«Jeg bytter til et annet merke»: Vi spurte over 1000 Garmin-brukere hva de synes om Connect+

For et år siden var Garmin-brukere skikkelig opprørte. De strømmet til plattformer som Reddit og fylte kommentarfeltene med frustrasjon.

Grunnen? Garmin hadde lansert sitt nye premiumabonnement Connect+, som koster 95 kroner per måned. Til gjengjeld fikk brukerne tilgang til nye AI-funksjoner som Active Intelligence-annoteringer, forbedret LiveTrack, et ytelsesdashboard og flere funksjoner.

Mange brukere var skeptiske. Selv om ingen av de omfattende funksjonene i gratisversjonen ble fjernet, var det bekymring for at dette bare var begynnelsen – at flere funksjoner gradvis ville bli låst bak Connect+-betalingsmuren. I et slikt scenario ville abonnementet i praksis bli obligatorisk, selv om du allerede hadde betalt mye for selve klokken.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Vi har sett det skje før: gratistjenester blir så verdifulle at selskaper, under press fra aksjonærer, begynner å ta betalt for det som tidligere var gratis – eller degraderer gratisversjonen for å drive frem abonnementer. Fenomenet har til og med fått et navn av blogger og internettaktivist Cory Doctorow: «enshittification».

Garmin-brukere truet med å bytte merke, det var snakk om boikott, og vi fulgte utviklingen i en liveblogg, men Garmin sto ved sin avgjørelse og fortsatte å rulle ut Connect+.

Et år senere, da stormen hadde roet seg noe, bestemte vi oss for å spørre 1325 Garmin-brukere hva de synes i dag. Har de prøvd tjenesten? Levde den opp til forventningene? Har de byttet til alternativer fra Samsung eller Apple?

Resultatene

Som ventet er de fleste fortsatt ikke fornøyde. Av de 1325 personene som ble spurt, hadde 80 % (1061 personer) aldri giddet å prøve Connect+. Bare 12 % hadde prøvd tjenesten, men valgte å gå tilbake til gratisversjonen. Bare 5 % – totalt 67 personer – sa at de bruker tjenesten og synes den er flott.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Den minste gruppen besto av de som var så misfornøyde at de faktisk byttet merke – 36 av 1325 personer forlot Garmin til fordel for en konkurrent.

Vi mottok også kommentarer og e-poster fra brukere som forklarte sine svare.

Én bruker skrev: «Garmins degraderte app vil aldri få valuta for pengene i tillegg til den høye prisen på maskinvaren. Maskinvaren er flott, programvaren er svak. Jeg bytter til et annet merke neste gang.»

En annen skrev: «Jeg holder meg til gratisversjonen. Hvis de presser meg hardere, bytter jeg til et annet merke.» Dette ser ut til å være en oppfatning som deles av flertallet av brukerne i undersøkelsen vår.

I en e-post sa Linda, som har brukt Garmin i over ti år, at hun ville «ta steget og bytte til Withings» hvis favorittfunksjonene hennes havnet bak en betalingsmur.