaar geleden heeft Garmin hun eigen reputatie flink verpest met de lancering van Connect+, een optioneel, betaald abonnement binnen de Connect-app. Een abonnement op Connect+ kost 8,99 euro per maand en in ruil daarvoor krijg je toegang tot een AI-functie genaamd "Active Intelligence", een prestatiedashboard en verbeterde LiveTrack. Meteen na de introductie uitten gebruikers hun frustratie massaal op fora zoals Reddit.

Hoewel er geen bestaande functies van de Connect-app achter deze betaalmuur terechtkwamen, vreesden velen dat Garmin nieuwe functies wel achter deze betaalmuur zou plaatsen. Daarnaast is het gewoon niet fijn om een abonnement aan te schaffen als je, in sommige gevallen, rond de 1.000 euro hebt betaald voor je horloge.

Sommige Garmin-gebruikers wilden overstappen naar een ander merk, er waren oproepen tot boycots, maar Garmin veranderde niets. Ik ging zelf ook een maand aan de slag met Connect+ om uit te zoeken of de situatie echt zo erg was. Het duurde ook in mijn geval niet lang voor ik doorhad dat vooral de AI-inzichten van Active Intelligence nergens goed voor zijn.

Een jaar later besloten we meer dan duizend Garmin-gebruikers te vragen wat ze van Connect+ vonden. Hebben ze het geprobeerd? Voldeed het aan hun verwachtingen? Hebben ze uit frustratie een smartwatch van een ander merk gekocht?

De resultaten

Zoals je kunt zien, zijn de meeste gebruikers niet tevreden over Connect+. Van de 1.325 Garmin-gebruikers heeft 80 procent (1061) zich nooit geabonneerd op Connect+. Slechts 12 procent heeft Connect+ geprobeerd, maar heeft het daarna opgezegd. Amper 5 procent geeft aan dat ze Garmin Connect+ gebruiken en tevreden zijn.

De kleinste groep bestond uit gebruikers die van horlogemerk zijn gewisseld: 36 van de 1325 mensen hebben nu geen Garmin-horloge meer. We ontvingen daarnaast enkele reacties van lezers die hun meningen over Connect+ wat uitgebreider deelden.

Een lezer zei het volgende: "De waardeloze app van Garmin krijgt nooit mijn zuurverdiende geld, bovenop de hoge kosten van de hardware. De hardware is uitstekend, maar de software is slecht. Bij mijn volgende aankoop stap ik over naar een ander merk."

Een andere getuigenis volgt de mening van de respondenten in onze poll: "Ik blijf bij de gratis versie. Als ze me nog meer pushen, stap ik over naar een ander merk." Een laatste lezer gaf aan dat ze als trouwe Garmin-gebruiker (meer dan tien jaar) zou overstappen naar Withings als Garmin haar favoriete functies achter de betaalmuur zou plaatsen.